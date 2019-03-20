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Yeni Opel Combo'nun Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı

PSA çatısı altına giren Opel, yenilenen hafif ticari modeli Opel Combo'yu Türkiye'de satışa sundu. Dizel motorlarla satışan Opel Combo'nun fiyatı ve özellikleriyle ilgili detaylar haberimizde:
2 ay
17,9b
1
41
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Opel Combo'nun Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı
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Yeni Peugeot Rifter’ın Türkiye’de satışa sunulmasının ardından PSA Grubu’nun bir başka üyesi yeni Opel Combo’nun da fiyatı ve özellikleri belli oldu. 18 Mart itibariyle bayilerde yerini alan yeni Opel Combo’nun başlangıç fiyatı lansmana özel 122 bin 400 TL olarak belirlendi.

Yeni Opel Combo motor seçenekleri 

Hem özel hem de iş odaklı kullanıma odaklanan yeni Opel Combo, ülkemizde 102 beygir ve 130 beygirlik 1.5 litre turbo dizel motorlarla satışa sunuldu. Düşük yakıt tüketimi ve yüksek performansı bir arada sunan motorlardan 102 beygirlik ünite 5 ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor. 1.750 devirde 250 Nm maksimum tork sunan motorla birlikte yeni Opel Combo’nun maksimum hızı 172 km/s olarak ölçülüyor. Ortalama 4,3 litre yakıt tüketimi ve 113 gr/km CO2 emisyonu da verilen bilgiler arasında.

Yeni Opel Combo’nun 130 beygirlik ünitesi de 8 ileri tam otomatik şanzımanla eşleniyor ve 300 Nm maksimum tork değeri sunuyor. Bu motor-şanzıman kombinasyonuyla 0-100 km/s hızlanmasını 11,4 saniyede tamamlayan aracın maksimum hızı 184 km/s olarak açıklandı. Ortalama 4,2 litre yakıt tüketimi ve 115 gr/km CO2 emisyon değerlerinin de segmentinin en verimli değerleri arasında bulunduğu söyleniyor. Otomatik şanzıman seçeneğinde ilk defa klasik vites topuzu yerine yuvarlak bir düğme kullanılan araçta direksiyonun arkasındaki kulakçıklarla da vites değişimi yapılabiliyor.

Yeni Opel Combo'nun teknolojileri 

Binek araçlarda gördüğümüz Enjoy, Excellence ve Ultimate donanım seviyeleriyle satışa sunulan yeni Opel Combo’nun özellikleri arasında anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, 8 inç dokunmatik ekranlı bilgi eğlence sistemi ve 180 derece panoramik geri görüş kamerası bulunuyor. Şerit Koruma Özelliği ile Şerit İhlali Uyarı Sistemi, Hız Limiti Trafik İşareti Tespit Sistemi, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi, Yaya Tanıma Özelliği ile Ön Çarpışma İkazı ve Aktif Acil Frenleme Sistemi de baz modelden itibaren standart olarak sunuluyor.

Yeni Opel Combo’nun geniş kabininde 28 adet, toplam 186 litreye varan saklama alanı bulunuyor. Bagaj hacmi 950 litre olarak açıklanan araçta yeni Peugeot Rifter’daki gibi açılabilir camlı bagaj kapağı bulunuyor. Ultimate paketinde opsiyon olarak sunulan panoramik cam tavan da iç mekana daha ferah bir hava katıyor. Elektrikli arka camlar, otomatik katlanan yan aynalar ve anahtarsız çalıştırma özelliği Excellence paketiyle standart oluyor.

Yeni Opel Combo fiyat listesi şu şekilde:

  • Combo – Enjoy            1.5 102 hp manuel şanzıman MT-5 (dizel) à 122.400 TL
  • Combo – Excellence    1.5 102 hp manuel şanzıman MT-5 (dizel) à 127.400 TL
  • Combo – Excellence    1.5 130 hp otomatik şanzıman AT-8 (dizel) à 139.400 TL
  • Combo – Ultimate        1.5 130 hp otomatik şanzıman AT-8 (dizel) à 144.400 TL

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BekirHan 2 ay en beğenilen
Desenize yeni Combo fiyatıyla da combo çekiyor...
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r.yilmaz4545 2 ay
PS Grup aklımızla alay ediyor valla. Alma oğlum Opel i bırak batsın daha iyi, gidip aynı arabayı üretip Opel logosu basmanın anlamı nedir. Bırak alma batsın Opel, en azından marka temiz kalsın.
PS Grup aklımızla alay ediyor valla. Alma oğlum Opel i bırak batsın daha iyi, gidip aynı arabayı üretip Opel logosu basmanın anlamı nedir. Bırak alma batsın Op...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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mamlamoz 1 ay
Herkes fiyatları elestirmis haklı olarak ancak ikizi rifter cok mu ucuz??
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CoreXXX 1 ay
yakıt az yaksın istiyorsam ford alırım. fiyatı yüksek aynı zamanda kaliteli istiyorsam caddy alırım. taş gibi sağlam istiyorsamda peugeot alırım. opel gitgide ölüyor bunlarda son çırpınışları
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Mendieta58 2 ay
Bi ara doblo çakması combo vardı piyasada,kılıktan kılığa giriyor combo
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muammer816 2 ay
rifterın bir alt klasmanı gibi olmuş.eski partnere benzettim ben.sanırım psa grubu reno-dacia ilişkisine özenmiş.opeli alt marka yapacaklar gibi duruyor.üzüldüm opel için.opel markası bunu hak etmiyor.otomobil dünyasında bir saygınlığı vardı opelin.ayrıca böyle bir işe girişiyorsan alt markanı olabildiğince ucuz yapman lazım.en azından dacia fiyatlarını geçmemesi lazım ki satılabilsin.
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shifisitert 2 ay
dacia dokker alın gecın
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perikentli 2 ay
sanki vectra dan sonra ilgisi kayboldu gibi..
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amanhem 2 ay
22 bin dolar miş,fiyatı çok değil.
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Nike 2 ay
Çok çok pahalı maalesef.
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Paetzold 2 ay
Müthiş ekonomide müthiş fiyatlar.
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erturkcan2 2 ay
Opel satıldıktan sonra iyice bozdu hiç cazibesi kalmayan bir marka oldu.
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