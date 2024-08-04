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    Yeni kanıtlara göre Venüs, yaşamı barındırabilecek ortama sahip

    Bilim insanları tarafından elde edilen yeni atmosferik kanıtlara göre Güneş Sistemi’nin en sıcak gezegeni Venüs, yaşamı barındırabilecek biyolojik imkanlara sahip olabilir.
    Yeni kanıtlara göre Venüs, yaşamı barındırabilecek ortama sahip Tam Boyutta Gör
    Güneş Sistemi'nde Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sıradaki, sıcaklık bakımından ise birinci sıradaki gezegen olan Venüs’ün atmosferindeki fosfin ve amonyak bileşiklerine neyin sebep olduğu soruları derinleşiyor. Fosfin ve şimdi de amonyağın gizemli kökeni, bu kimyasalların Venüs'te biyolojik bir kaynağı olabileceği fikrini ortaya koyuyor.

    Venüs, Güneş Sistemi’nin en vahşi gezegenlerinden birisi. Büyüklüğü açısından Dünya ile benzerlik gösterdiğinden Dünya ile kardeş gezegen veya dünyanın ikizi olarak da bilinen Venüs’ün ortalama yüzey sıcaklığı 471 derece, yani kurşunu bile eritecek kadar sıcak. Bu da yetmezmiş gibi Venüs’teki atmosfer basıncı Dünya yüzeyindeki basıncın yaklaşık 90 katı. Tüm bunlar yaşam için en olumsuz koşulları oluşturuyor.

    Fosfin keşfi şaşırtıyor

    Ancak gezegenin bulutlarında fosfin ve amonyak bulunması, eğer orada yaşam varsa, bunun Venüs yüzeyinin yükseklerinde bulunabileceği anlamına geliyor. James Clerk Maxwell Teleskobu (JCMT) ve Green Bank Teleskobu tarafından toplanan milimetre altı radyo dalga boyu verileri kullanılarak tespit edilen bileşikler için gizem halen sürüyor. Zira bilim insanları Venüs'ünki gibi oksijenli bir atmosferde fosfin ya da amonyağın nasıl oluştuğunu bilmiyor.

    Öte yandan fosfin özelinde bazı ilginç durumlar var. Daha önceki gözlemlerde fosfin izine rastlanmamıştı ya da çok eser miktarda tespit edilmişti. Ancak yeni yapılan ve oldukça kapsamlı olan bu gözlemlerde fosfin tespit edildi. İlginç bir şekilde fosfin, Venüs’te gün ağarırken yoğun bir şekilde gözlemlendi. Ancak tam gün doğumundan sonra fosfinin Güneş radyasyonu nedeniyle yok edildiği belirtiliyor. Dolayısıyla fosfin, Venüs’te gece atmosferde birikiyor ve gündüz de yok oluyor. Bu da önceki gözlemlerin fosfini neden tespit etmekte zorlandığını açıklıyor. Ancak fosfinin kısa sürede -yani gece- nasıl hızla yenilendiği ve üretimin neyden kaynaklandığı belirsizliğini koruyor.

    Bir de amonyak var

    Yeni kanıtlara göre Venüs, yaşamı barındırabilecek ortama sahip Tam Boyutta Gör
    Gözlemler neticesinde tespit edilen amonyağın kökeni de fosfin gibi belirsiz. Ancak, bileşiklerin var olması yaşamın kolayca yeşereceği anlamına gelmiyor. Bilindiği üzere Venüs’ün atmosferi saf sülfürik asit bulutlarıyla örtülü. Evet, bulutlardaki sıcaklık ılıman ama asitlik büyük bir sorun.

    Eğer gerçekten Venüs'ün atmosferinde bulunuyorsa, mikrobik yaşama oradaki aşırı koşullarda hayatta kalmanın bir yolunu sunabilir. Zira amonyak, sülfür dioksit ile karıştırıldığında asitliği bir kısmını nötrleştiriyor. Fosfin ve amonyağın kökenleri gizemli kalmaya devam ederken Avrupa Uzay Ajansı'nın JUICE uzay aracı 2025 yılında Venüs'ün yanından geçecek. Bilim insanları JUICE’in yerel aletleriyle gözlem yapmasını istiyor, bu daha detaylı bilgiler sağlayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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