Yeni Nissan Qashqai Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Yeni Nissan Qashqai fiyat listesi💸(Haziran 2024)
- Makyajlı Nissan Qashqai, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Yeni N-Design donanım paketi
- Japon savaş kostümlerinden esinlenen iç mekan
- e-POWER sistemiyle yola devam
- Yorumlar
Yenilenen Nissan Qashqai, İstanbul’da gerçekleştirilen basın lansmanı ile tanıtıldı. Yeni Nissan Qashqai, güncellenen stili, araç içi teknolojileri ve iç tasarımda yapılan kapsamlı yenilikleri ile segment yaratıcısı olarak otomotiv tarihindeki yerini pekiştirecek.
|Versiyon
|Fiyat
|Nakit indirim
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack
|1.899.900 TL
|1.799.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack
|2.079.900 TL
|1.979.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4WD
|2.159.900 TL
|2.059.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design
|2.219.900 TL
|2.119.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design 4WD
|2.299.900 TL
|2.199.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum
|2.239.900 TL
|2.139.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum 4WD
|2.319.900 TL
|2.219.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium
|2.339.900 TL
|2.239.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4WD
|2.419.900 TL
|2.319.900 TL
|e-POWER
|Fiyat
|Nakit indirim
|e-POWER Skypack
|2.299.900 TL
|2.199.900 TL
|e-POWER N-Design
|2.439.900 TL
|2.339.900 TL
|e-POWER Platinum
|2.459.900 TL
|2.359.900 TL
|e-POWER Platinum Premium
|2.559.900 TL
|2.459.900 TL
Makyajlı Nissan Qashqai, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni farlar daha da keskin bir görünümle yer alıyor. Ana merceğin altındaki gündüz farları, ana ızgaranın yenilenen siyah üç boyutlu parçaları ile aynı şekle sahip beş küçük mercekten oluşuyor. Gündüz farları artık ana far merceğini çevreliyor ve farın üzerindeki ince ışıkla birleşiyor. Üstteki gündüz sürüş farı etkinleştirildiğinde ise dönüş göstergesi haline geliyor.
Arka taraftaki kırmızı aydınlatma elemanları artık ön ızgaranın tasarımını yansıtan dört ayrı parçadan oluşuyor. Aydınlatmada “derin kırmızı” olarak bilinen ayırt edici bir kırmızı tonu olan bu öğeler, yüksek bir hassasiyet hissi veriyor. Aydınlatma elemanlarının daha iyi görülebilmesi için lensler artık şeffaf halde sunuluyor.
Giriş seviyesi Qashqai’de artık 17 inç alaşım jant ve yeni 18 inç elmas kesim alaşım jant standart olarak sunuluyor. Daha yüksek donanım paketlerinde yeni 19 inç alaşım ve yeni 20 inç elmas kesim alaşım jant tasarımı bulunuyor. Bu çarpıcı jant yelpazesi, segmentteki en geniş jant yelpazelerinden birini sunarak Qashqai’nin göz alıcılığına katkıda bulunuyor.
Yeni N-Design donanım paketi
Qashqai serisine yeni eklenen bir donanım da N-Design. Cesur Qashqai müşterilerine hitap etmek üzere tasarlanan bu donanım, benzersiz estetik dokunuşlar içeriyor. Dış kısımda, ön tampon, arka tampon, kapı altı pervazları ve tekerlek kemerleri N-Design’da gövde renginde iken benzersiz, yepyeni 20 inç alaşım jantlar daha fazla yol tutuşu sağlıyor.
Japon savaş kostümlerinden esinlenen iç mekan
Üst sınıflar için gösterge panelinde, kapı içlerinde, kapı kol dayamalarında, orta saklama konsolu kapağında ve hatta dizliklerde yeni Alcantara uygulaması mevcut ve bunların hepsi araç içi ambiyansı yükseltmek için bir araya geliyor. Yeni desenli malzemeler orta konsol ve üst gösterge paneli ile torpido gözü arasındaki dekorasyon parçasını süsleyerek Japon işçiliğinin temelini oluşturan detaylara gösterilen özenin altını çiziyor.
Qashqai’nin üst üç donanım paketinde daha da premium bir his için güncellenmiş koltuk döşemeleri sunuluyor. Yeni Qashqai’nin en üst donanım paketi olan Platinum premium versiyonunda siyah kısmen kapitone premium deri sunulurken, Platinum versiyonunda ise koltuk tabanında ve koltuk dikliğinin omuzlarında kapitone bir sentetik deri sunuluyor.
Geliştirilmiş 360⁰ Çevre Görüş Kamerası sistemi artık sürücünün aracı sadece yukarıdan görmesine değil, aynı zamanda görünmeyen dış tehlikeleri potansiyel olarak tespit etmek için aracı önden, arkadan, yanlardan veya köşelerden görüntülemek üzere sekiz farklı dış kamera görüş noktasından birini seçmesine olanak tanıyan fonksiyonu barındırıyor.
e-POWER sistemiyle yola devam
e-POWER güç aktarma sisteminin anahtarı, geleneksel hibritlerin tekerleklere doğrudan giden saf bir elektrik motoru, şanzıman olmaması, anında, yüksek tork ve doğrusal tepki anlamına geliyor. Şarj etmeyi düşünmeye gerek kalmadan EV sürüş hissini temsil ediyor.
Değişken sıkıştırma oranı teknolojisine sahip gelişmiş turboşarjlı 3 silindirli jeneratör motorun tek görevi ise invertör aracılığıyla 140kW elektrik motoruna veya 1,8kwh bataryaya (veya sürüş senaryosuna göre her ikisine) gönderilen elektriği üretmek. Jeneratör, batarya ve motora gerekli şarjı sağlamak için arka planda sessizce çalışıyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.