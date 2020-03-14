Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Premium Edition modellerinin fiyatları sızdırıldı

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Huawei'nin yeni amiral gemisi telefon ailesi P40 serisinin duyurulacağı 26 Mart tarihi yaklaştıkça, telefonlarla ilgili sızıntılar da artmaya başladı. Son gelen bilgiler Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Premium Edition modellerinin fiyatlarını ortaya çıkardı.

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İşte karşınızda Huawei P40 ve P40 Pro [Galeri]

Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Premium Edition fiyatı ne kadar olacak?

Konu Çin menşeli akıllı telefonlar olunca isabetli sızıntılarıyla tanınan RODENT950 Twitter kullanıcısı, Twitter hesabından Huawei P40 serisinin Avrupa fiyatlarını paylaştı. Telefonların RAM ve depolama konfigürasyonlarına göre fiyat aralığı şu şekilde:

Huawei P40: 799-899€

Huawei P40 Pro: 999-1099€

Huawei P40 Pro Premium Edition: 1199- 1299€

Kaynak tarafından paylaşılan bilgilerde fiyatların ülkelere göre 50€ ila 100€ arasında değişiklik gösterebileceği de dipnot olarak düşülmüş.

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Fiyatlar en yakın rakibinden daha düşük

RODENT950 tarafından aktarılan fiyatlar doğruysa Huawei P40 ve P40 Pro Premium Edition, en yakın rakibi Galaxy S20(4G-128GB: 899€) ve Galaxy S20 Ultra'dan(5G-128GB: 1349€) yaklaşık 100€ daha ucuz olacak.

Huawei P40 serisi 26 Mart günü 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek internet etkinliği ile tanıtılacak. Telefonlar tanıtılır tanıtılmaz DonanımHaber farkıyla ekranlarınızda olacak.

https://twitter.com/RODENT950/status/1237873729666822146

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