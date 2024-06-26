Yeni Nissan Qashqai Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Yenilenen Nissan Qashqai, İstanbul’da gerçekleştirilen basın lansmanı ile tanıtıldı. Yeni Nissan Qashqai, güncellenen stili, araç içi teknolojileri ve iç tasarımda yapılan kapsamlı yenilikleri ile segment yaratıcısı olarak otomotiv tarihindeki yerini pekiştirecek.

Yeni Nissan Qashqai fiyat listesi💸(Haziran 2024) Versiyon Fiyat Nakit indirim 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack 1.899.900 TL 1.799.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 2.079.900 TL 1.979.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4WD 2.159.900 TL 2.059.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design 2.219.900 TL 2.119.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design 4WD 2.299.900 TL 2.199.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum 2.239.900 TL 2.139.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum 4WD 2.319.900 TL 2.219.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 2.339.900 TL 2.239.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4WD 2.419.900 TL 2.319.900 TL e-POWER Fiyat Nakit indirim e-POWER Skypack 2.299.900 TL 2.199.900 TL e-POWER N-Design 2.439.900 TL 2.339.900 TL e-POWER Platinum 2.459.900 TL 2.359.900 TL e-POWER Platinum Premium 2.559.900 TL 2.459.900 TL

Makyajlı Nissan Qashqai, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Qashqai’nin ön ızgarası daha çarpıcı bir ilk izlenim yaratmak için kapsamlı bir şekilde güncellendi. Artık düzinelerce parlak siyah üç boyutlu parçalardan oluşuyor ve bunlar kaputta akıcı bir şekilde görünüyor.

Yeni farlar daha da keskin bir görünümle yer alıyor. Ana merceğin altındaki gündüz farları, ana ızgaranın yenilenen siyah üç boyutlu parçaları ile aynı şekle sahip beş küçük mercekten oluşuyor. Gündüz farları artık ana far merceğini çevreliyor ve farın üzerindeki ince ışıkla birleşiyor. Üstteki gündüz sürüş farı etkinleştirildiğinde ise dönüş göstergesi haline geliyor.

Arka taraftaki kırmızı aydınlatma elemanları artık ön ızgaranın tasarımını yansıtan dört ayrı parçadan oluşuyor. Aydınlatmada “derin kırmızı” olarak bilinen ayırt edici bir kırmızı tonu olan bu öğeler, yüksek bir hassasiyet hissi veriyor. Aydınlatma elemanlarının daha iyi görülebilmesi için lensler artık şeffaf halde sunuluyor.

Giriş seviyesi Qashqai’de artık 17 inç alaşım jant ve yeni 18 inç elmas kesim alaşım jant standart olarak sunuluyor. Daha yüksek donanım paketlerinde yeni 19 inç alaşım ve yeni 20 inç elmas kesim alaşım jant tasarımı bulunuyor. Bu çarpıcı jant yelpazesi, segmentteki en geniş jant yelpazelerinden birini sunarak Qashqai’nin göz alıcılığına katkıda bulunuyor.

Qashqai’nin renk yelpazesine üç yeni renk eklendi. Belirli ışık koşullarında parıltı veren daha temiz, saf bir renk tonuna sahip İnci Beyazı, önceki siyah seçeneğin yerini alan ve daha zengin bir siyah renk tonu sunan, Qashqai’nin görsel geometrisinin tanımını keskinleştirme etkisine sahip Siyah İnci ile göz alıcı bir renk tonu sunan, hakim ışık koşullarına bağlı olarak koyu mavi ile metalik deniz mavisi arasında değişen Okyanus Yeşili.

Yeni N-Design donanım paketi

Qashqai serisine yeni eklenen bir donanım da N-Design. Cesur Qashqai müşterilerine hitap etmek üzere tasarlanan bu donanım, benzersiz estetik dokunuşlar içeriyor. Dış kısımda, ön tampon, arka tampon, kapı altı pervazları ve tekerlek kemerleri N-Design’da gövde renginde iken benzersiz, yepyeni 20 inç alaşım jantlar daha fazla yol tutuşu sağlıyor.

Japon savaş kostümlerinden esinlenen iç mekan

Yenilenen dış tasarımla görenlerin hayranlığını kazanan Qashqai, revize edilmiş iç mekanı ile dokunsal kalite, göz alıcı detaylar ve görselliğin boyutlarını yukarı taşıyor. İç mekanda geleneksel Japon savaş kostümlerinden esinlenilmiş.​​​​​

Üst sınıflar için gösterge panelinde, kapı içlerinde, kapı kol dayamalarında, orta saklama konsolu kapağında ve hatta dizliklerde yeni Alcantara uygulaması mevcut ve bunların hepsi araç içi ambiyansı yükseltmek için bir araya geliyor. Yeni desenli malzemeler orta konsol ve üst gösterge paneli ile torpido gözü arasındaki dekorasyon parçasını süsleyerek Japon işçiliğinin temelini oluşturan detaylara gösterilen özenin altını çiziyor.

Qashqai’nin üst üç donanım paketinde daha da premium bir his için güncellenmiş koltuk döşemeleri sunuluyor. Yeni Qashqai’nin en üst donanım paketi olan Platinum premium versiyonunda siyah kısmen kapitone premium deri sunulurken, Platinum versiyonunda ise koltuk tabanında ve koltuk dikliğinin omuzlarında kapitone bir sentetik deri sunuluyor.

Yeni desenli malzemeler orta konsol ve üst gösterge paneli ile torpido gözü arasındaki dekorasyon parçasını süsleyerek Japon işçiliğinin temelini oluşturan detaylara gösterilen özenin altını çiziyor. Skypack, N-Design ve üzeri donanım paketlerinde ise 64 farklı renk seçeneği sunan ambiyans aydınlatması, araçtaki yaşam hissini artırıyor. Otomotiv dünyasındaki ilerlemelerle paralel olarak güncellenen Qashqai, günlük sürüş deneyimini daha da sezgisel ve güven verici hale getiriyor.

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Geliştirilmiş 360⁰ Çevre Görüş Kamerası sistemi artık sürücünün aracı sadece yukarıdan görmesine değil, aynı zamanda görünmeyen dış tehlikeleri potansiyel olarak tespit etmek için aracı önden, arkadan, yanlardan veya köşelerden görüntülemek üzere sekiz farklı dış kamera görüş noktasından birini seçmesine olanak tanıyan fonksiyonu barındırıyor.

e-POWER sistemiyle yola devam

2022’deki Avrupa lansmanından bu yana 100.000’den fazla Qashqai e-POWER kullanıcılar ile buluştu. Söz konusu sistem, geleneksel hibritlerin aksine tekerleklerin yalnızca doğrudan elektrik motoru tarafından tahrik edilmesi prensibi ile çalışıyor. Crossover segmentini icat eden öncü ruha uygun olarak, Qashqai’de kullanılan bu teknolojide benzinli motor ise tekerlekleri tahrik etmek için kullanılan elektriği üretiyor.

e-POWER güç aktarma sisteminin anahtarı, geleneksel hibritlerin tekerleklere doğrudan giden saf bir elektrik motoru, şanzıman olmaması, anında, yüksek tork ve doğrusal tepki anlamına geliyor. Şarj etmeyi düşünmeye gerek kalmadan EV sürüş hissini temsil ediyor.

Değişken sıkıştırma oranı teknolojisine sahip gelişmiş turboşarjlı 3 silindirli jeneratör motorun tek görevi ise invertör aracılığıyla 140kW elektrik motoruna veya 1,8kwh bataryaya (veya sürüş senaryosuna göre her ikisine) gönderilen elektriği üretmek. Jeneratör, batarya ve motora gerekli şarjı sağlamak için arka planda sessizce çalışıyor.

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