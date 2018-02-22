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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2018 Peugeot 508 sedan resmi olarak tanıtıldı

Peugeot'un son yıllarda artan SUV ilgisine karşı sedan otomobillere olan ilginin azalmadığını kanıtlamak için baştan aşağıya yenilediği 508 sedan, yeni tasarımı ve özellikleriyle birlikte duyuruldu.
1 yıl
24,1b
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182
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Peugeot 508 sedan resmi olarak tanıtıldı
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Fransız otomobil devinin gittikçe daha popüler hale gelen SUV segmentine karşı sedan tarafında mücadele vereceği amiral gemisi modeli 2018 Peugeot 508, yeni tasarımı ve teknolojileriyle Cenevre öncesi internet üzerinde tanıtıldı.

Ön farlardaki LED tasarımını Instinct konseptinden ödünç alan 508’in ön ve arka tarafındaki genel tasarım hatları da araca şimdiki modelden daha agresif bir görünüm sağlamış. Ayrıca yerden yüksekliği 60mm azaltılan araç aynı zamanda eskiye oranla 80mm daha kısa. Bu oranlar da eskisine göre daha spor bir yapıya sahip olmasına neden olmuş.

3008 ve 5008 SUV modellerinde de kullanılan EMP2 platformuna dayanan yeni 508, uzunluk olarak kısalmasına rağmen bagaj hacmi 473 litreden 485 litreye çıkarılmış. Arka koltuklar katlandığında ise bu rakam 1,537 litreye kadar çıkarılabiliyor.

Geniş motor yelpazesi sunuluyor 

2018 Peugeot 508’in motor yelpazesinin en tepesinde 225 beygir güç üreten, bir altında ise 180 beygir güç üreten 1.6 litre Puretech benzinli motor bulunuyor. Oldukça zengin olan motor seçeneklerinde bu motor dahil altı adet dizel ve benzinli motor yer alıyor. Başlangıç seviyesinde 130 beygir güç üreten 1.5 litre BlueHDi dizel motor, 6 ileri manuel şanzımanla sunulan tek seçenek olarak listede yer alıyor. 2.0 litre BlueHDi seçeneğini de barındıran dizel tarafında 130, 160 ve 180 beygir seçenekleri sunulurken, üretilen güç tekerleklere 8 ileri EAT8 otomatik şanzımanla aktarılıyor. Bu yılın sonunda ise bir plug-in hybrid versiyonun geleceği söyleniyor.

Yeni nesil Peugeot modellerinde kullanılan i-Cockpit teknolojisinin bulunduğu araçta bu teknolojinin özellikleri arasında yer alan kompakt bir direksiyon, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve konsolun merkezine gömülmüş 10 inç bilgi-eğlence ekranı yer alıyor.

Yeni 508’in sürüş asistanları içerisinde ise segmentinde ilk olduğu iddia edilen gece görüş sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi, aktif güvenlik freni, sürücü dikkat uyarısı, uzun far asistanı, aktif kör nokta algılayıcı gibi sistemler sunuluyor.

Fiyat konusunda henüz bilgi sahibi olmadığımız 2018 Peugeot 508, Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilendikten sonra bu yıl içerisinde Avrupa pazarındaki yerini alacak.


http://int-media.peugeot.com/en/new-peugeot-508-radical-saloon?idtok=93b41bbb5492 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AğlayacaksanOynamayalım 1 yıl en beğenilen
Melanie Thierry'den sonra gördüğüm en etkileyici Fransız
Bkz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +72
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Fiat S.p.A. 1 yıl bluerdem
bluerdem
saçma sapan fiyatlarla satışa çıkarsa bizim milletin kafasındaki "peugeot alınmaz yeaaa!" yargısını daha da sittin sene silemezler.

Çok sevilen satılan 1.6 TDI haylayn desege passat 215.000₺ mantıklı bir fiyat’mı?
508 dizel full donanım olsun olsun 200.000₺ olsun, ne gibi bir mantık bekliyorsun Peugeot’dan 130.000₺ falan mı bıraksın arabayı?
bluerdemsaçma sapan fiyatlarla satışa çıkarsa bizim milletin kafasındaki "peugeot alınmaz yeaaa!" yargısını daha da sittin sene silemezle...
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2 Yanıt Yanıtla +52
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Halilowich 1 yıl
Peugeot kendini çok geliştirdi ama bizim millete anlatamazsın; yine bildiğini okur, burun kıvırır.
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elmariacci 3 ay
2019 yılında arac Türkiye’ye gelmeyecekmiş. Bu vergi sistemi ile en boş donanım bile 350.000 tl den asagı olmazdı.
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b@d0 4 ay
arka tasarımı ne kadar muhteşemse ön tasarımı o kadar berbat.
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orkodesouza 5 ay
gerçekten başarılı duruyor, yeni gördüm. tebrikler peugeot.
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mahallenin_delisi 5 ay
Daha gelmeden yüzü eskidi. Peugeot ilk defa passat a rakip araç yaptı ama onu da getiremedi :)
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andan44 5 ay
Marka algısınin ekmeğini vw vb firmalar yerken alıcı aracı daha pahalı alıp ikinci elde satarken de pahalı satar.
Bu durum başka fırsatlar yaratır. Peugeot gibi markalar ikinci elde müthiş firsatlar yaratır. 308 Golf ten, 508 Passattan, 3008 Tiguan'dan aşağı değildir. Motor ve otomatik olarak daha verimli ve sorunsuzdur. Vw'e bir dünya para vereceğime peugeotu ikinci elde sıfır gibi daha kalitelisini daha ucuza alırım.
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NecronLord 5 ay
Şu ötv indirimi bitmeden gelse bari.
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auto_man 5 ay NecronLord
Gelse ne olacak? Mevcut kasa benzinli otomatik 260 bin TL liste fiyatı var
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Bethesta 5 ay
Ne yazık ki tutulmayacak TR piyasasında. Nedeni ise 1.5 dizel motor sadece manuel olarak alınabilmesi. Otomatik şanzıman 2.0 dizellerde sunuluyor...
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s700 5 ay Bethesta
Nerede yazıyor 1.5 motorun sadece manuel olduğu?
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Urbanrevolt 5 ay
Peugeot kötüleyenler Fransa'nın bundan haberi var mı

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riderman 5 ay
türkiye ceo açıklama da 2019 yılı 2 çeyreki ifade etti. yani gelmesine daha çok var daha dogrusu gelene kadar eskir bu model.
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darthskywalker 5 ay
Avrupada d sınıf araç satışları...
carsalesbase.com/...
Türkiye ile Avrupa pazarı aynıdır. Burada tutan araç orada da tutuyor demektir..
Avensis üretimi duruyor.
Mondeo üretimi duracak...
508 güzel araç hatta sınıfının en yakışıklısı ama passat i geçer mi bence çok zor...
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Bethesta 5 ay darthskywalker
Geçemez, çünkü 1.5 dizelde otomatik seçeneği yok. 2.0 - otomatik aşırı pahalı olur, o parayı Peugeot markasına vermezler ülkemizde...
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