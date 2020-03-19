Yeni iPad Pro'nun yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları internete düştü [İndir]

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz gün duyurusu gerçekleştirilen yeni iPad Pro'nun beğenilen duvar kağıtlarını sizler için bir araya getirdik.
Ayrıca Bkz. "Üç kameralı yeni iPad Pro duyuruldu! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı"
Duvar kağıtlarını masaüstü(2560 x 1789), iPad ve iPhone'lara özgü boyutlarıyla aşağıdaki galerimizden indirebilirsiniz.
https://www.idownloadblog.com/2020/03/18/new-ipad-pro-wallpapers-ipad-iphone-desktop/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu fiyatlarla IPAD pro'nun anca duvar kağıdını kullanırız.