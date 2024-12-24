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    Togg'un pil tedarikçisi, 400 Wh/kg yoğunluğa sahip katı hal pilinde önemli aşama kaydetti

    Togg'un pil ortağı olan Farasis, 400 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip tamamen katı hal pilinin gerçek dünya test aşamasına girdiğini açıkladı. Şirket yarı katı hal pillerindeki gelişmeleri de duyurdu.
    Togg'un pil tedarikçisi, katı hal pilinde önemli aşama kaydetti Tam Boyutta Gör
    Togg'un da batarya ortağı olan Çinli Farasis Energy, yeni nesil katı hal pilinde gerçekleştirdiği ilerlemeleri duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada, 400 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip tamamen katı hal pilinin kararlı hücre döngüsüyle gerçek dünya test aşamasına girdiğini söyledi.

    Farasis'in katı hal bataryası, yüksek nikel içeriğine sahip üçlü anot ve yüksek silikon anotlu sülfür bazlı bir sistem üzerine inşa edildi. Şirket, tamamen katı hal elektrolitli hücrelerin güvenliğinin artırıldığını, hücre düzeyinde termal kaçaklara karşı kendi kendine kapanma yeteneğiyle iğne ucu, kesme ve sıcak kutu testlerini geçtiğini söyledi.

    Farasis ayrıca, sülfür temelli bataryasına ek olarak, oksit ve polimer temelli katı hal bataryalarında kaydettiği ilerlemeleri de duyurdu.

    Şirket, lityum metal anot ve yüksek içerikli nikel katot kullanan prototip katı hal pilinin 500 Wh/kg'a kadar enerji yoğunluğuna sahip olduğunu açıkladı. Farasis ayrıca, lityum metal anotlar ve yüksek nikelli katotlarla uyumlu kompozit elektrolit malzemeleri geliştirdiğini belirtti.

    Farasis'in yarı katı hal pilleri otomobil üreticilerine yollanmaya başladı

    Çinli pil üreticisi, 280-300 Wh/kg'a kadar enerji yoğunluğuna sahip birinci nesil yarı katı hal pillerin seri üretimine 2022'de başladı ve Dongfeng Motor, GAC Group ve Geely gibi müşterilerine yolladı. Farasis, ikinci nesil yarı katı hal pilinin ise 330 Wh/kg enerji yoğunluğuna, 3C'den fazla hızlı şarj kapasitesine ve 4.000'den fazla çevrim ömrüne sahip olduğunu belirtiyor. Şirket, tasarım ve ürün onayı tamamlanan bu hücreyi 2025'te iş ortaklarına tedarik etmeye başlayacak.

    Farasis'in üçüncü nesil yarı katı hal pili ise 400 Wh/kg'a kadar enerji yoğunluğuna sahip ve şu anda otomotiv sınıfı sertifikasyon ve geliştirme sürecinden geçiyor.

    2022'den beri ürettiği jel elektrolitli hücreler ile 280-300 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşan firma, kese tipindeki hücreleri yerli otomobil Togg T10X'e de tedarik ediyor.

    Kaynakça https://cnevpost.com/2024/12/24/farasis-energy-solid-state-battery-testing-phase/ https://x.com/DoluBatarya/status/1871446887376498953
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