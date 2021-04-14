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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil Honda Civic Sedan'ın ilk resmi görseli paylaşıldı

    Daha önce üretime yakın prototipini gördüğümüz 2022 Honda Civic Sedan'ın tanıtılmasına az zaman kaldı. Bugün yeni Civic Sedan'ın ilk resmi görselini paylaşan şirket tanıtım için 28 Nisan'ı işaret etti
    14 Nisan 2021, 18:48 (21 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni nesil Honda Civic Sedan'ın ilk resmi görseli paylaşıldı
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    2022 Honda Civic Sedan'ın bugün paylaşılan ilk resmi görseli

    Japon otomotiv devi Honda, geçtiğimiz yıl yeni nesil Civic Sedan'ın üretime yakın bir prototipini göstermişti. Ardından otomobilin seri üretim versiyonunu bir ay önce Çin'de sızdırılan fotoğraflarda görmüştük.

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    Şirket bu kez 11. nesil olarak yollara çıkmaya hazırlanan 2022 Honda Civic Sedan'ın seri üretim versiyonuna dair ilk resmi fotoğrafla karşımızda. Aracı ön çaprazdan gördüğümüz fotoğrafa baktığımızda daha önce sızdırılan Çin kaynaklı görselle neredeyse tamamen aynı olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl tanıtılan prototip ile kıyasladığımızda da küçük oynamalar dışında değişim olmadığını söylemek mümkün.

    Yeni nesil Honda Civic Sedan'ın ilk resmi görseli paylaşıldı
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    Daha önce sızdırılan görsel ve şimdiki neslin karşılaştırması

    2022 Honda Civic Sedan'ın bu görselinden başka herhangi bir resmi paylaşım gelmedi. Otomobilin arka bölümünü daha önce sızdırılan görseller vasıtasıyla görmüştük. İç mekanı da prototipin tanıtıldığı etkinlikte çizim olarak paylaşılmıştı. Japon marka, 2022 Honda Civic Sedan ile ilgili diğer tüm bilgilerin 28 Nisan'da açıklanacağını duyurdu. Şirket ayrıca yeni nesil Civic Sedan'ın bugüne kadarki en teknolojik ve en fazla sürüş keyfi veren Civic olacağının altını çiziyor.

    2022 Honda Civic Sedan, önümüzdeki yaz ABD'de showroom'lardaki yerini alacak. Daha önce duyurulduğu üzere, yeni Civic Sedan'ın ardından birkaç ay sonra tamamen yeni Civic Hatchback'i de göreceğiz. Civic Hatchback ile ilgili detaylar da bu yılın sonuna doğru belli olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam ediyor olacağız.

    Yeni nesil Honda Civic Sedan'ın ilk resmi görseli paylaşıldı
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    Yeni Civic Sedan'ın iç mekanına dair çizim



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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

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    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    J Jocker35 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Moueson
    Gözlerine bi baktir kardesim
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    T tolgatelli (Tolga Telli) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Acaba bunun neresi yamulacak ?
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    mahmut_emmi 20 sa. ( Mesaj Silindi ) CapriceClassic
    Sürekli yukarı doğru trend mi?
    yaw honda EK kasa civicten sonra sürekli aşağı doğru gaza bastı, ne yukarısı?
    3 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (50) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    sonofisiris2 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    bahisleri alalım bence a sutunu göçecek.
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    Z zed (Ersin Doğan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence güzel olmuş. Ön tarafında R34 esintileri var
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    pilotaFerrari 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Honda yıllardır şaşırtmıyor.



    "Yılın En Berbat Tasarımı - 2021" ödülü vermek lazım.
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    kizashi (vedat bora) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İçi minimalist olmuş.Tasarım hatları çok temiz, ön direğin açısından dolayı özellikle ön cam görüşü çok iyi olacaktır.Tasarımını beğendim.
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    por favor (ssena arıkuşu) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Stoplar jettanın yandan yemişi gibi duruyor.
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    manisa_tr (huseyin ali) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    daha fc5 i alamadan yenisi çıktı.koreliler, japonlar da avrupadaki iç-dış tasarım trendlerine ayak uyduruyorlar. hele ki bütün arabların iç kokpitleri aynı oldu neredeyse. yeni tasarımar evet teknolojik ama çok ruhsuz geliyor bana.
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    C commandx (uğur yılmaz) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ağır işsiz honda hazımsızları yine üşüşmüş akbaba gibi
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    hiç beğenmedim bu kasayı
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    ersniaydn (Ersin Aydın) 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sonunda sakızdan çıkan oyuncak araba görünümümden çıkmışlar. Ama Dızzolar bunu beğenmez :D
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    cimifuloydhezılbenk 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geleneksel Honda ya benzemiş. Ben beğendim. Tamamen bir Hondayım diyor.
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    14612 kez okundu.
    50 kişi, toplam 50 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    2022 honda civic sedan, yeni nesil honda civic ve
    3 etiket daha honda yeni civic sedan Bilim ve Teknoloji
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