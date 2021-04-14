Yeni nesil Honda Civic Sedan'ın ilk resmi görseli paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

2022 Honda Civic Sedan'ın bugün paylaşılan ilk resmi görseli

Japon otomotiv devi Honda, geçtiğimiz yıl yeni nesil Civic Sedan'ın üretime yakın bir prototipini göstermişti. Ardından otomobilin seri üretim versiyonunu bir ay önce Çin'de sızdırılan fotoğraflarda görmüştük.

İlginizi Çekebilir

2021 Honda Civic Sedan ve Hatchback'in tasarımı patent görüntüleriyle ortaya çıktı

Şirket bu kez 11. nesil olarak yollara çıkmaya hazırlanan 2022 Honda Civic Sedan'ın seri üretim versiyonuna dair ilk resmi fotoğrafla karşımızda. Aracı ön çaprazdan gördüğümüz fotoğrafa baktığımızda daha önce sızdırılan Çin kaynaklı görselle neredeyse tamamen aynı olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl tanıtılan prototip ile kıyasladığımızda da küçük oynamalar dışında değişim olmadığını söylemek mümkün.

Tam Boyutta Gör

Daha önce sızdırılan görsel ve şimdiki neslin karşılaştırması

2022 Honda Civic Sedan'ın bu görselinden başka herhangi bir resmi paylaşım gelmedi. Otomobilin arka bölümünü daha önce sızdırılan görseller vasıtasıyla görmüştük. İç mekanı da prototipin tanıtıldığı etkinlikte çizim olarak paylaşılmıştı. Japon marka, 2022 Honda Civic Sedan ile ilgili diğer tüm bilgilerin 28 Nisan'da açıklanacağını duyurdu. Şirket ayrıca yeni nesil Civic Sedan'ın bugüne kadarki en teknolojik ve en fazla sürüş keyfi veren Civic olacağının altını çiziyor.

2022 Honda Civic Sedan, önümüzdeki yaz ABD'de showroom'lardaki yerini alacak. Daha önce duyurulduğu üzere, yeni Civic Sedan'ın ardından birkaç ay sonra tamamen yeni Civic Hatchback'i de göreceğiz. Civic Hatchback ile ilgili detaylar da bu yılın sonuna doğru belli olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam ediyor olacağız.

Tam Boyutta Gör

Yeni Civic Sedan'ın iç mekanına dair çizim

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.