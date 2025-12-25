Opel, tüm yeniliklerini Brüksel Otomobil Fuarı'nda sergileyecek

Intelli‑Lux HD akıllı far sistemi de Astra ve Astra Sports Tourer’da sunularak sürüş güvenliği ve görünürlüğü önemli ölçüde artırıyor. Astra’nın yeni tasarım yaklaşımı, Opel’in yüksek performanslı konsept aracı Corsa GSE Vision Gran Turismo’nun çizgilerinden ilham alıyor ve ziyaretçilere hem dijital hem fiziksel dünyayı buluşturan etkileyici bir deneyim sunuyor.
Yeni Astra’nın iç mekânında Opel’in sürdürülebilirlik yaklaşımı belirgin şekilde hissediliyor. Tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen kabin, markanın “Greenovation” vizyonunu yansıtırken, Intelli‑Seat giriş seviyesinden itibaren standart olarak sunuluyor. 58 kWsa batarya ile 454 kilometreye kadar menzil sunan yeni Astra Elektrik, ayrıca V2L (Vehicle to Load) işlevi sayesinde e-bisiklet gibi cihazların harici güç kaynağı olmadan şarj edilmesine imkân tanıyor.
Fuarın bir diğer öne çıkan modeli Frontera Elektrik Uzun Menzil ise 54 kWsa bataryasıyla 408 kilometreye kadar menzil sağlıyor ve geniş bagaj hacmi ile aile kullanıcılarına hitap ediyor. Opel’in küçük sınıftaki başarılı modeli Corsa Elektrik ise tamamen elektrikli sürüşü pratik, çevik ve kullanıcı dostu bir deneyimle buluşturarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hafif ticari araç tarafında ise Vivaro Sportive özel versiyonu hem fonksiyonelliği hem de sportif tasarımıyla Stellantis Pro One alanında sergilenecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: