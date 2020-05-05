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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nissan'ın Avrupa'da küçülmeye gideceği iddia ediliyor

    Japon üreticinin bu kararını 28 Mayıs tarihinde "Operasyonel Performans Planı" adı verilen yeni stratejisi kapsamında açıklayacağı belirtiliyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Nissan'ın Avrupa'da küçülmeye gideceği iddia ediliyor
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    Son yıllarda dengelerin değiştiğine şahit olduğumuz otomotiv sektöründe üreticiler, kârlılığı artırmak adına önemli adımlar atmak zorunda kalıyor. Ürün gamındaki çeşitliliği azaltmayı, rakipleriyle ortak teknoloji geliştirmeyi ve bazı pazarlarda küçülmeye gitmeyi bu adımlara örnek gösterebiliriz.

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    Görünen o ki Nissan da bu noktada küçülme kararı alan markalardan biri olacak. Reuters’ın şirket içi kaynaklara dayandırdığı habere göre Nissan, faaliyette bulunduğu diğer pazarlara konsantre olmak amacıyla Avrupa pazarında küçülmeye gitmeyi değerlendiriyor. Şirketin bu adımla birlikte ABD, Çin ve Japonya’daki faaliyetlerine odaklanacağı ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi Avrupa pazarına giriş yapıyor"

    Haberde, Nissan’ın bu küçülme planını 28 Mayıs’ta “Operasyonel Performans Planı” adı verilen yeni yol haritası kapsamında açıklayacağı belirtildi. Reuters’a konuşan kaynaklara göre Nissan’ın bu adımı atmasındaki ana sebep kârlılık değil. Japon üretici, eski yöneticisi Carlos Ghosn’un yürüttüğü agresif büyüme plan yüzünden açılan yaraları sarmak ve iplerin kopma noktasına geldiği ittifak ortaklarıyla bağlarını güçlendirmek istiyor. Hatırlayacağınız üzere Ghosn yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

    Japon üreticinin Avrupa’daki varlığını Qashqai ve Juke modelleriyle sürdüreceği ifade ediliyor. Ayrıca, günlük vardiya sayısının üçten ikiye düşürülmesi ve bazı fabrikaların kapatılması sonucu şirketin yıllık global üretim kapasitesi 7 milyondan 5.5 milyon civarına düşecek.



    https://www.reuters.com/article/us-autos-nissan-restructure-exclusive/exclusive-nissan-to-retrench-further-in-new-plan-to-focus-on-us-japan-china-idUSKBN22G0XD Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TITAN (S K) 1 hf. en beğenilen
    togg korkusundandır
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Armin van Buuren* (Arda Arı) 1 hf.
    Honda da gidecek daralmaya tahminim. Satışları berbat. Avrupa Alman-Fransız markaları + Ford üzerinden dönüyor.
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    haberelectro 1 hf.
    Yine batma noktasına gelecekler tarih tekerrür edecek. Bu sefer reno da kurtaramaz bunları.
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 1 hf.
    Renault/Nissan grubu Peugeot/Citroen gibi tam otomatik şanzımana EAT6/8 gibi geçmeli. EDC ve X-Tronic yüzünden de müşteri kaybediyor.
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    AsiretinMarjinalCocugu (Liceli ) 1 hf.
    C Suv'u C Suv yapan Qashqai koltuğunu 3008'e kaptırdığından beri zaten küçülmeye gidiyorlardı
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    lojistisyen 1 hf. AsiretinMarjinalCocugu
    Nissan'ı nissan yapan qashqai de diyebiliriz.



    Qashqai ile indirdikleri paranın haddi hesabı yok, adamlar şu moddaydı,





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    yusufözdemir13 1 hf. yeni yorumcu
    umarım fiyatlar da düşer o zaman
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    mertvaran 1 hf. yeni yorumcu
    Bizim yerli arabanın korkusundandır
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    deoks 1 hf.
    Servisi zaten berbattı, şimdi iyice azıtacaklar desene.
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    TITAN (S K) 1 hf. en beğenilen
    togg korkusundandır
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    pop-up (yağmur özyağcılar) 1 hf.
    araba fiyatlarının düşmesine sebep olur inşallah
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