Yeni nesil Nissan Qashqai kamuflajlı şekilde test edilirken görüntülendi

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Nissan’ın dünya genelindeki en popüler modellerinden biri olan Qashqai, yeni jenerasyona geçiş için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni nesil Nissan Qashqai, bir kez daha kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülendi.

Nissan Qashqai, günümüzde SUV pazarının yüzü eskiyen üyelerinden biri olsa da oldukça sevilen bir modeldi. Dolayısıyla Japon üreticinin Qashqai’yi yenilerken köklü bir değişim yapmamasını ve güvenli sınırlar içerisinde kalmasını bekleyebiliriz. Bu doğrultuda, yollarda test edilen yeni nesil Nissan Qashqai prototipinin güncel model ile oldukça benzer olduğunu da söylemek mümkün.

Yeni nesil Nissan Qashqai, yoğun kamuflaj ve sahte gövde panelleriyle kaplı olsa da kabuğundaki bazı önemli değişiklikleri görebiliyoruz. Juke ve X-Trail’e benzer bir yüze kavuşmasını beklediğimiz araçta ilk dikkatimizi çeken detay yeni V-Motion ızgara oluyor. Bunun yanı sıra önde ve arkada kullanılan ince aydınlatmalar ile C sütununun olduğu bölgedeki tasarım değişikliğini de görebiliyoruz.

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Geriye doğru eğimli tavan ve onun arka ucundaki spoyler’in sportif görünümü desteklediği yeni nesil Nissan Qashqai prototipinde dikkatimizi çeken bir başka detay da aerodinamik jantlar oluyor. Zira bu tasarım, hibrit versiyonların habercisi olabilir. Zaten Qashqai’ye dair beklentilere baktığımızda 48V hafif hibrit destekli turbo benzinli motorlar ve Mitsubishi kaynaklı bir şarj edilebilir hibrit versiyonla karşılaşıyoruz. Ayrıca Avrupa’da dizel motor olmayacağı da söyleniyor.

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Yakalanan görüntülerde yeni Qashqai’nin konsolunu da kısmen görebiliyoruz fakat yapılan değişiklikleri anlamak pek mümkün değil. Fakat dış tasarımın aksine iç mekanda radikal bir değişimin bizleri beklediğini biliyoruz. Daha büyük gösterge ve bilgi-eğlence ekranlarıyla donatılan yepyeni bir konsol tasarımı, artırılan malzeme kalitesi, yeni teknolojiler ve güvenlik donanımları, bu alanda yapılmasını beklediğimiz değişikliklerden.

Yeni nesil Nissan Qashqai’nin 2020 yılı bitmeden tanıtılması bekleniyor fakat salgın nedeniyle tanıtım 2021’nin ilk çeyreğine sarkabilir. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.carscoops.com/2020/08/heres-our-best-look-yet-at-all-new-2021-nissan-qashqai-rogue-sport/

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