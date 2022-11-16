Yeni Nissan X-Trail Türkiye'de satışa sunuluyor: İşte fiyatı ve özellikleri

- Yeni Nissan X-Trail Türkiye fiyat listesi💸
- Yeni Nissan X-Trail, özellikleriyle neler sunuyorz❓
- Gövde ve altyapı🚙
- Mikro hibrit benzinli motor🔋
- e-Power hibrit ile e-4orce 4x4 kombinasyonu⚡
- e-Pedal Step
- Yorumlar
|Versiyon
|Fiyat
|1.5L VC-Turbo MHEV Skypack
|1.299.900 TL
|1.5L VC-Turbo MHEV Platinum Premium
|1.449.900 TL
|e-4orce Skypack 4x4
|1.674.400 TL
|e-4orce Platinum Premium 4x4
|1.824.400 TL
|e-4orce Platinum Premium 7 koltuk 4x4
|1.849.400 TL
Yeni Nissan X-Trail, özellikleriyle neler sunuyorz❓
Yeni nesil X-Trail, CMF-C platformunu temel alıyor. Söz konusu model 4680 mm uzunluğa, 1840 mm genişliğe, 1725 mm yüksekliğe ve 2750 mm aks mesafesine sahip. Yerden yüksekliği ise 205 mm. 5 ve 7 koltuklu olarak tercih edilebilen SUV, üçüncü sıra koltukları katlı haldeyken 585 litre bagaj hacmi sunuyor. Bu da selefine göre 20 litre artış anlamına geliyor.
Gövde ve altyapı🚙
Japon otomotiv devi, yeni X-Trail'da yapı olarak daha hafif materyaller kullanmış. Sağlamlığı artırmak ve ağırlığı azaltmak adına yeni pres ve kaynak tekniklerine yer verilen araçta ilk kez kompozit malzemeden yapılan bagaj kapağı kullanılmış. Ayrıca kapılar, ön çamurluklar ve motor kaputu alüminyumdan yapılmış.
Yeni nesil X-Trail'in ön tarafında güncellenen Macpherson süspansiyon sistemi görev yaparken arkada ise gelişmiş multi-link sisteme yer verilmiş. Ayrıca direksiyon sistemi de daha tepkisel olacak biçimde elden geçirilmiş.
Mikro hibrit benzinli motor🔋
Sadece 5 koltuklu versiyonla tercih edilebilen bu motor, yeni Nissan X-Trail'ın 0-100 km/s hızlanmasını 9,6 saniyede tamamlamasını ve 200 km/s son hıza çıkmasını sağlıyor. Bu motorun ortalama yakıt sarfiyatı ise 7,1 lt/100 km olarak açıklanmış durumda.
e-Power hibrit ile e-4orce 4x4 kombinasyonu⚡
Yeni Nissan X-Trail'ın diğer motor seçeneği ise e-Power adı verilen yenilikçi hibrit sistem. e-4ORCE adı verilen 4x4 sistemle kombine edilen bu versiyon, arka aks üzerine entegre edilen 94 kW'lık elektrik motoru ile toplamda 157 kW (213 PS) güç sunuyor. Tork değeri ise ön aksta 330 Nm + arka aksta 195 Nm olarak karşımıza çıkıyor.
e-Pedal Step
Nissan X-Trail'ın e-Pedal Step özelliği aslında diğer markalardan da tanıdığımız tek pedallı sürüş özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Günlük sürüşlerin %70'inin şehir trafiğinde gerçekleştiğini belirten Nissan, bu konuda sürücünün yükünü hafifletmek istemiş. Bu sistem tahmin edeceğiniz üzere sürücü gaz pedalından ayağını çektiğinde elektrik motoruna fren uygulamaya başlıyor. Sistem aracı 0.2g kuvvetiyle yavaşlatıyor ve bu esnada fren lambalarını yakıyor. Ancak aracı tamamen durdurmak yerine belli bir hıza kadar yavaşlatıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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