    Yeni Opel Astra, 130 beygirlik dizel motoruyla nisanda Türkiye'de

    Aydınlatmalı Opel Şimşek logosu ve Opel Vizor tasarımıyla daha keskin bir görünüme kavuşan yeni Opel Astra, markanın çağdaş tasarım dilini güçlü şekilde yansıtıyor.

    Opel, Astra’nın yenilenen versiyonunu Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Modern tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve artırılmış konfor özellikleriyle dikkat çeken makyajlı Opel Astra, nisan ayından itibaren Türkiye yollarına çıkacak.

    Yeni Astra, dizel motor seçeneğiyle sunulacak

    Yeni Astra, ilk etapta 1.5 litrelik dizel motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Rüsselsheim’da tasarlanıp geliştirilen ve üretilen model; keskinleşen tasarım hatları, aydınlatmalı Opel Şimşek logosu ve Opel Vizor tasarımıyla dikkat çekerken, verimli dizel motoru sayesinde performans ve ekonomi dengesini bir arada sunuyor.

    Yeni Astra’nın ön tasarımında, ilk kez aydınlatmalı Opel Şimşek logosu yer alıyor. Bu detay yalnızca bir tasarım unsuru değil, aynı zamanda Opel’in yenilikçi yaklaşımının da güçlü bir simgesi olarak öne çıkıyor. Logodan başlayan ışık şeritleri farlara ve kaput çizgisine uzanarak aracın dinamizmini vurguluyor. Bununla birlikte yeni jant tasarımları ve opsiyonel siyah tavan ile sunulan çift renkli gövde seçenekleri modele güçlü ve modern bir görünüm kazandırıyor.

    İç mekân ergonomik detaylarla güncellendi

    Konfor ise yeni Astra’nın DNA’sında yer alıyor. İç mekânda daha net bir kokpit tasarımı ve ergonomik detaylar dikkat çekiyor. Standart olarak sunulan Intelli-Seat koltuklar uzun yolculuklarda yüksek konfor sağlıyor. Ortasında yer alan özel ergonomik girinti sayesinde kuyruk sokumu üzerindeki baskıyı azaltan bu koltuklar, uzun yol sürüşlerinde rahatlık sunuyor.

    Yeni Astra’nın iç mekânında ayrıca tamamen dijital sürücü bilgi ekranı ve geniş multimedya ekranı ile modern bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. Opel’in “Greenovation” yaklaşımı doğrultusunda kullanılan geri dönüştürülebilir malzemeler ise sürdürülebilirlik yaklaşımını destekliyor.

    Yeni Opel Astra Türkiye pazarında 1.5 litrelik dizel motor ile satışa sunulacak. 130 HP güç üreten bu motor, yüksek verimlilik ile güçlü performansı bir arada sunuyor. Model 0’dan 100 km/s hıza 10,6 saniyede ulaşırken, maksimum 209 km/s hıza çıkabiliyor. 5,0-5,3 litre/100 km karma yakıt tüketimi sunan yeni Astra dizel, hem performans hem de verimlilik açısından dengeli bir sürüş karakteri ortaya koyuyor.

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 1 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

