MG, yarı katı hal bataryalı ilk otomobilini 2025'te tanıtacak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör SAIC çatısı altında faaliyet gösteren MG'nin Genel Müdürü Zhou Yu, Weibo hesabından yaptığı bir paylaşımda 2025 yılında piyasaya sürülecek yeni bir MG modelinde standart olarak yarı katı hal batarya kullanılacağını açıkladı. Yu, bu bataryanın pahalı olmayacağının altını özellikle çizdi.

MG’nin yarı katı bataryası konusunda detaylar henüz açıklanmasa da IM L6’da kullanılan batarya ile yakından ilişkili olması muhtemel. SAIC, IM Motors'un ortaklarından bir tanesi. MG tarafında bu bataryanın kullanılacağı ilk model Cyber GTS olacak gibi görünüyor.

Cyber GTS, 2025 yılında piyasaya sürülecek tamamen yeni MG modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Her ne kadar pahalı olmayacağı söylense de lityum bataryalara göre daha yüksek maliyet nedeniyle yarı katı hal pilin daha pahalı bir modelde tanıtılma ihtimali yüksek.

Çinli elektrikli SUV Zeekr 7X, Avrupa'da satışa sunuldu 15 sa. önce eklendi

IM L6’nın bataryası 123,7 kWsa kapasiteye ve 300 Wh/kg’nin üzerinde enerji yoğunluğuna sahip. Bu da CLTC döngüsüne göre 1.002 kilometreden fazla menzil sağlıyor. Batarya, 900V’a yakın ultra hızlı şarjı destekliyor ve 400 kW şarj gücü sayesinde sadece 12 dakikada 400 kilometreden fazla menzil ekleyebiliyor.

Yarı katı hal batarya nedir

Yarı katı hal bataryalar, geleneksel sıvı elektrolitli lityum-iyon piller ile tam katı hal piller arasında bir geçiş teknolojisi olarak görülüyor. Bu pillerdeki elektrolit lityum pillerdeki gibi tamamen sıvı bir yapıya değil kısmen katılaştırılmış bir yapıya sahiptir. Lityum pillere göre daha güvenli olmasıyla öne çıkan bu piller, 300 Wh/kg'ı aşabilen enerji yoğunlukları sayesinde de daha kompakt bir yapıda daha uzun menzil sunabilirler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

MG, yarı katı hal bataryalı ilk otomobilini 2025'te tanıtacak