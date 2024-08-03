Ay’da “geleceğin malzemesi” doğal grafen keşfedildi

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Tam Boyutta Gör Çin'in Chang'e-5 sondası tarafından toplanan Ay regolit örneklerinde, gezegen bilimciler karmaşık minerallerle birlikte oluşan birkaç katmanlı grafen tespit ettiler. Bilim insanları Ay toprağı örneklerinde doğal az katmanlı grafenin varlığının ilk defa doğrulandığının altını çiziyor. Bu bulgu, karbon içeren bir Ay hipotezini destekleyerek Ay'ın kökenine ilişkin yeni bilgiler sağlıyor.

Ay'da doğal grafen bulundu

Araştırmacılar, 2020 yılında Chang'e 5 misyonu tarafından toplanan, yaklaşık 2,9 mm'ye 1,6 mm boyutlarındaki zeytin şeklindeki bir Ay toprağı örneğini analiz ettiler. Özel bir spektrometre kullanarak, numunenin karbon açısından zengin bir bölümünde grafen oluşumuyla yakından ilişkili bir demir bileşiği buldular. Daha sonra, numunedeki karbon içeriğinin iki ila yedi grafen katmanına sahip 'pullardan' oluştuğunu doğrulamak için gelişmiş mikroskobik ve haritalama teknolojileri kullandılar.

Tam Boyutta Gör Bilim insanları, az katmanlı grafenin Ay'ın varlığının ilk aşamalarında volkanik faaliyetlerde oluşmuş olabileceğini ve güneş rüzgarları tarafından katalize edilmiş olabileceğini öne sürüyorlar. Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı ortamlar yaratan göktaşı çarpmaları da grafen oluşumuna yol açmış olabileceği belirtiliyor.

Doğal grafenin özelliklerinin daha derinlemesine incelenmesi sayesinde Ay'ın jeolojik evrimi hakkında daha fazla bilgi sağlanabileceği düşünülüyor. Buna karşılık, doğal grafenin mineral katalizörlü oluşumu, yüksek kaliteli grafen için düşük maliyetli ölçeklenebilir sentez tekniklerinin geliştirilmesine ışık tutabilir.

Grafen nedir? Grafen nerelerde kullanılır? 2 yıl önce eklendi

Bilmeyenler için Grafen esasında yen bir malzeme ve ilk olarak 2004 yılında elde edildi. Sergilediği mukavemet, esneklik, termal ve elektriksel iletkenlik özellikleriyle çok farklı sanayi alanlarında kullanılabiliyor. Sensörlerde, elektronik cihazlarda, yarı iletkenlerde, transistörlerde, havacılıkta, enerji üretiminde, elektrokimyada, sağlık ürünlerinde, bataryalarda, yapı malzemelerinde, otomotiv sanayide, kaplama ve kompozitlerde büyük potansiyele sahip.

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