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Peugeot Rifter Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

Fransız markanın yeni hafif ticari modeli Peugeot Rifter Türkiye'de satışa sunuldu. Modern tasarımı ve yeni teknolojileriyle dikkat çeken Peugeot Rifter fiyat listesi ve özellikleri haberimizde:
2 ay
7,2b
1
21
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Peugeot Rifter Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri
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Fransız otomotiv devi Peugeot’nun yeni hafif ticari modeli Peugeot Rifter Türkiye’de satışa sunuldu. Tasarım, konfor ve teknoloji konusunda markanın binek modellerine yaklaşan Peugeot Rifter fiyatı 114 bin TL’den başlıyor.

Markanın yeni tasarım diliyle yenilenerek daha modern bir görünüme kavuşan Peugeot Rifter’ın tasarımında LED gündüz farları, kısa ve yükseltilmiş kaput, versiyona bağlı 17 inç alüminyum jantlar ve tavan barları dikkat çekiyor. Aracı çevreleyen çamurluk ve kapı korumaları ile artırılmış yerden yükseklik de Peugeot Rifter’a SUV havası katıyor.

Yeni Peugeot Rifter’ın kabin tarafında markanın i-Cockpit adını verdiği sistem bulunuyor. Binek modellerde gördüğümüz küçük direksiyon Rifter’da da dikkat çekerken, yükseltilmiş gösterge paneli ve 8 inç kapasitif dokunmatik ekran da yolculuklarda sürücü ve yolculara eşlik ediyor. Şık bir kabine sahip olduğu görülen aracın otomatik versiyonlarında vites kolu yerine dairesel bir düğme bulunuyor. Arka koltukları katlanabilen araçta 2,7 metre yükleme uzunluğu ve 3.500 litreye kadar yükleme alanı bulunuyor.

Peugeot Rifter'da iki motor seçeneği mevcut 

ACTIVE, ACTIVE Stil, ALLURE ve GT-Line donanım seviyeleriyle Türkiye’de satışa sunulan Peugeot Rifter’ın kaputunun altında iki seçenek bulunuyor. Bunlardan giriş seviyesi olan 100 beygirlik 1.6 BlueHDi motor yalnızca manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. 130 beygirlik 1.5 BlueHDi seçeneğinde ise otomatik şanzıman alınabiliyor. Rifter’da 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzıman görev yapıyor.

Yeni Peugeot Rifter’ın Türkiye fiyatları 114 bin TL ile 150 bin TL arasında değişiyor. Rifter’da lansmana özel olarak 50 bin lira için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği sunulduğu da markanın verdiği bilgiler arasında.


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Portraitclub 2 ay en beğenilen
Bu saatten sonra araba ev almak hayal kol gibi gelen faturalardan fırsat gelirse ki, gelmeyecek o yüzden sadece bakıp geçiyorum
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r.yilmaz4545 2 ay
10 milyar maaş alıp hiç yemeyip içmesem yaşadığım küçük ilçede bir ev (150.000) bir bu araba full paket (150.000) almam için 30 ay hiç yemeden içmeden para biriktiriyorum.
evet şimdi maaş 5 milyara düşerse 60 ay 2.5 milyara düşerse 120 ay eğer asgari ücret alıp onun 750 TL ile gecinebilmeyi başarırsam (ki hiç yememek kadar ütopik bir şey) 1250 TL kenara atıp 240 ay sonra bir ev arabam oluyor. 240/12 20 yıl demek oluyor gençler.
Not: Almanya bizi kıskanıyor
10 milyar maaş alıp hiç yemeyip içmesem yaşadığım küçük ilçede bir ev (150.000) bir bu araba full paket (150.000) almam için 30 ay hiç yemeden içmeden para bir...
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arekamint 2 ay
tasarımla birlikte farklı sınıftayım artık mesajı veriyor bence
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DH Misafiri 2 ay
Volkswagen Caddy'nin en fulu bile o fiyatta değil. Ne ayaksın Peugeot
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DH Misafiri 2 ay
Peugeot kendini elit marka sınıfına mı girmek istiyor anlamıyorum bu fiyatlar ne böyle ya
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onixo 2 ay
Vergiler kol, paramız pul. Allah yardımcımız olsun.
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TITAN291 2 ay
Resimleri güzel, canlısı gelsin. (anca bakarız
)
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DH Misafiri 2 ay
3008'in ticarisi olmuş. Vagciler ağlıyordur şimdi bakalım caddy diyecekler mi
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Lumibrite 2 ay DH Misafiri
Tip olarak değerlendirme
2.elde hiçbiri Caddy kadar prim yapmıyor ne yazık ki.
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AKTeknisyen 2 ay
7 kişilik olanı sorayım dedim 2020'de gelecekmiş.Fiyatıda şu an 190 Bin lira olur dedi bayi. Seneye 220-230 lirayı rahat bulur.O parayı bulsam bile 220-230 bin verdikten sonra peugeot alınır mı işte orası benim için kesinlikle hayır kısmına girer.
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xml-arif 2 ay
aynı tasarımı ticaride de yaparlar mı dedim yapmışlar helal olsun
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r.yilmaz4545 2 ay
10 milyar maaş alıp hiç yemeyip içmesem yaşadığım küçük ilçede bir ev (150.000) bir bu araba full paket (150.000) almam için 30 ay hiç yemeden içmeden para biriktiriyorum.
evet şimdi maaş 5 milyara düşerse 60 ay 2.5 milyara düşerse 120 ay eğer asgari ücret alıp onun 750 TL ile gecinebilmeyi başarırsam (ki hiç yememek kadar ütopik bir şey) 1250 TL kenara atıp 240 ay sonra bir ev arabam oluyor. 240/12 20 yıl demek oluyor gençler.
Not: Almanya bizi kıskanıyor
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grafman09 2 ay
Bu fiyatlara bakınca, motosiklet candır, gerisi yalandır diyoruz hep birlikte..
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