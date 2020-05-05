Nissan'ın Avrupa'da küçülmeye gideceği iddia ediliyor

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Son yıllarda dengelerin değiştiğine şahit olduğumuz otomotiv sektöründe üreticiler, kârlılığı artırmak adına önemli adımlar atmak zorunda kalıyor. Ürün gamındaki çeşitliliği azaltmayı, rakipleriyle ortak teknoloji geliştirmeyi ve bazı pazarlarda küçülmeye gitmeyi bu adımlara örnek gösterebiliriz.

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Görünen o ki Nissan da bu noktada küçülme kararı alan markalardan biri olacak. Reuters’ın şirket içi kaynaklara dayandırdığı habere göre Nissan, faaliyette bulunduğu diğer pazarlara konsantre olmak amacıyla Avrupa pazarında küçülmeye gitmeyi değerlendiriyor. Şirketin bu adımla birlikte ABD, Çin ve Japonya’daki faaliyetlerine odaklanacağı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi Avrupa pazarına giriş yapıyor"

Haberde, Nissan’ın bu küçülme planını 28 Mayıs’ta “Operasyonel Performans Planı” adı verilen yeni yol haritası kapsamında açıklayacağı belirtildi. Reuters’a konuşan kaynaklara göre Nissan’ın bu adımı atmasındaki ana sebep kârlılık değil. Japon üretici, eski yöneticisi Carlos Ghosn’un yürüttüğü agresif büyüme plan yüzünden açılan yaraları sarmak ve iplerin kopma noktasına geldiği ittifak ortaklarıyla bağlarını güçlendirmek istiyor. Hatırlayacağınız üzere Ghosn yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Japon üreticinin Avrupa’daki varlığını Qashqai ve Juke modelleriyle sürdüreceği ifade ediliyor. Ayrıca, günlük vardiya sayısının üçten ikiye düşürülmesi ve bazı fabrikaların kapatılması sonucu şirketin yıllık global üretim kapasitesi 7 milyondan 5.5 milyon civarına düşecek.

https://www.reuters.com/article/us-autos-nissan-restructure-exclusive/exclusive-nissan-to-retrench-further-in-new-plan-to-focus-on-us-japan-china-idUSKBN22G0XD

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