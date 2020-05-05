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    Yeni Peugeot 308, Golf R'a rakip hot hatch versiyonla gelecek

    Autocar'ın haberine göre bu versiyonda 1.6 litre benzinli ünite ve iki elektrik motorundan oluşan bir kombinasyon bulunacak. 300 beygirin üzerinde güç ve dört tekerlekten çekiş de özellikler arasında.
    1 hf.
    8,6b
    1
    19
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Peugeot 308, Golf R'a rakip hot hatch versiyonla gelecek
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    Bu fotoğraf güncel 308'e aittir

    Ürün gamındaki yeni modellerle özellikle tasarım konusunda büyük beğeni toplayan Peugeot, bu başarıyı yeni 308 ile sürdürmeyi hedefliyor. Fakat gelen haberlere göre yeni Peugeot 308 sadece tasarımıyla değil, Golf R’a rakip olacak performanslı versiyonuyla da adından söz ettirecek.

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    2022 yılında piyasaya çıkacağı söylenen yeni Peugeot 308, güncel modelde kullanılan EMP2 platformunun geliştirilmiş bir versiyonu üzerine inşa edilecek. Yeni 308, şarj edilebilir hibrit versiyonlar dahil olmak üzere farklı versiyonlarla müşterilerin beğenisine sunulacak. Söz konusu hibrit versiyonların giriş seviyesinde ise 1.6 litre benzinli ünite ve bir elektrik motoru kombinasyonundan oluşan önden çekişli bir versiyon bulunacak.

    Yeni Peugeot 308 ile ilgili bizleri asıl heyecanlandıran detay ise, Autocar’ın iddiasına göre daha güçlü bir hibrit versiyonun da seçenekler arasında yerini alacak olması. Söylenene göre bu versiyonda da ön tekerleklere güç veren 1.6 litre benzinli ünite ve bir elektrik motoru kombinasyonu bulunacak. Fakat diğer versiyonlardan farklı olarak, Volkswagen Golf R’a rakip olacağı söylenen bu versiyonda arka tekerleklere güç veren veren bir elektrik motoru daha bulunacak.

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    Bunun sonucunda yeni Peugeot 308, iki elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş, gelişmiş tork yönlendirme gibi özelliklere ve 300 beygirin üzerinde güce sahip bir hot hatch versiyonuyla karşımıza çıkacak. Söz konusu model, tıpkı yeni 508’in performanslı versiyonu gibi Peugeot Sport Engineered birimi tarafından geliştirilecek. Bu nedenle yeni 308’in hot hatch versiyonunun GTi değil de PSE rozeti taşıması bekleniyor. Zira Fransız üretici daha önce GTi takısını sadece yeni 208’de kullanacaklarını açıklamıştı.

    Yeni Peugeot 308, hot hatch versiyonun yanı sıra station wagon gövde tipiye de müşterilerin beğenisine sunulacak. İlk etapta şarj edilebilir hibrit versiyonlarla göreceğimiz yeni 308’e ilerleyen zamanlarda tamamen elektrikli bir seçenek eklenmesi de ihtimaller dahilinde. Araçla ilgili yeni detaylar öğrenmek için önümüzde oldukça uzun bir zaman var. Zira yeni Peugeot 308’in 2022 yılına doğru piyasaya sunulması bekleniyor.



    https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/next-gen-peugeot-308-get-300bhp-plus-performance-version Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ridleyscott (baris yilmaz) 1 hf.
    308 gti kullanıcısıyım. Bizim ülke için güzel. Yeteri kadar donanım var, 1100 lira yıllık vergi , 550 lira trafik sigortası ödeyip tüm yıl 270 hp ile geziyorsun. Tüketimi falan da komik. Ayrıca Peugeot rakiplerinden daha güçlü frenler ve torsen kilit gibi önemli parçaları da veriyor.



    Eğer bu versiyon da aynı şekilde gelirse ülkemiz vergi sisteminde avantajlı olabilir. Aşırı HP ye ihtiyaç yok bence , aracın sürüşünün eğlenceli Ve güvenli olması önemli. Bir de hothatch dediğinde çok elektronik olmaması lazım. Golf r günlük harika bir araba ama önden kayması , sürüşü, davranışları , sürüşün verdiği zevk açısından pek hothatch sayılmaz bence. Audi s3 gibi işte. 0-100 ün 5 saniye altı olması , sürüş zevki verdiği anlamına gelmiyor. Mesela Megane rs in sürüşü muazzam(mk3).



    Bu Peugeot da 4 çeker , elektrik desteği vs vs ile bence mevcut modelinden daha iyi değil daha kötü olur sürüş eğlencesi anlamında. Kullanışlılık , günlük sürüş , asfalt kalitemiz göz önüne alındığında ve 8 ileri otomatik ile Güzel seçenek olur yine de.
    308 gti kullanıcısıyım. Bizim ülke için güzel. Yeteri kadar donanım var, 1100 lira yıllık vergi , 550 lira trafik sigortası ödeyip tüm yıl 270 hp ile geziyorsu...
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. en beğenilen
    Golf R’a rakip olamaz diyenler nedenini söylesin bilgi dağarcığımız artsın.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. en beğenilen
    Golf R’a rakip olamaz diyenler nedenini söylesin bilgi dağarcığımız artsın.
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    batuta (y b) 1 hf.
    Comfortline Golf'e bile rakip görmüyorum şu arabayı
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    heegee 1 hf. yeni yorumcu batuta
    Aynen hocam rakip olamazlar. Golf R ile rekabet edecektir. Golf deneyimim çok oldu ama Golf R hiç kullanmadım. İki aracı da karşılıklı test etme imkanı umarım bulurum da ona göre bilerek yorum yapabilirim.



    Golf R kiralık var mı diye bir bakayım :)
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    ridleyscott (baris yilmaz) 1 hf.
    308 gti kullanıcısıyım. Bizim ülke için güzel. Yeteri kadar donanım var, 1100 lira yıllık vergi , 550 lira trafik sigortası ödeyip tüm yıl 270 hp ile geziyorsun. Tüketimi falan da komik. Ayrıca Peugeot rakiplerinden daha güçlü frenler ve torsen kilit gibi önemli parçaları da veriyor.



    Eğer bu versiyon da aynı şekilde gelirse ülkemiz vergi sisteminde avantajlı olabilir. Aşırı HP ye ihtiyaç yok bence , aracın sürüşünün eğlenceli Ve güvenli olması önemli. Bir de hothatch dediğinde çok elektronik olmaması lazım. Golf r günlük harika bir araba ama önden kayması , sürüşü, davranışları , sürüşün verdiği zevk açısından pek hothatch sayılmaz bence. Audi s3 gibi işte. 0-100 ün 5 saniye altı olması , sürüş zevki verdiği anlamına gelmiyor. Mesela Megane rs in sürüşü muazzam(mk3).



    Bu Peugeot da 4 çeker , elektrik desteği vs vs ile bence mevcut modelinden daha iyi değil daha kötü olur sürüş eğlencesi anlamında. Kullanışlılık , günlük sürüş , asfalt kalitemiz göz önüne alındığında ve 8 ileri otomatik ile Güzel seçenek olur yine de.
    Yanıtla +4
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    ec.dmn (Emrecan Duman) 1 hf.
    Güncel kasa 308 sahibi olan ve güncel Peugeot tasarım ve teknolojilerini çok beğenen bir birey olarak heyecanla bekliyorum. Tahminimce çok şık ve iddialı bir model olacak.
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    FurkanEmir411 1 hf.
    Golf R'a rakip olamaz, haldexli arabayla fwd karşılaştırması yapmak manasız. İ30N, Megane RS, Type-R rakibi olur. Elektrikli 4 çeker versiyonun dedikodu olduğunu varsayarak söyledim.
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    TheCaliph_ 1 hf. FurkanEmir411
    Yanlis biliyor olabilirim ama GOLF R, all wheel drive. Golf gti ise fwd
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    heegee 1 hf. yeni yorumcu FurkanEmir411
    Haberde yazıldığı üzere yeni 308’in performans modeli yani PSE modeli 4 çeker olacak.



    Hali hazırda mevcut kasanın prototip olarak üretilmiş 4 çeker versiyonu var. Youtube’da test videoları var.



    Önde 1,6 litre 270 beygir bildiğimiz 308 GTi motoru var. Arkada da 230 beygirlik elektrikli motor var. Toplamda 500 beygir olan bir kombinasyon var. Ancak üretme geçirilmedi.



    Modelin ismi: Peugeot 308 GTi R HYbrid



    Haber doğru ise yeni gelecek kasada artık bu kombinasyon üretilecek. Motor güçleri nasıl tercih edilir bilemeyiz tabii ki.



    Eğer üretilirse Golf R ile kıyaslamasını izleriz. Her yeni nesil Golf eskisinin aynısı olduğu için Golf için heyecan duymuyorum ama Peugeot tasarım olarak çılgın bir dönem geçiriyor. Yeni 308 almak isterim. Şimdiden tasarımını merak ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Conqueror26 (Fatih Fatih) 1 hf.
    Geliyor iki gözümün çiçeği derdim ama satın alacak param olmadığı için yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum sadece..
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Şekli şemali güzel
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    AsiretinMarjinalCocugu (Liceli ) 1 hf.
    Hot hatch'in bizim ülkemizde son kalesi 208 GTI ve Ibiza Cupra'dır



    Bundan sonra bize değil 1.6, 1.4 motorlu araba bile haram
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    TheCaliph_ 1 hf.
    Zamaninda 1.6 otvsi dusukken 2.0 rakipleriyle ayni fiyata cikti. Onu da alamadik.



    Simdi kurlar boyle otv daha yuksek bunu da alamayiz.



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    8552 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    yeni peugeot 308, hot hatch ve
    3 etiket daha golf r peugeot Bilim ve Teknoloji
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