Yeni Opel Frontera ilkbaharda Türkiye'ye geliyor

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Alman otomobil üreticisi Opel, doğuştan elektrikli yeni Frontera modelini kademeli olarak başta Avrupa’da olmak üzere müşterileriyle buluşturuyor. Opel’in yeni şimşek logosunun ilk temsilcisi olan yeni SUV, 2025 yılının ilkbahar aylarında Türkiye’de satışa sunulacak. Müşteriler, en başından itibaren elektrikli motor seçeneği ile sunulacak olan yeni Frontera'nın 48V hibrit teknolojisine sahip versiyonunu da tercih edebilecekler.

Yeni Opel Frontera, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Opel "Şimşek" logosu, seri üretimdeki bir modelde ilk kez kullanılarak, Frontera’nın tasarımına özel bir kimlik kazandırıyor. Kesintisiz bir tasarım sunan Vizör, otomatik uzun far özellikli Eco LED farlarla birleşerek otomobilin görünümünü tamamlıyor. Alttaki ikizkenar soğutma açıklığıyla desteklenen bu tasarım, otomobilin güçlü duruşunu öne çıkarıyor.

Yeni Frontera'nın iç mekanında iki adet 10 inçlik ekrana sahip yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle sunulan Opel'e özgü, tamamen dijital Pure Panel kokpit ile birlikte cesur ve şık bir görünüme kavuşan yeni direksiyon göze çarpıyor. Opel, yeni Frontera’da minimum dikkat dağınıklıyla maksimum konfor felsefesini tutarlı bir şekilde yansıtarak yalın ve kullanışlı bir sürüş deneyimi vadediyor.

GS donanım seviyesinde standart olarak sunulan renkli dokunmatik multimedya sistemi üzerinden akıllı telefonlarda olduğu gibi widget’lar ile özelleştirilebiliyor ve kolay bir kullanım sağlıyor. Navigasyon sistemi ile birlikte sesli kontrol özelliği de destekleniyor. Yeni Opel Frontera’nın hem bilgi-eğlence ekranı hem de sürücü bilgi ekranı kişiselleştirilebiliyor.

İç mekan

Tam Boyutta Gör Tüm bu yeniliklerin yanında yeni Frontera'da Opel yine koltuk yeniliklerini müşteri yelpazesine sunuyor. Ön koltuklarda bulunan ve omurilik üzerindeki baskıyı alan patentli Intelli-Seat özelliği, tüm yolculuklarda konforu yukarılara taşıyor. Koltuklar, dikkat çekici tasarımıyla birlikte kontrast oluşturan renkteki dikişleriyle ön plana çıkıyor. Kumaşları tamamen sürdürülebilir nitelikteki geri dönüştürülmüş malzemeyle üretilen araçta hiçbir krom öğe de kullanılmıyor.

Aynı yaklaşım, yeni Frontera’nın aydınlatma ünitelerinde de enerji tasarruflu Eco LED farlar ile kendini gösteriyor. Bununla birlikte GS donanımdaki direksiyon simidi de vegan sentetik deriden üretiliyor. Yeni Frontera'nın üretiminde işlenmiş alüminyumun yanı sıra geri dönüştürülmüş içerikli çelik ve çeşitli polimer öğeler de kullanıldı. Bu sayede, yeni Opel Frontera'nın yüzde 95'e kadar tekrar kullanılabilir malzemelerden oluşması ve yüzde 85 oranında geri dönüştürülebilir olması sağlandı.

Yeni Frontera, sunduğu akıllı çözümlerle araç içi eğlenceyi ve konforu bir üst seviyeye çıkarıyor. Örneğin; ön tarafta bulunan kablosuz şarj ünitesi ve iki USB bağlantı noktası ile arka koltukta bölümünde bulunan iki adet USB bağlantı noktası mobil cihazları kolayca şarj etme imkanı sunuyor. Genellikle ön bölümde yer bulamayan tablet gibi büyük cihazlar, esnek bir kayış sayesinde orta konsolda güvenli bir şekilde saklanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bunla birlikte günlük kullanılan eşyalar, kaymayı önleyen kauçuk kaplamalı kabin saklama alanlarına koyulabiliyor. Arka koltuktaki yolcular ise ön koltukların sırtlıklarındaki entegre akıllı telefon ceplerini kullanabiliyorlar. Tüm bu özellikler araç içi eğlence ve konfora katkı sağlıyor.

Yeni Opel Frontera 4.380 mm uzunluğu, 1.795 mm genişliği ve 1.627 mm yüksekliği ile bol miktarda esnek bir yaşam ve yükleme alanı sunuyor. Böylece kalabalık yolculuklar için de ideal bir araç olmayı başarıyor. Yeni Frontera, yükleme kapasitesiyle de oldukça etkileyici bir araç olduğunu gösteriyor. Otomobilin arka koltukları dik haldeyken 460 litrenin üzerinde olan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar yükseliyor.

Diğer taraftan 40/60 oranında bölünebilir arka koltuklar sayesinde çok yönlülük sağlanıyor ve ikinci kademe yükleme zemini de standart olarak sunuluyor. Yeni Frontera, isteğe bağlı tavan rayları sayesinde 240 kilograma kadar sabit tavan yükünü taşıyabiliyor.

Elektrikli ve 48V hafif hibrit motor seçenekleri

Tüm yeni Opel modellerinde olduğu gibi yeni Frontera da sadece cesur ve yalın tasarımıyla değil, aynı zamanda çevreci sorumluluğun ön planda olduğu performansıyla da göz dolduruyor. Müşteriler, tamamen elektrikli modelin yanı sıra 48V hibrit teknolojisine ve yüksek verimli güç ünitesine sahip versiyonları da tercih edebilecekler.

Emisyonsuz ulaşımı tercih eden müşteriler için 83 kW (113 HP) güç ve 44 kWs kullanılabilir batarya kapasitesine sahip olan yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik sunulacak. Frontera Elektrik, iki şarj arasında maksimum 305 kilometre (WLTP'ye göre) yol kat edebiliyor. Tamamen elektrikli yeni model, 0'dan 100 km/s hıza 12,1 saniyede çıkıyor ve elektronik olarak sınırlandırılmış 140 km/s azami hıza ulaşıyor.

Tam Boyutta Gör Frontera Elektrik'in rejeneratif fren sistemi, yavaşlama sırasında enerjinin geri kazanılmasını sağlayarak tüm elektrikli Opel modelleri gibi verimliliğe katkı sağlıyor. Geniş aile dostu yeni Frontera Elektrik’in şarj edilmesi gerektiğinde ise hızlı şarj istasyonunda kısa bir mola vermek yeterli oluyor. Yeni Frontera Elektrik, doğru akım şarj istasyonunda yaklaşık 26 dakikada batarya kapasitesinin yüzde 20'sinden yüzde 80'ine kadar şarj edilebiliyor. Evde şarj için ise standart olarak tek fazlı 11 kW yerleşik şarj cihazıyla sunuluyor.

Yeni Frontera Elektrik, Opel müşterilerine seçim özgürlüğü sunmak amacıyla daha fazla menzil sunan bir başka yüzde yüz elektrikli versiyonla ürün yelpazesini genişletecek. Yeni Frontera Elektrik’in ”uzun menzilli” versiyonunda ise yaklaşık 400 kilometreye kadar (WLTP’ye göre ön değer) menzil mümkün olacak.

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Yeni Opel Frontera Hybrid ise 48 volt hibrit teknolojisine sahip 100 kW (136 HP) güce sahip turboşarjlı benzinli motorla sunuluyor. Hibrit çözüm, elektrikli ulaşım arayışında olan ancak sürüş ve kullanım alışkanlıklarını henüz değiştirmek istemeyen kullanıcılar için mükemmel bir seçim olarak öne çıkıyor.

1,2 litrelik benzinli motor, 21 kW (28 HP) güç üreten elektrik motoru ve elektrikli 6 ileri çift kavramalı şanzımandan oluşan kompakt sistem, günlük kullanımda akıllı ve uygun maliyetli bir tahrik sistemi çözümü olarak birçok avantaj sunuyor. 230 Nm maksimum torka sahip olan araç, 0'dan 100 km/s hıza 9.0 saniyede ulaşıyor. Modelin azami hızı ise 190 km/s.

Tam Boyutta Gör 48 volt hibrit teknolojisindeki elektrikli tahrik sistemi, hızlanmalarda ve ilk kalkışta benzinli motora destek sağlıyor. Düşük hızlarda ise şehir içinde bir kilometreye kadar veya manevra yaparken sürüşün yüzde 50'sine kadar tamamen elektrikli seyahat olanağı sağlıyor. Opel Frontera Hybrid’in yüksek hızlarda yavaşlaması durumunda, benzinli motor devre dışı kalıyor ve elektrik motoru da jeneratör görevi görerek hibrit sistemin 48 voltluk bataryasını şarj ediyor.

Süspansiyon ve sürüş destek sistemleri

Opel mühendisleri, otoyollardaki yüksek hızlarda bile optimum gövde kontrolü ve markaya özgü sürüş karakteri sağlamak için özel bir çaba harcadılar. Frontera, alçak ağırlık merkezi sayesinde yola her zaman sağlam bir şekilde tutunuyor. Özellikle Frontera Elektrik’te, bataryanın zemine entegre edilmesi bu dengeli sürüşe önemli katkıda bulunuyor.

Son olarak, yeni Opel Frontera’da bulunan gelişmiş sürüş destek sistemleri, sürücü ve yolcuların varış noktasına güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Elektronik sürüş destek sistemleri arasında, Aktif Acil Fren Sistemi ve Yaya Algılama özellikli Ön Çarpışma İkazı, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi, Hız Sınırlayıcı özellikli Adaptif Hız Sabitleyici ve geri görüş kamerası gibi sistemler sistem yer alıyor.

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Yeni Opel Frontera ilkbaharda Türkiye'ye geliyor