Yeni Mercedes GLA tanıtıldı: 800V mimari, 657 km menzil

Almanya pazarı için satış fiyatları açıklanan model; tam elektrikli 3 farklı versiyonuyla başlangıç yaparken, ilerleyen dönemde 48V hibrit seçeneklerine de kavuşacak.
Almanya satış fiyatları ve elektrikli versiyonlar
- Mercedes-Benz GLA 200: 48.599 euro | 165 kW (224 hp) güç, 58 kWsa kullanılabilir kapasiteli LFP batarya.
- Mercedes-Benz GLA 250+: 54.978 euro | 200 kW (272 hp) güç, 85 kWsa NMC batarya ile 657 km'ye kadar WLTP menzili.
- Mercedes-Benz GLA 350 4MATIC: 58.107 euro | 260 kW (354 hp) güç, çift motorlu 4x4 çekiş, 0-100 km/s hızlanması 5,4 saniye.
800V şarj ve 657 km menzil
2027 başından itibaren 1.5 litrelik 4 silindirli benzinli motor ve 8 ileri eDCT şanzımana entegre 22 kW'lık elektrik motoruna sahip 48V hibrit seçenekleri de ürün gamına eklenecek.
MBUX Superscreen ve yapay zeka desteği
Genişletilen aks mesafesi (+61 mm) sayesinde arka koltuk yolcularına 38 mm daha fazla diz mesafesi sunan araç, ön ve arka tamponlarında %55 geri dönüştürülmüş plastik malzemeler kullanılarak toplam CO2 ayak izini selefine göre %40 oranında düşürmeyi başarmış.
410 litre bagaj hacmiyle selefine göre 70 litre daha fazla hacim sunan yeni GLA, buna ek olarak 107 litrelik ön bagaja da sahip. İsteğe bağlı seçilebilen, tek dokunuşla kararan ve gece 172 adet ışıklandırılmış yıldız sunan SKY CONTROL tavan da dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.
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