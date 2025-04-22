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    Toyota Proace Verso ve Cargo Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Toyota, Türkiye'deki hafif ticari araç ürün gamını genişletiyor. Proace Verso ve Proace Cargo modellerini satışa sunan marka, mayıs ayında Proace Max modelini de getirecek.

    Toyota Proace Verso ve Cargo Türkiye'de: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Toyota’nın Hilux, PROACE CITY ve PROACE CITY CARGO’dan oluşan modellerine yeni hafif ticari araçlar eklendi. Toyota, tamamen yeni segmentelerde yer alan PROACE modellerini de ürün gamına ekleyerek geniş bir yelpazeye sahip hafif ticari araç ürün gamı oluşturdu. Orta ölçekli van segmentinde büyük bir iddiaya sahip olacak yolcu taşıma versiyonu PROACE VERSO ile birlikte yük taşıma versiyonu PROACE CARGO satışa sunuldu.

    Genişleyen hafif ticari araç model ailesinde orta boy van segmentinde yer alan PROACE VERSO lansmana özel 1 milyon 890 bin TL’den ve PROACE CARGO lansmana özel 1 milyon 390 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca lansman dönemine özel olarak vergi levhası sahibi olan müşteriler için 1 milyon TL’ye 12 ay vadeli yüzde 2,79 faiz oranlı kredi kampanyası da başlatıldı. Büyük boy van segmentinde konumlanan PROACE MAX ise Mayıs ayından itibaren Toyota plazalarda yerini alacak.

    Toyota PROACE VERSO

    Toyota Proace Verso ve Cargo Türkiye'de: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    PROACE VERSO, 9 koltuklu araçlara özel binek araç sınıflandırmasına sahip. 1 milyon 890 bin TL’den başlayan lansman özel fiyatlarla sunulan PROACE VERSO, yüzde 15 ÖTV avantajı ve düşük MTV avantajının yanı sıra köprü ve otoyol sınırlamasının olmaması, her yıl muayene zorunluluğuna sahip olmaması gibi avantajlarla geliyor.

    Passion ve Passion X-Pack olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulan PROACE VERSO, standart olarak LED farlar ve LED gündüz farları ve 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar gibi dış donanımlara sahip. Sağda ve solda yer alan sürgü kapılar ise her koşulda araca erişimi kolaylaştırıyor.

    PROACE VERSO’da standart olarak 10 inç dijital gösterge ekranı, kablosuz telefon bağlantı özelliğine sahip 10 inç multimedya ekranı, kablosuz şarj ünitesi, otomatik klima, E-Toggle Vites Seçici, bağımsız kontrol edilen arka bölge kliması, ısıtmalı deri direksiyon, Karartılmış/Perdeli Arka Camlar ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi donanımlar yer alıyor.

    Toyota Proace Verso ve Cargo Türkiye'de: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Güvenlik tarafında ise ön ve arka park sensörlerine sahip PROACE VERSO, aynı zamanda 180 derece açıya sahip Geri Görüş Kamerası, farklı sürüş modlarına sahip Toyota Traction Select de yer alıyor. Ayrıca Yokuş Kalkış ve İniş Sistemi (HAC), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Aktif Şerit Takip Sistemi (LKA), Fren Destekli Aktif Ön Çarpışma Uyarıcısı gibi gelişmiş güvenlik sistemleri bulunuyor. 

    2.0 L 180 HP dizel motora sahip PROACE VERSO, 8 ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi. PROACE VERSO, 5331 mm uzunluğa, 1924 mm genişliğe, 1910 mm yüksekliğe ve 3275 mm aks aralığına sahip. Bu ölçüleriyle ideal bir yaşam alanı sunan araçta tüm koltuklar kullanımdayken 1384 litrelik, 3. sıra koltuklar katlanmışken 2400 litrelik ve 2. sıra koltuklar da katlanmışken yaklaşık 3300 litrelik bir hacim elde ediliyor.

    Toyota PROACE CARGO

    Toyota Proace Verso ve Cargo Türkiye'de: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Orta boy van segmentinde yer alan ve yük taşıma odaklı PROACE CARGO, KOBİ’ler, esnaflar ve yük taşıma ihtiyacı olan firmalar için öne çıkan bir model. Türkiye’de uzun gövde ve Flame donanım paketiyle 1 milyon 390 bin TL’den satışa sunulan yeni PROACE CARGO, kolay kullanımı ve üst düzey yük taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor.

    Toyota’nın şık hafif ticari araç tasarım dilini devam ettiren Yeni PROACE CARGO, 10 inç dijital gösterge ekranı ve 10 inç multimedya ekranı ile son teknoloji dijital sistemlerle donatıldı. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto destekli multimedya sistemi ve USB bağlantısı ile kullanıcılarına dijital dünyayla her zaman bağlantıda kalma imkanı sunuyor. 2.0 L 145 HP güç üreten dizel motor ile sunulan yeni PROACE CARGO, 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirildi. Yeni PROACE CARGO’da katlandığında masaya dönüşebilen orta yolcu koltuğu, arka park sensörleri ve 180 derece geri görüş kamerası gibi donanımlar da standart olarak yer alıyor. 

    Toyota Proace Verso ve Cargo Türkiye'de: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Yük taşıma kapasitesi açısından oldukça iddialı olan yeni PROACE CARGO, 3 Euro palet taşıyacak şekilde 6600 litrelik hacmiyle ve 1360 kg sürücü hariç istiap haddi ile dikkat çekiyor. 180 derece açılabilen arka kapıları ve sağ/sol sürgü kapıları her koşulda yüklemeyi kolaylaştırıyor. Yükleme alanını maksimize eden Smart Cargo sistemi katlanabilir ön yolcu koltuğunun yanı sıra yük bölümünde bulunan kapak ile birlikte yükleme uzunluğununu ekstra 1162 mm artırıyor. Bu sayede merdiven, boru gibi uzun eşyaların taşınması kolaylaşıyor.

    Toplamda 4 metreye kadar yükleme uzunluğu sunarak sınıfının en iyi değerlerinden birini sağlıyor. Smart Cargo, PROACE CARGO’yu sadece bir ticari araç değil, aynı zamanda akıllı bir iş ortağı haline getiriyor. Güvenlikten de ödün vermeyen yeni PROACE CARGO’da Hız Limitleme ve Hız Sabitleyici, Şerit Takip Sistemi ve Aktif Fren Destekli Ön Çarpışma Uyarı Sistemi gibi özellikler de yer alıyor. PROACE VERSO, 5331 mm uzunluğa, 1924 mm genişliğe, 1910 mm yüksekliğe ve 3275 mm aks aralığına sahip.

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    Sharjor 9 saat önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 9 saat önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 21 saat önce

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