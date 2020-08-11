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    Yeni nesil Nissan Qashqai kamuflajlı şekilde test edilirken görüntülendi

    Yeni nesil Nissan Qashqai prototipi, kamuflajlı gövdesiyle test edilirken kameralara yakalandı. Yeni Qashqai, 48V hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit gibi elektrik destekli ünitelerle gelecek.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni nesil Nissan Qashqai kamuflajlı şekilde test edilirken görüntülendi
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    Nissan’ın dünya genelindeki en popüler modellerinden biri olan Qashqai, yeni jenerasyona geçiş için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni nesil Nissan Qashqai, bir kez daha kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülendi.

    Nissan Qashqai, günümüzde SUV pazarının yüzü eskiyen üyelerinden biri olsa da oldukça sevilen bir modeldi. Dolayısıyla Japon üreticinin Qashqai’yi yenilerken köklü bir değişim yapmamasını ve güvenli sınırlar içerisinde kalmasını bekleyebiliriz. Bu doğrultuda, yollarda test edilen yeni nesil Nissan Qashqai prototipinin güncel model ile oldukça benzer olduğunu da söylemek mümkün.

    Yeni nesil Nissan Qashqai, yoğun kamuflaj ve sahte gövde panelleriyle kaplı olsa da kabuğundaki bazı önemli değişiklikleri görebiliyoruz. Juke ve X-Trail’e benzer bir yüze kavuşmasını beklediğimiz araçta ilk dikkatimizi çeken detay yeni V-Motion ızgara oluyor. Bunun yanı sıra önde ve arkada kullanılan ince aydınlatmalar ile C sütununun olduğu bölgedeki tasarım değişikliğini de görebiliyoruz.

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    Yeni nesil Nissan Qashqai kamuflajlı şekilde test edilirken görüntülendi
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    Geriye doğru eğimli tavan ve onun arka ucundaki spoyler’in sportif görünümü desteklediği yeni nesil Nissan Qashqai prototipinde dikkatimizi çeken bir başka detay da aerodinamik jantlar oluyor. Zira bu tasarım, hibrit versiyonların habercisi olabilir. Zaten Qashqai’ye dair beklentilere baktığımızda 48V hafif hibrit destekli turbo benzinli motorlar ve Mitsubishi kaynaklı bir şarj edilebilir hibrit versiyonla karşılaşıyoruz. Ayrıca Avrupa’da dizel motor olmayacağı da söyleniyor.

    Ayrıca Bkz. "2020 Kia Rio Türkiye fiyatı ve özellikleri"

    Yakalanan görüntülerde yeni Qashqai’nin konsolunu da kısmen görebiliyoruz fakat yapılan değişiklikleri anlamak pek mümkün değil. Fakat dış tasarımın aksine iç mekanda radikal bir değişimin bizleri beklediğini biliyoruz. Daha büyük gösterge ve bilgi-eğlence ekranlarıyla donatılan yepyeni bir konsol tasarımı, artırılan malzeme kalitesi, yeni teknolojiler ve güvenlik donanımları, bu alanda yapılmasını beklediğimiz değişikliklerden.

    Yeni nesil Nissan Qashqai’nin 2020 yılı bitmeden tanıtılması bekleniyor fakat salgın nedeniyle tanıtım 2021’nin ilk çeyreğine sarkabilir. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



    https://www.carscoops.com/2020/08/heres-our-best-look-yet-at-all-new-2021-nissan-qashqai-rogue-sport/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bloodin 1 hf. en beğenilen
    Sınıfının lideri olan bir aracın rakiplerinin oluşturduğu trende ayak uyduramayarak nasıl piyasadan silindiğine şahit olduk hep beraber. Nokia ve Kodak örnekleri gibi oldu. Qashqai'ın yeniden tutulması için baştan aşağı değişip rakiplerinden iyi özellikleri aynı fiyata sunması lazım. Marka algısı Türkiye'de yerlerde sürünen Citroen bile C5 Aircross ile büyük bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekti çünkü rakipleri ile aynı fiyata onlarda olmayan özellikleri sunuyordu.
    Sınıfının lideri olan bir aracın rakiplerinin oluşturduğu trende ayak uyduramayarak nasıl piyasadan silindiğine şahit olduk hep beraber. Nokia ve Kodak örnekler...
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    kizashi (vedat bora) 1 hf.
    Mevcut model rakiplerine göre güncel olmamasına rağmen avrupa satışlarında toplamda yine çok satıyor.Nissan elini çabuk tutmazsa bu uzun sürmeyebilir.Fotoğraflardananladığım kadarıyla arka süspansiyon bağımsız görünüyor.bağımsız süspansiyon sadece 4x4 modelinde olabilir.Tasarım ölçüleri kompakt görünüyor fena değil, ancak ön farlar sanki yeni x-trail modelindeki gibi çirkin olacak
    Mevcut model rakiplerine göre güncel olmamasına rağmen avrupa satışlarında toplamda yine çok satıyor.Nissan elini çabuk tutmazsa bu uzun sürmeyebilir.Fotoğrafla...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 1 hf.
    tasarım değişmiş gibi
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    parker48 (volkan tosun) 1 hf.
    Bu aracın en büyük artısı, dizel motor ile uygun fiyatı birleştirmesiydi, zamanında fırtınalar estirdi çünkü muadili çok yoktu.
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    DH Misafiri 1 hf.
    dizel motor ile gelmezse işi çok zor
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    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf.
    Nissan mı! Evlerden ırak...
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    Ben sero 1 hf.
    Önce süspansiyon sonra şanzıman. Birde yepyeni yüz lazım.
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    Elektrikliarabasever 1 hf.
    Ariya gibi olmayacaksa hiç çıkarmasınlar daha iyi.
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    Axenfeld-Rieger (abcd abcd) 1 hf.
    En az 2 yıl geç kalınmış bir yenileme.
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    kizashi (vedat bora) 1 hf.
    Mevcut model rakiplerine göre güncel olmamasına rağmen avrupa satışlarında toplamda yine çok satıyor.Nissan elini çabuk tutmazsa bu uzun sürmeyebilir.Fotoğraflardananladığım kadarıyla arka süspansiyon bağımsız görünüyor.bağımsız süspansiyon sadece 4x4 modelinde olabilir.Tasarım ölçüleri kompakt görünüyor fena değil, ancak ön farlar sanki yeni x-trail modelindeki gibi çirkin olacak
    Yanıtla +4
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    Bloodin 1 hf. en beğenilen
    Sınıfının lideri olan bir aracın rakiplerinin oluşturduğu trende ayak uyduramayarak nasıl piyasadan silindiğine şahit olduk hep beraber. Nokia ve Kodak örnekleri gibi oldu. Qashqai'ın yeniden tutulması için baştan aşağı değişip rakiplerinden iyi özellikleri aynı fiyata sunması lazım. Marka algısı Türkiye'de yerlerde sürünen Citroen bile C5 Aircross ile büyük bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekti çünkü rakipleri ile aynı fiyata onlarda olmayan özellikleri sunuyordu.
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