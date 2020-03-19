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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni iPad Pro'nun yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları internete düştü [İndir]

    Yeni iPad Pro'nun yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları internete düştü. Biz de tüm duvar kağıtlarını masaüstü, iPad ve iPhone'lara özgü boyutlarıyla galerimizde derledik.
    1 gün
    2,4b
    2
    6
    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Geçtiğimiz gün duyurusu gerçekleştirilen yeni iPad Pro'nun beğenilen duvar kağıtlarını sizler için bir araya getirdik. 

    Ayrıca Bkz. "Üç kameralı yeni iPad Pro duyuruldu! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı"

    Duvar kağıtlarını masaüstü(2560 x 1789), iPad ve iPhone'lara özgü boyutlarıyla aşağıdaki galerimizden indirebilirsiniz.



    https://www.idownloadblog.com/2020/03/18/new-ipad-pro-wallpapers-ipad-iphone-desktop/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    bwhiteshark (Oğuz ) 1 gün en beğenilen

    Bu fiyatlarla IPAD pro'nun anca duvar kağıdını kullanırız.
    Yanıtla +9
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    spencermila (Hasan Saltık) 1 gün
    BU çözünürlüklerin neresi yüksek acaba birisi aydınlata bilirmi
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Pritt31 (İİzzet Karaca) 1 gün
    Arkadaşlar cahilliğime verin, resimleri indirmeyi bir türlü beceremedim.
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    bwhiteshark (Oğuz ) 1 gün en beğenilen

    Bu fiyatlarla IPAD pro'nun anca duvar kağıdını kullanırız.
    Yanıtla +9
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    spencermila (Hasan Saltık) 1 gün
    BU çözünürlüklerin neresi yüksek acaba birisi aydınlata bilirmi
    Yanıtla +6
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    drjacob (... ) 1 gün
    internete düştü ne ifşa mı bu
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    M3BKT 1 gün yeni yorumcu
    Çok güzel hemen Mi 9T'ye koyuyoruz

    Ellerinize sağlık
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