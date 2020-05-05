Yeni Peugeot 308, Golf R'a rakip hot hatch versiyonla gelecek

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Bu fotoğraf güncel 308'e aittir

Ürün gamındaki yeni modellerle özellikle tasarım konusunda büyük beğeni toplayan Peugeot, bu başarıyı yeni 308 ile sürdürmeyi hedefliyor. Fakat gelen haberlere göre yeni Peugeot 308 sadece tasarımıyla değil, Golf R’a rakip olacak performanslı versiyonuyla da adından söz ettirecek.

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2022 yılında piyasaya çıkacağı söylenen yeni Peugeot 308, güncel modelde kullanılan EMP2 platformunun geliştirilmiş bir versiyonu üzerine inşa edilecek. Yeni 308, şarj edilebilir hibrit versiyonlar dahil olmak üzere farklı versiyonlarla müşterilerin beğenisine sunulacak. Söz konusu hibrit versiyonların giriş seviyesinde ise 1.6 litre benzinli ünite ve bir elektrik motoru kombinasyonundan oluşan önden çekişli bir versiyon bulunacak.

Yeni Peugeot 308 ile ilgili bizleri asıl heyecanlandıran detay ise, Autocar’ın iddiasına göre daha güçlü bir hibrit versiyonun da seçenekler arasında yerini alacak olması. Söylenene göre bu versiyonda da ön tekerleklere güç veren 1.6 litre benzinli ünite ve bir elektrik motoru kombinasyonu bulunacak. Fakat diğer versiyonlardan farklı olarak, Volkswagen Golf R’a rakip olacağı söylenen bu versiyonda arka tekerleklere güç veren veren bir elektrik motoru daha bulunacak.

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Bunun sonucunda yeni Peugeot 308, iki elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş, gelişmiş tork yönlendirme gibi özelliklere ve 300 beygirin üzerinde güce sahip bir hot hatch versiyonuyla karşımıza çıkacak. Söz konusu model, tıpkı yeni 508’in performanslı versiyonu gibi Peugeot Sport Engineered birimi tarafından geliştirilecek. Bu nedenle yeni 308’in hot hatch versiyonunun GTi değil de PSE rozeti taşıması bekleniyor. Zira Fransız üretici daha önce GTi takısını sadece yeni 208’de kullanacaklarını açıklamıştı.

Yeni Peugeot 308, hot hatch versiyonun yanı sıra station wagon gövde tipiye de müşterilerin beğenisine sunulacak. İlk etapta şarj edilebilir hibrit versiyonlarla göreceğimiz yeni 308’e ilerleyen zamanlarda tamamen elektrikli bir seçenek eklenmesi de ihtimaller dahilinde. Araçla ilgili yeni detaylar öğrenmek için önümüzde oldukça uzun bir zaman var. Zira yeni Peugeot 308’in 2022 yılına doğru piyasaya sunulması bekleniyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/next-gen-peugeot-308-get-300bhp-plus-performance-version

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