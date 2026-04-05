Xiaomi, NFC ekran yansıtma özellikli uzaktan kumandasını tanıttı

Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro özellikleri neler?
Bir diğer dikkat çekici özellik ise minimalist tasarımı. Bluetooth Remote 2 Pro'da yalnızca temel düğmeler bulunuyor, sesli komutlar için de ayrı bir yapay zeka sesli asistan düğmesi mevcut. Ayrıca hızlı erişim için herhangi bir işlevin atanabildiği özelleştirilebilir bir düğme de bulunuyor. Xiaomi, kumandanın ince ve hafif yapıda olduğuna da dikkat çekiyor.
Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro, 300 mAh'lik bir bataryayla çalışıyor ve USB-C kabloyla şarj oluyor. Xiaomi, NFC özellikli kumandanın Redmi ve Xiaomi TV'lerle birlikte TV box'larla uyumlu olduğunu ve Bluetooth 5.4 ile kararlı bağlantı sunduğunu belirtiyor.
