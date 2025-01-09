Yeni Porsche Carrera S tüm zamanların en dinamik Carrera modeli olabilir

Porsche, 911 model ailesine yeni Carrera S modelini ekliyor. 3.0 litrelik çift turbo şarjlı altı silindirli boksör motoruyla dikkat çeken bu model, 353 kW (480 PS) güç ve 530 Nm tork üretiyor. Yeni Carrera S, performans ve dinamik sürüş özellikleriyle önceki neslini açıkça geride bırakıyor. 911 Carrera ile 911 Carrera GTS arasında konumlanan model, daha yüksek güç seviyesi ve geliştirilmiş standart donanımıyla kullanıcılarına önemli avantajlar sunuyor. Coupé ve Cabriolet versiyonlarıyla satışa sunulan araç, Carrera ailesine güçlü bir seçenek olarak ekleniyor.

Motor tarafında yapılan kapsamlı geliştirmeler sayesinde hem güç hem de verimlilik artırıldı. Yeni Carrera S’in motoru, bir önceki nesil 911 Carrera GTS modellerinin performans seviyesine ulaşmayı başarıyor. Turbo şarj sistemindeki yenilikler ve şarj hava soğutma sistemindeki optimizasyonlar bu başarıda önemli rol oynuyor. Carrera S Coupé, 0-100 km/sa hızlanmasını 3,3 saniyede tamamlıyor ve 308 km/sa maksimum hıza ulaşıyor. Gücünü sekiz ileri Porsche çift kavramalı şanzıman (PDK) ile tekerleklere aktaran araç, sürüş keyfini üst seviyelere taşıyor.

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Carrera S’in standart donanımı oldukça zengin. 20/21 inçlik Carrera S jantları, gümüş egzoz çıkışlarına sahip spor egzoz sistemi ve Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+) gibi özellikler bu modelde standart olarak sunuluyor. Ayrıca, kırmızı fren kaliperlerine sahip yeni fren sistemi, önde 408 mm ve arkada 380 mm disklerle güçlü frenleme performansı sağlıyor. Daha yüksek performans isteyenler için Porsche Seramik Kompozit Fren (PCCB) sistemi ve arka aks yönlendirmeli 10 mm alçaltılmış PASM spor süspansiyon opsiyonel olarak sunuluyor. Süspansiyon sisteminde yapılan iyileştirmeler, daha hassas bir sürüş deneyimi ve yüksek hızlarda artan stabilite sağlıyor.

İç mekânda kalite ve şıklık ön planda. Siyah deri döşeme standart olarak sunulurken, başlıklar, koltuklar, kapı panelleri ve gösterge paneli dâhil olmak üzere geniş alanlar pürüzsüz deri ile kaplanmış. Coupé modelinde, standart iki kişilik oturma düzeni yerine katlanabilir arka koltuklar ücretsiz bir seçenek olarak sunuluyor. Cabriolet versiyonu ise arka koltuk sistemini standart olarak barındırıyor. Daha geniş deri kullanımını tercih edenler için, eldiven gözü kapağı, yan paneller ve koltuk tabanı gibi alanları da kaplayan bir opsiyon mevcut. Ayrıca, Crayon rengi kontrast dikişler ile kişiselleştirme yapılabiliyor.

Standart donanımlarda yer alan Matrix LED farlar ve kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi gibi özelliklerin yanı sıra, ön aks kaldırma sistemi, HD-Matrix LED farlar ve Porsche Track Precision uygulamasını içeren Sport Chrono paketi de opsiyonel olarak sunuluyor. Tüm bu özelliklerle Carrera S, hem pist performansı hem de günlük kullanım için ideal bir spor otomobil olma özelliği taşıyor. Bu yeni spor aracın fiyatı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmış değil.

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Yeni Porsche Carrera S tasarımıyla göz kamaştırıyor