Ay’da “geleceğin malzemesi” doğal grafen keşfedildi

Ay'da doğal grafen bulundu
Araştırmacılar, 2020 yılında Chang'e 5 misyonu tarafından toplanan, yaklaşık 2,9 mm'ye 1,6 mm boyutlarındaki zeytin şeklindeki bir Ay toprağı örneğini analiz ettiler. Özel bir spektrometre kullanarak, numunenin karbon açısından zengin bir bölümünde grafen oluşumuyla yakından ilişkili bir demir bileşiği buldular. Daha sonra, numunedeki karbon içeriğinin iki ila yedi grafen katmanına sahip 'pullardan' oluştuğunu doğrulamak için gelişmiş mikroskobik ve haritalama teknolojileri kullandılar.
Doğal grafenin özelliklerinin daha derinlemesine incelenmesi sayesinde Ay'ın jeolojik evrimi hakkında daha fazla bilgi sağlanabileceği düşünülüyor. Buna karşılık, doğal grafenin mineral katalizörlü oluşumu, yüksek kaliteli grafen için düşük maliyetli ölçeklenebilir sentez tekniklerinin geliştirilmesine ışık tutabilir.
Bilmeyenler için Grafen esasında yen bir malzeme ve ilk olarak 2004 yılında elde edildi. Sergilediği mukavemet, esneklik, termal ve elektriksel iletkenlik özellikleriyle çok farklı sanayi alanlarında kullanılabiliyor. Sensörlerde, elektronik cihazlarda, yarı iletkenlerde, transistörlerde, havacılıkta, enerji üretiminde, elektrokimyada, sağlık ürünlerinde, bataryalarda, yapı malzemelerinde, otomotiv sanayide, kaplama ve kompozitlerde büyük potansiyele sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.