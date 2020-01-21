Yeni nesil Google Pixel Buds, Bluetooth sertifikası aldı

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Teknoloji devi Google geçtiğimiz Ekim ayında düzenlediği MadeByGoogle adlı lansman etkinliğinde Pixel 4 akıllı telefonları ve yeni nesil Pixel Buds kablosuz kulaklık modelini duyurmuştu. O sırada henüz prototip aşamasında olan yeni nesil Pixel Buds ile ilgili detaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

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Mayıs ayında raflara çıkabilir

Pixel Buds modeli nihayet Bluetooth Sertifikasyonu listesinde göründü. Listedeki G1007 ve G1008 model numaraları Pixel Buds'ın iki varyanta geleceği iddialarını da güçlendiriyor. Ayrıca kablosuz kulaklık modeli Bluetooth 5.0 sertifikası aldı ve bu da Yeni nesil Pixel Buds'ı cep telefonu aksesuarı kategorisine sokuyor.



Tüm bunlara ek olarak cihazın Qualcomm'un aptX codec bileşenini desteklemeyeceği belirtiliyor. Çünkü Pixel Buds'ın içinde Qualcomm donanımı yer almıyor ve yonga seti Bestechnic şirketi tarafından üretilmiş. Bu yılın ilkbaharında raflara çıkması planlanan kablosuz kulaklıkların, Mayıs ayında düzenlenecek olan Google I/O etkinliğine kadar hazır olması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/new_google_pixel_buds_go_through_bluetooth_certification-news-41122.php

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