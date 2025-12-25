Opel, tüm yeniliklerini Brüksel Otomobil Fuarı'nda sergileyecek

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Opel, 9-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Brüksel Otomobil Fuarı’nda 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaparak yeni Astra ve Astra Sports Tourer’ın dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Rüsselsheim’da tasarlanıp geliştirilen yeni Astra ailesi, daha keskin ve teknik bir dış tasarımla sahneye çıkarken, modernize edilen Opel Vizor’un merkezine yerleştirilen ve sürekli aydınlatılan Opel Şimşek logosu ve Opel Compass ışık imzasıyla, markanın yeni tasarım kimliğini güçlü bir şekilde yansıtıyor.

Intelli‑Lux HD akıllı far sistemi de Astra ve Astra Sports Tourer’da sunularak sürüş güvenliği ve görünürlüğü önemli ölçüde artırıyor. Astra’nın yeni tasarım yaklaşımı, Opel’in yüksek performanslı konsept aracı Corsa GSE Vision Gran Turismo’nun çizgilerinden ilham alıyor ve ziyaretçilere hem dijital hem fiziksel dünyayı buluşturan etkileyici bir deneyim sunuyor.

Yeni Astra’nın iç mekânında Opel’in sürdürülebilirlik yaklaşımı belirgin şekilde hissediliyor. Tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen kabin, markanın “Greenovation” vizyonunu yansıtırken, Intelli‑Seat giriş seviyesinden itibaren standart olarak sunuluyor. 58 kWsa batarya ile 454 kilometreye kadar menzil sunan yeni Astra Elektrik, ayrıca V2L (Vehicle to Load) işlevi sayesinde e-bisiklet gibi cihazların harici güç kaynağı olmadan şarj edilmesine imkân tanıyor.

Tam Boyutta Gör Performans tutkunları için geliştirilen Mokka GSE, Brüksel’de dikkat çekecek Opel modelleri arasında yerini alıyor. “2025 Altın Direksiyon” ödülüne layık görülen tamamen elektrikli model, 207 kW (281 HP) gücüyle bugüne kadarki en hızlı elektrikli Opel olarak ralli DNA’sını günlük sürüşe taşıyor. Opel, fuarda ayrıca markanın ilk dört çeker elektrikli modeli olan Grandland Elektrik AWD’yi de tanıtacak. 239 kW (325 HP) güç, 509 Nm tork ve yol koşullarına göre ayarlanabilen Frequency Selective Damping süspansiyon teknolojisi sayesinde Grandland Elektrik AWD, konfor ve performansı bir arada sunuyor.

Fuarın bir diğer öne çıkan modeli Frontera Elektrik Uzun Menzil ise 54 kWsa bataryasıyla 408 kilometreye kadar menzil sağlıyor ve geniş bagaj hacmi ile aile kullanıcılarına hitap ediyor. Opel’in küçük sınıftaki başarılı modeli Corsa Elektrik ise tamamen elektrikli sürüşü pratik, çevik ve kullanıcı dostu bir deneyimle buluşturarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hafif ticari araç tarafında ise Vivaro Sportive özel versiyonu hem fonksiyonelliği hem de sportif tasarımıyla Stellantis Pro One alanında sergilenecek.

