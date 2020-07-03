Yeni Land Rover Defender Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Land Rover tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak anılan yeni Defender, Borusan Otomotiv’in düzenlediği dijital basın lansmanıyla tanıtıldı. Türkiye’deki macera tutkunlarının beğenisine sunulan yeni Land Rover Defender fiyatı 1.030.000 TL’den başlıyor.

Land Rover’ın D7x mimarisi üzerinden yükselen Land Rover Defender’ın bu yeni platformu, en yeni elektrikli güç aktarma organlarını desteklerken, tamamen bağımsız havalı süspansiyon için zemin hazırlıyor. Defender 110, opsiyonel olarak sunulan 5 + 2 oturma konfigürasyonu ile kalabalık seyahat imkanının yanında, ikinci sıra koltukların arkasında 1.075 litre, ikinci sıra katlandığında ise 2.380 litreye kadar geniş bir yük alanı sunuyor. Ayrıca, daha fazla eşya taşımak istendiği zaman araçtaki üçüncü kişinin rahat bir yolculuk yapabilmesi için ön tarafta üç kişilik bir oturma düzeni de opsiyonel olarak sunulan özellikler arasında yerini alıyor.

Yeni Defender, “Yapılandırılabilir Terrain Response” özelliğini kullanıcılarına sunan ilk Land Rover modeli olarak ön plana çıkıyor. Hem arazide hem de yolda dünyanın en iyi dört tekerlekten çekişli aracı olan Defender, çift kavramalı otomatik şanzımanı, 3.500 kg’lık maksimum yük çekebilme kapasitesi ve 300 kg’lık statik çatı yükü taşıyabilme kapasitesiyle segmentinin referans modeli olmaya geliyor. Yeni Defender, 900 mm derinliğindeki sulardan rahatlıkla geçebilirken, 0.38 sürtünme katsayısı ile aerodinamik olarak da kendini kanıtlıyor.

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Dört farklı aksesuar paketi ile kullanıcılarına çok daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunan yeni Defender; Explorer, Adventure, Country ve Urban paketleriyle sürücülerine kendi dünyalarına en uygun Defender’ı yaratma imkanı tanıyor.

Yan bölüme monte edilen taşıyıcı çanta, tavan rafı, stepne kapağı gibi detaylar ile sunulan Explorer Pack, her türlü arazide iz bırakmak isteyenler için tasarlanan özellikleriyle seçenekler arasında yerini alıyor. Tüm koşullara hazırlıklı olmayı sağlayan Country Pack’te ise, taşınabilir yıkama sistemi ve tam boy yükleme alanı bölmesi kullanıcılara sunulan özellikler arasında bulunuyor. Yeni yollar keşfetmek istendiğinde Adventure Pack ile gelen entegre hava kompresörü ve koltuk sırt çantası gibi aksesuarlar, doğanın zorluklarıyla mücadele ederken sürücülere kolaylık sağlıyor.

Land Rover Defender hiç olmadığı kadar teknolojik

Yeni Land Rover Defender dayanıklı olduğu kadar teknolojik olmayı da başarıyor. ClearSight iç dikiz aynası, uzun yolculuklarda ekipmanlar görüşü kısıtladığında, aracın üstünde yer alan kamera sayesinde anlık olarak aracın arkasındaki görüntüyü dikiz aynasına yansıtıyor ve her zaman engelsiz bir görüş sağlıyor. 3D Çevre Görüş Kamera sisteminin bir parçası olarak sunulan ClearSight Ground View özelliği, Yeni Defender'ın 10 inçlik Pivi Pro ekranından zeminin adeta cam bir yüzeyden bakıyorcasına kolaylıkla görülebilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca, aracın alt kısmı ve tekerlekler de dahil olmak üzere çeşitli açılardan sağlanan görüntülerle, kullanım kolaylığı en üst seviyeye taşınıyor.

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Gece sürüşünü daha kolay bir hale getirebilmek için tasarlanan Yeni Land Rover Defender'ın dış LED ışıkları, gün ışığı koşullarına yakın bir aydınlatma sağlarken, Matrix LED farlar, karşıdan gelen araç sürücülerinin gözlerinin kamaşmasını önleyen uzun huzmeli bir görüş sunuyor. Pivi Pro bilgi-eğlence sistemine sahip Yeni Defender, yeni nesil 10 inçlik dokunmatik ekranıyla sık kullanılan işlemleri ve özellikleri ana ekranda tek başına görebilmeye imkan sağlayan bir düzen yaratıyor. 12,3 inç yüksek çözünürlüklü Interaktif Sürücü Ekranı'na sahip Yeni Defender, sürücülerin çok sayıda önemli bilgiyi bir arada görüntüleyebilmesini sağlarken, tam ekran harita, telefon ve medya işlevlerini de içerecek şekilde kişiselleştirilebiliyor. SE, HSE ve First Edition paketlerinde standart olarak yer alan Kör Nokta Asistanı, Güvenli Çıkış Monitörü ve Arka Trafik Monitörü ile tüm donanım paketlerinde standart olan Derinlik Sensörü'yle gelen Yeni Defender, sürücülerine çok daha güvenli bir sürüş keyfi sunuyor.

İlk olarak Defender 110 versiyonuyla Türkiye’de yollarla buluşacak olan Land Rover Defender’da, 240 beygir güç üreten D240 2.0 litre hacimli dizel motorla birlikte, S, SE, HSE ve First Edition olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği sunuluyor.

Yeni Land Rover Defender fiyat listesi şöyle:

S 2.0 D240 1.029.413 TL SE 2.0 D240 1.135.719 TL HSE 2.0 D240 1.256.521 TL First Edition 2.0 D240 1.304.842 TL

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