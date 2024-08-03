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    Anlık Bildirim

    Ay’da “geleceğin malzemesi” doğal grafen keşfedildi

    Mucize malzeme olarak tanımlanan grafen, teknolojinin geleceği için büyük önem taşıyor. Ve şimdi bilim insanları Ay yüzeyinden toplanan toprak örneğinde doğal grafen keşfetti.
    Ay’da “geleceğin malzemesi” doğal grafen keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Çin'in Chang'e-5 sondası tarafından toplanan Ay regolit örneklerinde, gezegen bilimciler karmaşık minerallerle birlikte oluşan birkaç katmanlı grafen tespit ettiler. Bilim insanları Ay toprağı örneklerinde doğal az katmanlı grafenin varlığının ilk defa doğrulandığının altını çiziyor. Bu bulgu, karbon içeren bir Ay hipotezini destekleyerek Ay'ın kökenine ilişkin yeni bilgiler sağlıyor.

    Ay'da doğal grafen bulundu

    Araştırmacılar, 2020 yılında Chang'e 5 misyonu tarafından toplanan, yaklaşık 2,9 mm'ye 1,6 mm boyutlarındaki zeytin şeklindeki bir Ay toprağı örneğini analiz ettiler. Özel bir spektrometre kullanarak, numunenin karbon açısından zengin bir bölümünde grafen oluşumuyla yakından ilişkili bir demir bileşiği buldular. Daha sonra, numunedeki karbon içeriğinin iki ila yedi grafen katmanına sahip 'pullardan' oluştuğunu doğrulamak için gelişmiş mikroskobik ve haritalama teknolojileri kullandılar.

    Ay’da “geleceğin malzemesi” doğal grafen keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, az katmanlı grafenin Ay'ın varlığının ilk aşamalarında volkanik faaliyetlerde oluşmuş olabileceğini ve güneş rüzgarları tarafından katalize edilmiş olabileceğini öne sürüyorlar. Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı ortamlar yaratan göktaşı çarpmaları da grafen oluşumuna yol açmış olabileceği belirtiliyor.

    Doğal grafenin özelliklerinin daha derinlemesine incelenmesi sayesinde Ay'ın jeolojik evrimi hakkında daha fazla bilgi sağlanabileceği düşünülüyor. Buna karşılık, doğal grafenin mineral katalizörlü oluşumu, yüksek kaliteli grafen için düşük maliyetli ölçeklenebilir sentez tekniklerinin geliştirilmesine ışık tutabilir.

    Bilmeyenler için Grafen esasında yen bir malzeme ve ilk olarak 2004 yılında elde edildi. Sergilediği mukavemet, esneklik, termal ve elektriksel iletkenlik özellikleriyle çok farklı sanayi alanlarında kullanılabiliyor. Sensörlerde, elektronik cihazlarda, yarı iletkenlerde, transistörlerde, havacılıkta, enerji üretiminde, elektrokimyada, sağlık ürünlerinde, bataryalarda, yapı malzemelerinde, otomotiv sanayide, kaplama ve kompozitlerde büyük potansiyele sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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