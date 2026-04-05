Xiaomi, NFC ekran yansıtma özellikli uzaktan kumandasını tanıttı

Tam Boyutta Gör Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro, Çin'de 99 yuan (14 dolar) fiyat etiketiyle resmi olarak satışa sunuldu. Uzaktan kumandanın ilgi çekici özelliklerinden biri NFC ekran yansıtma özelliği. Bu özellik, kullanıcıların telefonlarının içeriğini kumanda aracılığıyla bağlı TV'ye yansıtmalarına olanak tanıyor.

Xiaomi TV Stick HD (2. Nesil) geliyor: Özellikleri ortaya çıktı 5 gün önce eklendi

Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro özellikleri neler?

Tam Boyutta Gör Bu özellik, çoğu akıllı televizyon ve TV box’ta yerleşik ekran yansıtma özelliği olmasından dolayı gereksiz görülebilir ancak Xiaomi’nin ürünü ekran yansıtmayı çok daha kolay hale getiriyor. Telefonun ekranını büyük ekrana yansıtmak için kumandaya dokundurmak yeterli oluyor.

Bir diğer dikkat çekici özellik ise minimalist tasarımı. Bluetooth Remote 2 Pro'da yalnızca temel düğmeler bulunuyor, sesli komutlar için de ayrı bir yapay zeka sesli asistan düğmesi mevcut. Ayrıca hızlı erişim için herhangi bir işlevin atanabildiği özelleştirilebilir bir düğme de bulunuyor. Xiaomi, kumandanın ince ve hafif yapıda olduğuna da dikkat çekiyor.

Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro, 300 mAh'lik bir bataryayla çalışıyor ve USB-C kabloyla şarj oluyor. Xiaomi, NFC özellikli kumandanın Redmi ve Xiaomi TV’lerle birlikte TV box’larla uyumlu olduğunu ve Bluetooth 5.4 ile kararlı bağlantı sunduğunu belirtiyor.

