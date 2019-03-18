Peugeot Rifter Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

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Fransız otomotiv devi Peugeot’nun yeni hafif ticari modeli Peugeot Rifter Türkiye’de satışa sunuldu. Tasarım, konfor ve teknoloji konusunda markanın binek modellerine yaklaşan Peugeot Rifter fiyatı 114 bin TL’den başlıyor.

Markanın yeni tasarım diliyle yenilenerek daha modern bir görünüme kavuşan Peugeot Rifter’ın tasarımında LED gündüz farları, kısa ve yükseltilmiş kaput, versiyona bağlı 17 inç alüminyum jantlar ve tavan barları dikkat çekiyor. Aracı çevreleyen çamurluk ve kapı korumaları ile artırılmış yerden yükseklik de Peugeot Rifter’a SUV havası katıyor.

Yeni Peugeot Rifter’ın kabin tarafında markanın i-Cockpit adını verdiği sistem bulunuyor. Binek modellerde gördüğümüz küçük direksiyon Rifter’da da dikkat çekerken, yükseltilmiş gösterge paneli ve 8 inç kapasitif dokunmatik ekran da yolculuklarda sürücü ve yolculara eşlik ediyor. Şık bir kabine sahip olduğu görülen aracın otomatik versiyonlarında vites kolu yerine dairesel bir düğme bulunuyor. Arka koltukları katlanabilen araçta 2,7 metre yükleme uzunluğu ve 3.500 litreye kadar yükleme alanı bulunuyor.

Peugeot Rifter'da iki motor seçeneği mevcut

ACTIVE, ACTIVE Stil, ALLURE ve GT-Line donanım seviyeleriyle Türkiye’de satışa sunulan Peugeot Rifter’ın kaputunun altında iki seçenek bulunuyor. Bunlardan giriş seviyesi olan 100 beygirlik 1.6 BlueHDi motor yalnızca manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. 130 beygirlik 1.5 BlueHDi seçeneğinde ise otomatik şanzıman alınabiliyor. Rifter’da 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzıman görev yapıyor.

Yeni Peugeot Rifter’ın Türkiye fiyatları 114 bin TL ile 150 bin TL arasında değişiyor. Rifter’da lansmana özel olarak 50 bin lira için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği sunulduğu da markanın verdiği bilgiler arasında.