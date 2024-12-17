Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MG, yarı katı hal bataryalı ilk otomobilini 2025'te tanıtacak

    MG tarafından 2025 yılında piyasaya sürülecek yarı katı hal bataryalı ilk modelin Cyber GTS olması bekleniyor. Söz konusu batarya 300 Wh/kg'ın üzerinde enerji yoğunluğuna ve 400 kW şarj gücüne sahip.
    MG, yarı katı hal bataryalı ilk otomobilini 2025'te tanıtacak Tam Boyutta Gör
    SAIC çatısı altında faaliyet gösteren MG'nin Genel Müdürü Zhou Yu, Weibo hesabından yaptığı bir paylaşımda 2025 yılında piyasaya sürülecek yeni bir MG modelinde standart olarak yarı katı hal batarya kullanılacağını açıkladı. Yu, bu bataryanın pahalı olmayacağının altını özellikle çizdi.

    MG’nin yarı katı bataryası konusunda detaylar henüz açıklanmasa da IM L6’da kullanılan batarya ile yakından ilişkili olması muhtemel. SAIC, IM Motors'un ortaklarından bir tanesi. MG tarafında bu bataryanın kullanılacağı ilk model Cyber GTS olacak gibi görünüyor.

    Cyber GTS, 2025 yılında piyasaya sürülecek tamamen yeni MG modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Her ne kadar pahalı olmayacağı söylense de lityum bataryalara göre daha yüksek maliyet nedeniyle yarı katı hal pilin daha pahalı bir modelde tanıtılma ihtimali yüksek.

    IM L6’nın bataryası 123,7 kWsa kapasiteye ve 300 Wh/kg’nin üzerinde enerji yoğunluğuna sahip. Bu da CLTC döngüsüne göre 1.002 kilometreden fazla menzil sağlıyor. Batarya, 900V’a yakın ultra hızlı şarjı destekliyor ve 400 kW şarj gücü sayesinde sadece 12 dakikada 400 kilometreden fazla menzil ekleyebiliyor.

    Yarı katı hal batarya nedir

    Yarı katı hal bataryalar, geleneksel sıvı elektrolitli lityum-iyon piller ile tam katı hal piller arasında bir geçiş teknolojisi olarak görülüyor. Bu pillerdeki elektrolit lityum pillerdeki gibi tamamen sıvı bir yapıya değil kısmen katılaştırılmış bir yapıya sahiptir. Lityum pillere göre daha güvenli olmasıyla öne çıkan bu piller, 300 Wh/kg'ı aşabilen enerji yoğunlukları sayesinde de daha kompakt bir yapıda daha uzun menzil sunabilirler.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

    Profil resmi
    BOLDVIPER 2 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chevrolet cruze otomatik yorum bir metnin yapay zeka ile yazıldığını nasıl anlarız xiaomi kilit ekranı kamera kaldırma bmw 520i paket sıralaması taraklı ayak için ayakkabı markası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 20
    Tecno Spark 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız