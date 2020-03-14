Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni MacBook Air önümüzdeki hafta duyurulabilir

    Art arda son beş yıldır Mart aylarında yeni veya yenilenmiş ürünler duyuran Apple, sevilen dizüstü bilgisayarı MacBook Air'in yeni modelini önümüzdeki hafta tanıtabilir.
    6 gün
    2,8b
    1
    6
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yeni MacBook Air önümüzdeki hafta duyurulabilir
    Tam Boyutta Gör

    MacRumors isimli haber sitesinin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Apple, önümüzdeki hafta yeni MacBook Air modelini duyurabilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni MacBook Air tanıtıldı. İşte yeni özellikler ve Türkiye fiyatı

    En son Ekim 2018'de yenilenen MacBook Air, aradan geçen 1.5 yılın ardından önümüzdeki hafta güncellenebilir. Yeni dizüstünün detayları hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmasa da yapılacak olan iyileştirmeler az çok tahmin edilebiliyor. 

    Ayrıca Bkz. "Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Premium Edition modellerinin fiyatları sızdırıldı"

    Yeni MacBook Air nasıl olacak?

    Yeni MacBook Air'da kelebek klavye mekanizmasınının yerini makas tipi klavyeye bırakması bekleniyor. Buna ek olarak 8. nesil işlemcilerin de 10. nesil Intel işlemcilerle güncellenmesi kuvvetle muhtemel. Bellek, depolama ve hoparlörler tarafında da birtakım iyileştirmeler bekleniyor. 

    Apple ile ilgili doğru analizleriyle tanınan analist Ming-Chi Kuo da MacBook Air ve MacBook Pro modellerinin yılın ikinci çeyreğinde yenileceğini beklediğini açıklamıştı. Yeni dizüstüler Apple Store bakıma alınarak, bir basın bülteni aracılığıyla duyurulabilir. 



    https://www.macrumors.com/2020/03/13/new-macbook-air-as-early-as-next-week/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    kumutlu (Kemal Oğuz) 2 gün
    MacBook Air 2020 modeli tanıtıldı

    8 Gb ram
    Makas tuşlu klavye
    10. Jenerasyon Ice Lake Y
    13" ekran


    i3 256 Gb SSD 7.999,00 TL
    i5 512 Gb SSD 10.399,00 TL

    Başlayan fiyatlarla

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 4 gün
    <b>"MacBook Air’in kelebek tipi mekanizmayla tasarlanan yeni nesil klavyesi geleneksel makas tipi mekanizmaya göre dört kat daha stabil tuşlara sahip. Üstelik daha rahat ve kullanıcı dostu bir yazma deneyimi sunuyor. Ortam ışığı sensörlü ve her biri LED arkadan aydınlatmalı tuşlar loş ışıkta yazmanızı kolaylaştırıyor."</b> Apple sitesinde yazıyor Klavye için ?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Fearless_tr (Cengiz ................) 5 gün
    Mac mini pro bekliyorum ne zamandir duyurmadilar gitti
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 5 gün
    14'' Macbook Pro bekliyoruz
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    oktayakgoz (Oktay AKGÖZ) 6 gün
    kimsenin umurunda olmaz... korona muhabbetine tanıtım boşa gider
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Yeni düz objektif ile odaksız kameralar mümkün hale geliyor! 5 gün Apple’dan koronavirüs temalı uygulamalara kısıtlama 5 gün Elon Musk: Araba kazaları koronavirüsten daha tehlikeli! 5 gün Alibaba eş kurucusu Jack Ma, Amerika’ya koronavirüs test kitleri ve maske bağışladı 5 gün 'Call of Duty: Warzone' 4 günde 15 milyon kullanıcıyı aştı! 5 gün ‘Dreams’ üzerinde tasarlananlar yeni betayla dışarıda satılabilir 5 gün Bursa’ya Mi Store açılıyor 5 gün Viewsonic VG2755 ve VG2755 2K monitör inceleme 5 gün Nvidia’dan oyunculara çağrı: Grafik gücünüzü koronavirüs araştırmalarına ayırın 6 gün Galaxy A11 tanıtıldı: 3 arka kamera, delikli çentik tasarımı 6 gün Shazam listeleri Karnaval radyolarında çalınacak 6 gün Huami markası geçen yıl 42 milyon giyilebilir cihaz sattı 6 gün Windows 10 dâhili Linux kerneli yakında herkesin kullanımına açılacak 6 gün Kanserli akciğeri hastanın vücudundan çıkaran doktorlar, temizledikleri organı geri taktı 6 gün Türkiye’de 6. koronavirüs vakası: Bu kez Umreden dönen bir vatandaş 6 gün Avrupa'nın Mars hayalleri yine ertelendi: ExoMars'tan kötü haber 6 gün Google Haritalar, kullanıcılarını koronavirüse bağlı olarak meydana gelen değişikliklerde uyaracak 6 gün Avrupa, coronavirüs salgınının merkez üssü haline geldi 6 gün Yeni Peugeot 208 GTi tamamen elektrikli olarak gelebilir 6 gün Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler maaşlarını evde alabilecek 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Yeni MacBook Air önümüzdeki hafta duyurulabilir Sonraki Samsung üç farklı akıllı telefonu için Android 10 güncellemesi yayınladı 6 gün Instagram'dan Coronavirüs önlemleri: "Virüsü tedavi ya da teşhis eden" AR filtreleri kaldırıldı 6 gün SABİM'in 'Korona Danışma Hattı' Alo 184 üzerinden hizmet vermeye başladı 6 gün RTX 3080 Ti, RTX 2080 Ti’dan %40 hızlı olabilir 6 gün PlayStation 5 ve Xbox Series X'in çıkışı 2021'e ertelenebilir 6 gün Intel işlemcilerdeki yeni açığın kapatılması 19 kata kadar performans kaybına yol açabilir 6 gün Xiaomi, Mi 10 Pro'nun daha uygun fiyatlı versiyonunu çıkaracak 6 gün Pixel 4A rapora göre UFS 2.1 depolamayla gelecek 6 gün OnePlus 8 Pro'nun yüksek kaliteli görüntüsü yayınlandı 6 gün Google G Suite aylık 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı 6 gün Pixel 5, amiral gemisi sınıfında olmayabilir 6 gün AMD Ryzen 4000 serisi işlemcili notebook’lar listelendi: 16 Mart’ta geliyorlar 6 gün Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki tüm fiziksel mağazalarını kapatıyor 6 gün Apple'a iyi haber: Foxconn'da üretim normale döndü 6 gün Facebook, AR destekli MSQRD selfie uygulamasını kapatacak 6 gün Bill Gates, Microsoft'un yönetim kurulundan istifa etti 6 gün Netflix, koronavirüs salgını nedeniyle ABD ve Kanada’daki içerik üretim faaliyetlerini durdurdu 6 gün YouTube mobil uygulamasına 'Keşfet' sekmesi geldi! 6 gün Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Premium Edition modellerinin fiyatları sızdırıldı 6 gün Koronavirüs için Google bir test sayfası hazırlıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim