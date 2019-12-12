2020 Skoda Rapid, Rusya'da tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Skoda Rapid, ülkemiz dahil pek çok ülkeden elini eteğini çekmiş olsa da hala bazı pazarlarda satışa sunulmaya devam ediyor. Bu pazarlardan biri olan Rusya’da düzenlenen bir etkinlikte 2020 Skoda Rapid tanıtıldı.

2020 Skoda Rapid’in tasarımına baktığımızda, yenilenen diğer Skoda modelleri gibi çok daha agresif bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz. Otomobilin ön bölümü, geçtiğimiz yıl Golf’e rakip olarak tanıtılan Scala ile neredeyse aynı. Arka tarafta ise L şekline benzer LED stoplar, ufak bagaj spoyleri, yenilenen tampon ve “Skoda” yazısı dikkat çekiyor.

2020 Skoda Rapid’in iç mekanında da Scala’ya benzer bir yerleşim mevcut. Üç kollu direksiyonun hemen arkasında 10.25 inç dijital gösterge ekranı, konsolun merkezinde ise standart olarak 6.5 inç, opsiyon olarak da 8 inç boyutunda tercih edilebilen bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Yeşil ekranlı klima ayarlarının biraz demode durduğu alanda iki adet USB girişi, ısıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön cam gibi özellikler bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Üretimi durduran TEMSA'ya bankalardan haciz"

2020 Skoda Rapid’in sürüş asistanları arasında mesafe kontrol sistemine sahip Ön Bölge Asistanı, acil durum freni, sürücü dikkat uyarısı, hız sabitleyici ve ön/arka park sensörleri gibi özellikler yer alıyor. Kaputun altında ise 90 ve 110 beygirlik 1.6 litre MPI atmosferik ile 125 beygirlik 1.4 TSI turbo benzinli motorlar bulunuyor. MPI’da 5 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzıman, TSI’da ise 7 ileri DSG seçeneği sunuluyor.

2020 Skoda Rapid, Volkswagen Grubu’nun Rusya’daki Kaluga tesislerinde üretilecek. Başlangıç fiyatı 829,000 ruble yani güncel kurla 76 bin lira olacak araç Çin ve Hindistan gibi pazarlarda da satılacak.