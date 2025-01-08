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    Samsung’un üçe katlanır telefonundan ilk bilgiler gelmeye başladı

    Çinli teknoloji devi Huawei tarafından başlatılan üçe katlanabilir akıllı telefon döneminin bir sonraki önemli temsilcisi Samsung olacak gibi görünüyor. Peki Samsung’un planları neler?

    Samsung’un üçe katlanır telefonundan ilk bilgiler gelmeye başladı Tam Boyutta Gör

    Huawei'nin geçen yıl piyasaya sürdüğü Mate XT modeli, iki kez katlanabilen "tri-fold" tasarımıyla büyük ilgi toplamıştı. Bu cihazın ardından benzer bir yenilikle hangi üreticinin sahneye çıkacağı merak konusuydu. Gelen bilgilere göre, bu sorunun cevabı 2025'in ikinci yarısında Samsung olacak. Ancak cihazın sınırlı sayıda üretilmesi bekleniyor; tahminlere göre üretim adedi 300.000'in altında kalacak.

    Bu sınırlı üretim, cihazın oldukça karmaşık üretim sürecinden kaynaklanıyor. Ancak Samsung'un, cihazın büyük bir ilgi görmesi halinde üretim kapasitesini artırmak için yollar arayacağı belirtiliyor. Yine de bu, yüksek fiyat etiketi nedeniyle kolay olmayabilir. Söylentilere göre bu cihaz, Samsung'un bugüne kadar piyasaya sürdüğü en pahalı katlanabilir telefon olacak.

    Samsung'un yeni cihazının ekranı Samsung Display tarafından üretilecek ve Huawei Mate XT'den farklı bir katlanma mekanizması kullanacak. Katlandığında ekranın bir kısmı dışta kalmayacak şekilde tasarlanması, dayanıklılığı artırmayı hedefliyor. Ayrıca ekran boyutlarının, yeni katlanma mekanizması sayesinde değişeceği ifade ediliyor. Çeviriyle elde edilen bilgilere göre, ekran sol tarafa doğru açıldığında 10,5 inç, sağ tarafa doğru açıldığında ise 12,4 inç olacak.

    Cihazın ekran altında bir kamera yer almayacak. Bu detay, Samsung'un dayanıklılık ve tasarım odaklı bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Yeni modelin hem teknoloji dünyasında hem de kullanıcılar arasında büyük bir merak uyandırması bekleniyor.

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