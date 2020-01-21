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    Yeni nesil Google Pixel Buds, Bluetooth sertifikası aldı

    Google'ın geçtiğimiz Ekim ayında duyurduğu yeni nesil kablosuz kulaklık modeli Pixel Buds, Bluetooth sertifikası aldı. Cihazın iki model seçeneğiyle bahar aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Yeni nesil Google Pixel Buds, Bluetooth sertifikası aldı
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    Teknoloji devi Google geçtiğimiz Ekim ayında düzenlediği MadeByGoogle adlı lansman etkinliğinde Pixel 4 akıllı telefonları ve yeni nesil Pixel Buds kablosuz kulaklık modelini duyurmuştu. O sırada henüz prototip aşamasında olan yeni nesil Pixel Buds ile ilgili detaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

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    Mayıs ayında raflara çıkabilir

    Pixel Buds modeli nihayet Bluetooth Sertifikasyonu listesinde göründü. Listedeki G1007 ve G1008 model numaraları Pixel Buds'ın iki varyanta geleceği iddialarını da güçlendiriyor. Ayrıca kablosuz kulaklık modeli Bluetooth 5.0 sertifikası aldı ve bu da Yeni nesil Pixel Buds'ı cep telefonu aksesuarı kategorisine sokuyor.

    Tüm bunlara ek olarak cihazın Qualcomm'un aptX codec bileşenini desteklemeyeceği belirtiliyor. Çünkü Pixel Buds'ın içinde  Qualcomm donanımı yer almıyor ve yonga seti Bestechnic şirketi tarafından üretilmiş. Bu yılın ilkbaharında raflara çıkması planlanan kablosuz kulaklıkların, Mayıs ayında düzenlenecek olan Google I/O etkinliğine kadar hazır olması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/new_google_pixel_buds_go_through_bluetooth_certification-news-41122.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    barkin67 3 sa.
    Fiyatı bellimi?
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    ..
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    BekirHan 20 sa.
    Tek kamera ile harikalar yaratan google bakalım kulaklıkta nasıl şeyler sunacak...
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    smart1978 14 sa. BekirHan
    Profesyonel kameralar hep TEK :)

    Google entegre Pixel Visual Core islemci pakedini kullaniyor. Yazilimin da onemi vardir.

    Bu kulaklik bence essiz bazi donanimsal bilesenlerle gelecek. Kabiliyetlerine bakinca bundan baska birsey almak anlamsiz olacak.
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    esmerbuyucu 10 sa. BekirHan
    Diğer kameralar ana kameranın kalitesini arttırmaz fonksiyonellik ekler. Geniş açıyı da tek kamerayla çeksin... Ayrıca pixele de telefoto kamerası eklediler, kırparak zoom yapsalardı veya yazılımsal bokeh bir tarafları kaşındı tabii
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