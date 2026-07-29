Yeni Mercedes GLA tanıtıldı: 800V mimari, 657 km menzil

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, tamamen yeni GLA modelini resmi olarak tanıttı. Sportif silueti, uzatılmış aks mesafesi, 800 Volt elektrik mimarisi ve ilk kez bu sınıfa uyarlanan ışıklandırmalı ikonik ön ızgarasıyla yeni GLA, elektrikli şehir içi mobilitesini yeniden tanımlıyor.

Almanya pazarı için satış fiyatları açıklanan model; tam elektrikli 3 farklı versiyonuyla başlangıç yaparken, ilerleyen dönemde 48V hibrit seçeneklerine de kavuşacak.

Almanya satış fiyatları ve elektrikli versiyonlar

Tam Boyutta Gör Lansmanla birlikte siparişe açılan üç tam elektrikli versiyonun Almanya fiyatları ve teknik detayları şu şekilde:

Mercedes-Benz GLA 200: 48.599 euro | 165 kW (224 hp) güç, 58 kWsa kullanılabilir kapasiteli LFP batarya.

| 165 kW (224 hp) güç, 58 kWsa kullanılabilir kapasiteli LFP batarya. Mercedes-Benz GLA 250+: 54.978 euro | 200 kW (272 hp) güç, 85 kWsa NMC batarya ile 657 km'ye kadar WLTP menzili .

| 200 kW (272 hp) güç, 85 kWsa NMC batarya ile . Mercedes-Benz GLA 350 4MATIC: 58.107 euro | 260 kW (354 hp) güç, çift motorlu 4x4 çekiş, 0-100 km/s hızlanması 5,4 saniye.

800V şarj ve 657 km menzil

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç pazarındaki rekabette öne çıkmak isteyen Mercedes-Benz, yeni GLA’yı üst segment modellerde gördüğümüz 800 Volt elektrik mimarisiyle donattı. 320 kW DC şarj desteği sayesinde araç, uygun istasyonlarda sadece 10 dakikalık şarjla 270 km WLTP menzili kazanıyor.

2027 başından itibaren 1.5 litrelik 4 silindirli benzinli motor ve 8 ileri eDCT şanzımana entegre 22 kW'lık elektrik motoruna sahip 48V hibrit seçenekleri de ürün gamına eklenecek.

MBUX Superscreen ve yapay zeka desteği

Tam Boyutta Gör Yenilenen kabinde dikkat çeken en büyük yenilik, konsolu uçtan uca kaplayan ve Unity Game Engine altyapısını kullanan dev MBUX Superscreen oluyor. Bu sistemde 10.25 inç dijital gösterge ekranı, 14 inç merkezi ekran ve 14 inç ön yolcu ekranı bulunuyor. Sistem; ChatGPT, Microsoft Bing ve Google Gemini entegrasyonuna sahip MBUX sanal asistandan destek alıyor.

897 beygirlik "Çinli Rolls-Royce" Zeek 9X Avrupa'ya geliyor 3 sa. önce eklendi

Genişletilen aks mesafesi (+61 mm) sayesinde arka koltuk yolcularına 38 mm daha fazla diz mesafesi sunan araç, ön ve arka tamponlarında %55 geri dönüştürülmüş plastik malzemeler kullanılarak toplam CO2 ayak izini selefine göre %40 oranında düşürmeyi başarmış.

410 litre bagaj hacmiyle selefine göre 70 litre daha fazla hacim sunan yeni GLA, buna ek olarak 107 litrelik ön bagaja da sahip. İsteğe bağlı seçilebilen, tek dokunuşla kararan ve gece 172 adet ışıklandırılmış yıldız sunan SKY CONTROL tavan da dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Mercedes GLA tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: