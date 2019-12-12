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    Yeni Kia logosu ortaya çıktı

    Güney Koreli otomobil üreticisi Kia uzun bir aradan sonra logo değişikliğine gidiyor. Şirketin kullanmayı planladığı yeni logo KIPRIS veritabanında göründü.
    9 sa.
    2,4b
    9
    6
    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni Kia logosu ortaya çıktı
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    Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi (KIPRIS) veritabanında, yeni Kia logosunun görüntüleri ortaya çıktı. Güney Koreli şirket söz konusu logonun bir benzerini 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen Kia Imagine adlı konsept otomobilinde kullanılmıştı.

    Ayrıca Bkz. "2020 Skoda Rapid, Rusya'da tanıtıldı"

    KIPRIS veritabanında hem siyah hem de kırmızı renkte gösterilen logonun tescil ve başvuru tarihi alanlarının boş olması dikkat çekiyor. Yani Kia henüz bu yeni logo tasarımı için onay almamış durumda. Ancak logonun yetkili merciler tarafından tescil edilmesinin an meselesi olduğu bildiriliyor.

    Yeni Kia logosu ortaya çıktı
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    Sadece elektrikli modellerde mi kullanılacak?

    Yeni logonun gelecekte piyasaya sürülecek tüm Kia otomobillerde mi yoksa sadece elektrikli modellerde mi kullanılacağı bilinmiyor. Henüz bu konu hakkında yorum yapmak için çok erken. Bununla birlikte Kia'nın logoyu yalnızca Kore pazarında kullabileceği de söyleniyor. Kesin bilgi için şirketin resmi açıklamasını beklememiz gerekecek.



    https://www.motor1.com/news/387519/kia-new-logo-trademark Yorum Yaz
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    yunusaticioglu 8 sa. en beğenilen
    fazla iddalı
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    V4LKyR 1 sa.
    KIPRIS
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    Sipihrz 4 sa.
    Keşke haber resmine koysanız şu logoyu. ShiftDelete ne ise DH de o hiç bir farkı yok.
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    Led Zeppelin 4 sa.
    Bir tık daha simetrik yapabilirlerse daha şık olur bence
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    12 Angry Men 5 sa.
    Eskisinden daha iyi olmuş.
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    QuexSeeL 6 sa.
    Yeni logo deyince değişip rezil olan logolar aklıma gelmişti konuya girerken, görünce şaşırdım doğrusu yeni logo gayet şık olmuş.
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    yunusaticioglu 8 sa. en beğenilen
    fazla iddalı
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