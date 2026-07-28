Yeni Mercedes GLA'nın tasarımı sızdı: İşte ilk görsel

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Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz'in kompakt ürün gamındaki en kıdemli modellerden biri olan GLA, nihayet kapsamlı bir jenerasyon değişimine hazırlanıyor. İlk kez 2019 yılında tanıtılan ve 6. yılını geride bırakan mevcut modelin ardından, kardeşleri CLA ve GLB son iki yılda baştan aşağı yenilenmişti. Şimdi sıra serinin en popüler crossover modeline geldi.

29 Temmuz’daki resmi lansmanın hemen öncesinde, 2027 Mercedes GLA’ya ait ilk kamuflajsız resmi görsel sızdırıldı.

Tanıdık siluet, yenilenen detaylar

Sızdırılan görsele bakıldığında Mercedes-Benz'in dış tasarımda devrimsel adımlar yerine evrimsel bir çizgi takip ettiği görülüyor. Aracın tavan çizgisi ve kompakt boyutları mevcut jenerasyonla benzer bir siluet sunmaya devam ediyor. Önde markanın yeni tasarım dili olan üçgen yıldız motifli LED gündüz farları dikkat çekiyor. Genişletilen ön ızgara yapısı, içten yanmalı/hibrit versiyonlarda havalandırma kanallarına sahipken elektrikli versiyonda kapalı panel mimarisine geçiyor.

Hibrit ve tam elektrikli motor seçenekleri

Tam Boyutta Gör Yeni GLA, markanın modüler MMA (Mercedes Modular Architecture) platformunu yeni CLA ve GLB modelleriyle paylaşacak. Bu da araçta hem gelişmiş hibrit hem de %100 elektrikli güç ünitelerinin bir arada sunulacağı anlamına geliyor.

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Hafif hibrit versiyonlar, verimliliği artırmak adına 1.5 litrelik turboşarjlı Miller döngülü benzinli motor, küçük bir elektrik motoru ve 1.3 kWsa batarya ile kombine edilecek. %100 elektrikli versiyonlar (GLA EQ) ise iki farklı batarya kapasitesi ve 800V elektrik mimarisiyle donatılacak. Bu modellerde GLA 250+ (arkadan itişli) ve GLA 350 4Matic (dört tekerlekten çekişli) rozetlerinin yer alması bekleniyor.

Dünya lansmanı bu hafta gerçekleşiyor

Avrupa pazarında geniş bir motor yelpazesiyle satışa sunulacak olan model için bekleyiş oldukça kısa sürecek; Mercedes-Benz yeni jenerasyon GLA’nın tüm teknik detaylarını ve örtüsüz görsellerini 29 Temmuz’daki dünya lansmanında paylaşacak. Yeni GLA'nın 2026'nın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

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