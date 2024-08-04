Yeni kanıtlara göre Venüs, yaşamı barındırabilecek ortama sahip

Venüs, Güneş Sistemi’nin en vahşi gezegenlerinden birisi. Büyüklüğü açısından Dünya ile benzerlik gösterdiğinden Dünya ile kardeş gezegen veya dünyanın ikizi olarak da bilinen Venüs’ün ortalama yüzey sıcaklığı 471 derece, yani kurşunu bile eritecek kadar sıcak. Bu da yetmezmiş gibi Venüs’teki atmosfer basıncı Dünya yüzeyindeki basıncın yaklaşık 90 katı. Tüm bunlar yaşam için en olumsuz koşulları oluşturuyor.
Fosfin keşfi şaşırtıyor
Ancak gezegenin bulutlarında fosfin ve amonyak bulunması, eğer orada yaşam varsa, bunun Venüs yüzeyinin yükseklerinde bulunabileceği anlamına geliyor. James Clerk Maxwell Teleskobu (JCMT) ve Green Bank Teleskobu tarafından toplanan milimetre altı radyo dalga boyu verileri kullanılarak tespit edilen bileşikler için gizem halen sürüyor. Zira bilim insanları Venüs'ünki gibi oksijenli bir atmosferde fosfin ya da amonyağın nasıl oluştuğunu bilmiyor.
Öte yandan fosfin özelinde bazı ilginç durumlar var. Daha önceki gözlemlerde fosfin izine rastlanmamıştı ya da çok eser miktarda tespit edilmişti. Ancak yeni yapılan ve oldukça kapsamlı olan bu gözlemlerde fosfin tespit edildi. İlginç bir şekilde fosfin, Venüs’te gün ağarırken yoğun bir şekilde gözlemlendi. Ancak tam gün doğumundan sonra fosfinin Güneş radyasyonu nedeniyle yok edildiği belirtiliyor. Dolayısıyla fosfin, Venüs’te gece atmosferde birikiyor ve gündüz de yok oluyor. Bu da önceki gözlemlerin fosfini neden tespit etmekte zorlandığını açıklıyor. Ancak fosfinin kısa sürede -yani gece- nasıl hızla yenilendiği ve üretimin neyden kaynaklandığı belirsizliğini koruyor.
Bir de amonyak var
Eğer gerçekten Venüs'ün atmosferinde bulunuyorsa, mikrobik yaşama oradaki aşırı koşullarda hayatta kalmanın bir yolunu sunabilir. Zira amonyak, sülfür dioksit ile karıştırıldığında asitliği bir kısmını nötrleştiriyor. Fosfin ve amonyağın kökenleri gizemli kalmaya devam ederken Avrupa Uzay Ajansı'nın JUICE uzay aracı 2025 yılında Venüs'ün yanından geçecek. Bilim insanları JUICE’in yerel aletleriyle gözlem yapmasını istiyor, bu daha detaylı bilgiler sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.