    Xiaomi, NFC ekran yansıtma özellikli uzaktan kumandasını tanıttı

    Xiaomi TV Stick HD (2. Nesil), daha güçlü çip ve HDR10+ desteğiyle birkaç gün önce tanıtıldı. Çinli teknoloji devi, bu ürünün ardından NFC'li uzaktan kumanda  Bluetooth Remote 2 Pro'yu piyasaya sürdü.

    Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro, Çin'de 99 yuan (14 dolar) fiyat etiketiyle resmi olarak satışa sunuldu. Uzaktan kumandanın ilgi çekici özelliklerinden biri NFC ekran yansıtma özelliği. Bu özellik, kullanıcıların telefonlarının içeriğini kumanda aracılığıyla bağlı TV'ye yansıtmalarına olanak tanıyor.

    Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro özellikleri neler?

    Bu özellik, çoğu akıllı televizyon ve TV box’ta yerleşik ekran yansıtma özelliği olmasından dolayı gereksiz görülebilir ancak Xiaomi’nin ürünü ekran yansıtmayı çok daha kolay hale getiriyor. Telefonun ekranını büyük ekrana yansıtmak için kumandaya dokundurmak yeterli oluyor.

    Bir diğer dikkat çekici özellik ise minimalist tasarımı. Bluetooth Remote 2 Pro'da yalnızca temel düğmeler bulunuyor, sesli komutlar için de ayrı bir yapay zeka sesli asistan düğmesi mevcut. Ayrıca hızlı erişim için herhangi bir işlevin atanabildiği özelleştirilebilir bir düğme de bulunuyor. Xiaomi, kumandanın ince ve hafif yapıda olduğuna da dikkat çekiyor.

    Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro, 300 mAh'lik bir bataryayla çalışıyor ve USB-C kabloyla şarj oluyor. Xiaomi, NFC özellikli kumandanın Redmi ve Xiaomi TV’lerle birlikte TV box’larla uyumlu olduğunu ve Bluetooth 5.4 ile kararlı bağlantı sunduğunu belirtiyor.

    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

