Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Skoda Rapid, Rusya'da tanıtıldı

    Pek çok pazardan çekilmiş olsa da hala bazı ülkelerde satılmaya devam eden Skoda Rapid yenilendi. Tasarımı ve teknolojileri yenilenen 2020 Skoda Rapid, Rusya'daki bir etkinlikte sahneye çıktı.
    10 sa.
    2,7b
    9
    13
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    2020 Skoda Rapid, Rusya'da tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Skoda Rapid, ülkemiz dahil pek çok ülkeden elini eteğini çekmiş olsa da hala bazı pazarlarda satışa sunulmaya devam ediyor. Bu pazarlardan biri olan Rusya’da düzenlenen bir etkinlikte 2020 Skoda Rapid tanıtıldı.

    2020 Skoda Rapid’in tasarımına baktığımızda, yenilenen diğer Skoda modelleri gibi çok daha agresif bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz. Otomobilin ön bölümü, geçtiğimiz yıl Golf’e rakip olarak tanıtılan Scala ile neredeyse aynı. Arka tarafta ise L şekline benzer LED stoplar, ufak bagaj spoyleri, yenilenen tampon ve “Skoda” yazısı dikkat çekiyor.

    2020 Skoda Rapid’in iç mekanında da Scala’ya benzer bir yerleşim mevcut. Üç kollu direksiyonun hemen arkasında 10.25 inç dijital gösterge ekranı, konsolun merkezinde ise standart olarak 6.5 inç, opsiyon olarak da 8 inç boyutunda tercih edilebilen bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Yeşil ekranlı klima ayarlarının biraz demode durduğu alanda iki adet USB girişi, ısıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön cam gibi özellikler bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Üretimi durduran TEMSA'ya bankalardan haciz"

    2020 Skoda Rapid’in sürüş asistanları arasında mesafe kontrol sistemine sahip Ön Bölge Asistanı, acil durum freni, sürücü dikkat uyarısı, hız sabitleyici ve ön/arka park sensörleri gibi özellikler yer alıyor. Kaputun altında ise 90 ve 110 beygirlik 1.6 litre MPI atmosferik ile 125 beygirlik 1.4 TSI turbo benzinli motorlar bulunuyor. MPI’da 5 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzıman, TSI’da ise 7 ileri DSG seçeneği sunuluyor.

    2020 Skoda Rapid, Volkswagen Grubu’nun Rusya’daki Kaluga tesislerinde üretilecek. Başlangıç fiyatı 829,000 ruble yani güncel kurla 76 bin lira olacak araç Çin ve Hindistan gibi pazarlarda da satılacak.



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    AsiretinMarjinalCocugu 10 sa. en beğenilen
    Bu ne la, Focus 4'ün hastanede kaybolan kardeşi mi?
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    seksenyedi.87 10 sa.
    1 kendine 1 de devlet babaya alınca 180 200 bin arası olur.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    WarSaw 1 sa.
    bir insan her sene yeni model araba çıkıp duyurulduğunda neden nefret ediyor sanırım yaşadığı ülke ile alakalı ödetilmek zorunda bırakıldığı aşırı fahiş vergilerle alakalı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    predator93 2 sa.
    1.6 mpi motorlu sadece çin,hindistan,rusyada satılıcak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Brky 6 sa.
    Focus çakması olması dışında, asıl rezalet klima ekranı; yıl olmuş 2020, o casio saat ekranından bozma ekranı koymaya utanmıyorlar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    quxall 9 sa.
    Doğuş Türkiye de ana modellerinin satışına mani olacağını düşündüğü alt markalarını numunelik olarak getiriyor. Misal jettanın dizeli emisyon skandalı sebebiyle uçmasaydı, biz bu kadar octavia göremezdik piyasada. Rapid ve Toledo ise esasen direkt olarak marka içinde bir modelin rakibi değiller. ben ülkemize tam otomatik şanzımanlı bir rapidin geleceğini hiç sanmıyorum. Yine dsg ile verilen motorlar gelir ülkemize. Tasarımını beğendim rekabetçi fiyata gelirse neden satmasın ki diyorum.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    bio technolog 9 sa.
    1.6 mpı atmosferik olan motordaki otomatik şanzıman dsg değil tam otomatik tork konvertörlü. Keşke dsg yerine bu şanzımandan gelseydi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    türksystem 10 sa.
    B ile C sınıfı arasında kalmış bir model. 6 ileri otomatik galiba Dsg değil, ülke piyasasına girerse Civic, corolla gibi Markaları ciddi sarsar gibi...
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Fiat S.p.A. 10 sa. türksystem
    Tork konvertörlü otomatik gelirse, golfü poloyu bilimum japonu keser
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    lojistisyen 10 sa. türksystem
    Hiçbir şey olmaz, önceki kasası gibi yokları oynar, filolara biraz satar o kadar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Fiat S.p.A. 10 sa.
    Mpi otomatik alınır 10 sene sıkıntısız kullanılır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    HayNur 10 sa.
    76 bin derken 150 bin demek istediniz sanırım
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    seksenyedi.87 10 sa.
    1 kendine 1 de devlet babaya alınca 180 200 bin arası olur.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AsiretinMarjinalCocugu 10 sa. en beğenilen
    Bu ne la, Focus 4'ün hastanede kaybolan kardeşi mi?
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TITAN +155 ProfXavier +142 Fiat S.p.A. +133 keremec +125 cengizhan72 +112 TIME +112 Ceqa +108 Jon_Kar +106 haQQo +104 kucukyenici +103
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Üye, 8 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2742 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 2020 skoda rapid ve
    7 etiket daha rusya skoda yeni rapid rapid fiyat Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
    Facebook Sayfası258,7b
    Twitter Profili77,9b
    YouTube Kanalı261b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 sa. Avrupa'dan 'uzay çöpü' problemine ilginç çözüm: Kamikaze Robotu 6 sa. Angry Birds, 4.5 milyar indirme sayısı ile 10'uncu yılını kutladı 8 sa. Google, 2019'un en çok aranan film ve dizilerini açıkladı 8 sa. Twitter artık JPEG dosyalarının görüntü kalitesini bozmayacak 9 sa. Türkçe desteğinin de olduğu Google Asistan tercüman modu çıktı 9 sa. Yeni Kia logosu ortaya çıktı 10 sa. Rick and Morty 4. sezonun Netflix Türkiye’ye ekleneceği tarih 10 sa. GÖRÜNTÜLENEN 2020 Skoda Rapid, Rusya'da tanıtıldı Sonraki Youtube, videolardaki denetimleri sıkılaştırdığını açıkladı 11 sa. Samsung'un ikinci katlanabilir akıllı telefonu W20 5G satışa çıktı 12 sa. BMW modellerine Android Auto desteği geliyor 12 sa. Vivo oyuncu odaklı USB Tip-C kablosu duyurdu 13 sa. PUBG Mobile toplamda 1.5 milyar dolar gelir elde etti 13 sa. Microsoft'un Telefonunuz uygulaması artık PC'den telefon görüşmesi yapılmasına olanak sağlıyor 14 sa. Dört arka kameralı Galaxy A71 duyuruldu 14 sa. The Witcher dizisinin final fragmanı yayınlandı 14 sa. Türk süper kahraman evreni geliyor, Altay ile başlıyoruz 15 sa. AMD Radeon Pro W5700X ekran kartı Mac Pro için opsiyon olacak 15 sa. Danimarka, 45 milyar dolara yapay rüzgâr adası inşa etmeye hazırlanıyor 16 sa. Şikayet sitelerinin geleceği hakkında önemli dava: Şikayetler tedbiren kaldırıldı 16 sa. Samsung Galaxy A51 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, 4.000 mAh pil, Android 10, dört arka kamera 16 sa. Tufan Elektromanyetik Top Sisteminden yeni bir rekor geldi 17 sa. Yüzbinlerce kişinin kredi kartı bilgilerinin çalınmasıyla ilgili BKM'den açıklama 17 sa. Üretimi durduran TEMSA'ya bankalardan haciz 18 sa. LPDDR5 RAM bellekli Xiaomi telefonlar yolda 18 sa. Fiyatına göre iddialı Nokia C1 tanıtıldı 19 sa. WhatsApp belirli cihazlarda çalışmayacak 19 sa. Huawei FreeBuds 3 hakkında her şey Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Erdoğan: Müslümanlar zekat verse İslam ülkelerinde fakir kalmaz
    DH Forum
    Anksiyete ve yaşam sorunsalı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim