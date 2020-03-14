Yeni MacBook Air önümüzdeki hafta duyurulabilir

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MacRumors isimli haber sitesinin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Apple, önümüzdeki hafta yeni MacBook Air modelini duyurabilir.

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En son Ekim 2018'de yenilenen MacBook Air, aradan geçen 1.5 yılın ardından önümüzdeki hafta güncellenebilir. Yeni dizüstünün detayları hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmasa da yapılacak olan iyileştirmeler az çok tahmin edilebiliyor.

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Yeni MacBook Air nasıl olacak?

Yeni MacBook Air'da kelebek klavye mekanizmasınının yerini makas tipi klavyeye bırakması bekleniyor. Buna ek olarak 8. nesil işlemcilerin de 10. nesil Intel işlemcilerle güncellenmesi kuvvetle muhtemel. Bellek, depolama ve hoparlörler tarafında da birtakım iyileştirmeler bekleniyor.

Apple ile ilgili doğru analizleriyle tanınan analist Ming-Chi Kuo da MacBook Air ve MacBook Pro modellerinin yılın ikinci çeyreğinde yenileceğini beklediğini açıklamıştı. Yeni dizüstüler Apple Store bakıma alınarak, bir basın bülteni aracılığıyla duyurulabilir.

https://www.macrumors.com/2020/03/13/new-macbook-air-as-early-as-next-week/

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