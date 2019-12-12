Yeni Kia logosu ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi (KIPRIS) veritabanında, yeni Kia logosunun görüntüleri ortaya çıktı. Güney Koreli şirket söz konusu logonun bir benzerini 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen Kia Imagine adlı konsept otomobilinde kullanılmıştı.

Ayrıca Bkz. "2020 Skoda Rapid, Rusya'da tanıtıldı"

KIPRIS veritabanında hem siyah hem de kırmızı renkte gösterilen logonun tescil ve başvuru tarihi alanlarının boş olması dikkat çekiyor. Yani Kia henüz bu yeni logo tasarımı için onay almamış durumda. Ancak logonun yetkili merciler tarafından tescil edilmesinin an meselesi olduğu bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör

Sadece elektrikli modellerde mi kullanılacak?

Yeni logonun gelecekte piyasaya sürülecek tüm Kia otomobillerde mi yoksa sadece elektrikli modellerde mi kullanılacağı bilinmiyor. Henüz bu konu hakkında yorum yapmak için çok erken. Bununla birlikte Kia'nın logoyu yalnızca Kore pazarında kullabileceği de söyleniyor. Kesin bilgi için şirketin resmi açıklamasını beklememiz gerekecek.

https://www.motor1.com/news/387519/kia-new-logo-trademark