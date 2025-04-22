Toyota Proace Verso ve Cargo Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Genişleyen hafif ticari araç model ailesinde orta boy van segmentinde yer alan PROACE VERSO lansmana özel 1 milyon 890 bin TL’den ve PROACE CARGO lansmana özel 1 milyon 390 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca lansman dönemine özel olarak vergi levhası sahibi olan müşteriler için 1 milyon TL’ye 12 ay vadeli yüzde 2,79 faiz oranlı kredi kampanyası da başlatıldı. Büyük boy van segmentinde konumlanan PROACE MAX ise Mayıs ayından itibaren Toyota plazalarda yerini alacak.
Toyota PROACE VERSO
Passion ve Passion X-Pack olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulan PROACE VERSO, standart olarak LED farlar ve LED gündüz farları ve 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar gibi dış donanımlara sahip. Sağda ve solda yer alan sürgü kapılar ise her koşulda araca erişimi kolaylaştırıyor.
PROACE VERSO’da standart olarak 10 inç dijital gösterge ekranı, kablosuz telefon bağlantı özelliğine sahip 10 inç multimedya ekranı, kablosuz şarj ünitesi, otomatik klima, E-Toggle Vites Seçici, bağımsız kontrol edilen arka bölge kliması, ısıtmalı deri direksiyon, Karartılmış/Perdeli Arka Camlar ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi donanımlar yer alıyor.
2.0 L 180 HP dizel motora sahip PROACE VERSO, 8 ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi. PROACE VERSO, 5331 mm uzunluğa, 1924 mm genişliğe, 1910 mm yüksekliğe ve 3275 mm aks aralığına sahip. Bu ölçüleriyle ideal bir yaşam alanı sunan araçta tüm koltuklar kullanımdayken 1384 litrelik, 3. sıra koltuklar katlanmışken 2400 litrelik ve 2. sıra koltuklar da katlanmışken yaklaşık 3300 litrelik bir hacim elde ediliyor.
Toyota PROACE CARGO
Toyota’nın şık hafif ticari araç tasarım dilini devam ettiren Yeni PROACE CARGO, 10 inç dijital gösterge ekranı ve 10 inç multimedya ekranı ile son teknoloji dijital sistemlerle donatıldı. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto destekli multimedya sistemi ve USB bağlantısı ile kullanıcılarına dijital dünyayla her zaman bağlantıda kalma imkanı sunuyor. 2.0 L 145 HP güç üreten dizel motor ile sunulan yeni PROACE CARGO, 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirildi. Yeni PROACE CARGO’da katlandığında masaya dönüşebilen orta yolcu koltuğu, arka park sensörleri ve 180 derece geri görüş kamerası gibi donanımlar da standart olarak yer alıyor.
Toplamda 4 metreye kadar yükleme uzunluğu sunarak sınıfının en iyi değerlerinden birini sağlıyor. Smart Cargo, PROACE CARGO’yu sadece bir ticari araç değil, aynı zamanda akıllı bir iş ortağı haline getiriyor. Güvenlikten de ödün vermeyen yeni PROACE CARGO’da Hız Limitleme ve Hız Sabitleyici, Şerit Takip Sistemi ve Aktif Fren Destekli Ön Çarpışma Uyarı Sistemi gibi özellikler de yer alıyor. PROACE VERSO, 5331 mm uzunluğa, 1924 mm genişliğe, 1910 mm yüksekliğe ve 3275 mm aks aralığına sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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