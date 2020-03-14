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    Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Premium Edition modellerinin fiyatları sızdırıldı

    Yakın zamanda duyurulacak olan Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Premium Edition modellerinin fiyatı ortaya çıktı. Huawei P40 ve P40 Pro Premium Edition, en yakın rakibinden daha ucuz olacak.
    6 gün
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Premium Edition modellerinin fiyatları sızdırıldı
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    Huawei'nin yeni amiral gemisi telefon ailesi P40 serisinin duyurulacağı 26 Mart tarihi yaklaştıkça, telefonlarla ilgili sızıntılar da artmaya başladı. Son gelen bilgiler Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Premium Edition modellerinin fiyatlarını ortaya çıkardı.

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    Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Premium Edition fiyatı ne kadar olacak?

    Konu Çin menşeli akıllı telefonlar olunca isabetli sızıntılarıyla tanınan RODENT950 Twitter kullanıcısı, Twitter hesabından Huawei P40 serisinin Avrupa fiyatlarını paylaştı. Telefonların RAM ve depolama konfigürasyonlarına göre fiyat aralığı şu şekilde:

    • Huawei P40: 799-899€
    • Huawei P40 Pro: 999-1099€
    • Huawei P40 Pro Premium Edition: 1199- 1299€

    Kaynak tarafından paylaşılan bilgilerde fiyatların ülkelere göre 50€ ila 100€ arasında değişiklik gösterebileceği de dipnot olarak düşülmüş. 

    Fiyatlar en yakın rakibinden daha düşük

    RODENT950 tarafından aktarılan fiyatlar doğruysa Huawei P40 ve P40 Pro Premium Edition, en yakın rakibi Galaxy S20(4G-128GB: 899€) ve Galaxy S20 Ultra'dan(5G-128GB: 1349€) yaklaşık 100€ daha ucuz olacak.

    Huawei P40 serisi 26 Mart günü 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek internet etkinliği ile tanıtılacak. Telefonlar tanıtılır tanıtılmaz DonanımHaber farkıyla ekranlarınızda olacak. 



    https://twitter.com/RODENT950/status/1237873729666822146 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    Ya arkadaş, mate 30 9bin, p30 8bin tl, yeni gelende 10bin üzerinde olacak, bu ne ya, Bu neee?<br /><br />Huawei Türkiye'ye sesleniyorum; Şu fiyat politikanızı değiştirin!<br /><br />Yoksa telefonlarınız raflarda tozlanır durur.
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    kucukyenici 6 gün
    Orta halli gelir gurupları için ideal fiyat! Otomobil almanın 1 tık gerisinde.

    Nereye gidiyoruz yahu?
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    esmerbuyucu (E. B.) 6 gün
    Her şeye inat market oluştururlarsa satmaya devam edecekler. Buradaki doğmamış cihaza don biçme timi de söyledikleriyle kalacak.
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    evlbleef 6 gün yeni yorumcu
    ABD-Google sağolsun Çin harici ülkeler için ölü doğacak bir seri. Mate 30 Pro gibi şimdiden tarihin tozlu sayfalarına karışmaya aday.
    Yanıtla +1
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    Beckonn (Ömer Metin) 6 gün
    Bu nasıl bir isimlendirme, dıdı, dıdının dıdısı, dıdının dıdısının dıdısı gibim
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    renega (Ömer Can IŞIK) 6 gün
    ekrana gömülü kamera var mı? yok. Dönen kamera sistemi? yok. ne yenilik var? neden firmalar aptal aptal bekliyor
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    NitroNos (Nitro Nos) 6 gün
    Xiaomi mi 10 pro varken bunu almak ne bilim saçmalık :)
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    __Nikolaus__ 6 gün
    P40 pro tr de satılırsa muhtemelen 10.000 TL olur , 5K yapsın gözümde değeri olmaz maalesef Google ile sorunu cozmedikce.



    Ayrıca amiral cihazların fiyatları bu sene inanılmaz arttı.
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    muratkaya (Murat KAYA) 6 gün
    P40 Pro Premium Edition Mark II Lite ne zaman çıkar?
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