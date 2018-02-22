2018 Peugeot 508 sedan resmi olarak tanıtıldı

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Fransız otomobil devinin gittikçe daha popüler hale gelen SUV segmentine karşı sedan tarafında mücadele vereceği amiral gemisi modeli 2018 Peugeot 508, yeni tasarımı ve teknolojileriyle Cenevre öncesi internet üzerinde tanıtıldı.

Ön farlardaki LED tasarımını Instinct konseptinden ödünç alan 508’in ön ve arka tarafındaki genel tasarım hatları da araca şimdiki modelden daha agresif bir görünüm sağlamış. Ayrıca yerden yüksekliği 60mm azaltılan araç aynı zamanda eskiye oranla 80mm daha kısa. Bu oranlar da eskisine göre daha spor bir yapıya sahip olmasına neden olmuş.

3008 ve 5008 SUV modellerinde de kullanılan EMP2 platformuna dayanan yeni 508, uzunluk olarak kısalmasına rağmen bagaj hacmi 473 litreden 485 litreye çıkarılmış. Arka koltuklar katlandığında ise bu rakam 1,537 litreye kadar çıkarılabiliyor.

Geniş motor yelpazesi sunuluyor

2018 Peugeot 508’in motor yelpazesinin en tepesinde 225 beygir güç üreten, bir altında ise 180 beygir güç üreten 1.6 litre Puretech benzinli motor bulunuyor. Oldukça zengin olan motor seçeneklerinde bu motor dahil altı adet dizel ve benzinli motor yer alıyor. Başlangıç seviyesinde 130 beygir güç üreten 1.5 litre BlueHDi dizel motor, 6 ileri manuel şanzımanla sunulan tek seçenek olarak listede yer alıyor. 2.0 litre BlueHDi seçeneğini de barındıran dizel tarafında 130, 160 ve 180 beygir seçenekleri sunulurken, üretilen güç tekerleklere 8 ileri EAT8 otomatik şanzımanla aktarılıyor. Bu yılın sonunda ise bir plug-in hybrid versiyonun geleceği söyleniyor.

Yeni nesil Peugeot modellerinde kullanılan i-Cockpit teknolojisinin bulunduğu araçta bu teknolojinin özellikleri arasında yer alan kompakt bir direksiyon, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve konsolun merkezine gömülmüş 10 inç bilgi-eğlence ekranı yer alıyor.

Yeni 508’in sürüş asistanları içerisinde ise segmentinde ilk olduğu iddia edilen gece görüş sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi, aktif güvenlik freni, sürücü dikkat uyarısı, uzun far asistanı, aktif kör nokta algılayıcı gibi sistemler sunuluyor.

Fiyat konusunda henüz bilgi sahibi olmadığımız 2018 Peugeot 508, Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilendikten sonra bu yıl içerisinde Avrupa pazarındaki yerini alacak.

http://int-media.peugeot.com/en/new-peugeot-508-radical-saloon?idtok=93b41bbb5492