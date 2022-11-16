Yeni Nissan X-Trail Türkiye'de satışa sunuluyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Nissan bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni nesil X-Trail'ın Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. İki farklı motor seçeneğiyle gelen yeni Nissan X-Trail fiyatları lansmana özel 1.299.900 TL'den başlıyor.

Yeni Nissan X-Trail Türkiye fiyat listesi💸 Versiyon Fiyat 1.5L VC-Turbo MHEV Skypack 1.299.900 TL 1.5L VC-Turbo MHEV Platinum Premium 1.449.900 TL e-4orce Skypack 4x4 1.674.400 TL e-4orce Platinum Premium 4x4 1.824.400 TL e-4orce Platinum Premium 7 koltuk 4x4 1.849.400 TL

Yeni Nissan X-Trail, özellikleriyle neler sunuyorz❓

Yeni nesil X-Trail, CMF-C platformunu temel alıyor. Söz konusu model 4680 mm uzunluğa, 1840 mm genişliğe, 1725 mm yüksekliğe ve 2750 mm aks mesafesine sahip. Yerden yüksekliği ise 205 mm. 5 ve 7 koltuklu olarak tercih edilebilen SUV, üçüncü sıra koltukları katlı haldeyken 585 litre bagaj hacmi sunuyor. Bu da selefine göre 20 litre artış anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör X-Trail'ın 7 kişilik versiyonunda en arkadaki koltuklar 160 cm boyundaki yolculara uygun olarak tasarlanmış. Yine bu versiyonda ikinci sıra koltuklar ileri-geri kaydırılabiliyor ve 60:40 konfigürasyonunda katlanabiliyor. Arka bölüme daha rahat bir erişim için kapılar neredeyse 90 derece açılıyor.

Gövde ve altyapı🚙

Japon otomotiv devi, yeni X-Trail'da yapı olarak daha hafif materyaller kullanmış. Sağlamlığı artırmak ve ağırlığı azaltmak adına yeni pres ve kaynak tekniklerine yer verilen araçta ilk kez kompozit malzemeden yapılan bagaj kapağı kullanılmış. Ayrıca kapılar, ön çamurluklar ve motor kaputu alüminyumdan yapılmış.

Yeni nesil X-Trail'in ön tarafında güncellenen Macpherson süspansiyon sistemi görev yaparken arkada ise gelişmiş multi-link sisteme yer verilmiş. Ayrıca direksiyon sistemi de daha tepkisel olacak biçimde elden geçirilmiş.

Mikro hibrit benzinli motor🔋

Tam Boyutta Gör Kaputun altına baktığımızda iki farklı seçenek görmekteyiz. Bunlardan ilki, 12V mikro hibrit desteğine sahip 1.5 litre VC-Turbo motor. Ön tekerleklere güç veren bu motor 163 PS güç ve 300 Nm tork üretiyor. Üretilen güç tekerleklere Xtronic kademeli sürekli değişken şanzımanla aktarılıyor. Araçta küçük bir lityum iyon batarya bulunuyor ve frenden kazanılan enerjiyle dolduruluyor.

Sadece 5 koltuklu versiyonla tercih edilebilen bu motor, yeni Nissan X-Trail'ın 0-100 km/s hızlanmasını 9,6 saniyede tamamlamasını ve 200 km/s son hıza çıkmasını sağlıyor. Bu motorun ortalama yakıt sarfiyatı ise 7,1 lt/100 km olarak açıklanmış durumda.

e-Power hibrit ile e-4orce 4x4 kombinasyonu⚡

Yeni Nissan X-Trail'ın diğer motor seçeneği ise e-Power adı verilen yenilikçi hibrit sistem. e-4ORCE adı verilen 4x4 sistemle kombine edilen bu versiyon, arka aks üzerine entegre edilen 94 kW'lık elektrik motoru ile toplamda 157 kW (213 PS) güç sunuyor. Tork değeri ise ön aksta 330 Nm + arka aksta 195 Nm olarak karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör X-Trail'ın bu versiyonunda son hız 180 km/s ile sınırlandırılırken 0-100 km/s hızlanma süresi 5 koltuklu versiyonda 7 saniyeye kadar düşüyor. Ortalama yakıt sarfiyatı ise koltuk düzenine göre 6,3 veya 6,5 lt/100 km şeklinde.

e-Pedal Step

Nissan X-Trail'ın e-Pedal Step özelliği aslında diğer markalardan da tanıdığımız tek pedallı sürüş özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Günlük sürüşlerin %70'inin şehir trafiğinde gerçekleştiğini belirten Nissan, bu konuda sürücünün yükünü hafifletmek istemiş. Bu sistem tahmin edeceğiniz üzere sürücü gaz pedalından ayağını çektiğinde elektrik motoruna fren uygulamaya başlıyor. Sistem aracı 0.2g kuvvetiyle yavaşlatıyor ve bu esnada fren lambalarını yakıyor. Ancak aracı tamamen durdurmak yerine belli bir hıza kadar yavaşlatıyor.

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Yeni Nissan X-Trail Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri