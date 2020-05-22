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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Razer Blade Pro 17 duyuruldu

    Yenilenmiş Razer Blade Pro 17 dizüstü bilgisayar modeli biraz daha kompakt hale gelen kasası, 8 çekirdekli Intel Core H işlemcisi ve GeForce RTX 2080 SUPER ekran kartı ile dikkat çekiyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yeni Razer Blade Pro 17 duyuruldu
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    Oyuncu ekipmanları pazarının önemli isimlerinden Razer, oyuncu dizüstü bilgisayarlarını güncellemeye devam ediyor. Bu hafta Razer Blade Pro 17 yenilenmiş donanımıyla karşımıza çıktı.

    Razer Blade Pro 17 özellikleri ve fiyatı

    Yeni Razer Blade Pro 17 modeli 17.3 inçlk ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. SRGB renk uzayının yüzde 100’ünü kapsayan ekan 300Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. İki kenardaki ince ekran çerçeveleri biraz daha kompakt bir gövdeye imkan tanımış. Ekranda 4K 120Hz dokunmatik seçeneği de mevcut.

    Ayrıca Bkz. "The Last of Us Part II için özel PS4 ve aksesuar serisi"

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    Ürün bir oyuncu dizüstü olsa da profesyoneller için bir iş istasyonu da olabiliyor. 8 çekirdekli Intel Core i7-10875H modeline kadar işlemci seçeneği ve NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER modeline kadar ekran kartı seçeneği sunulmuş.

    Donanımı soğutmak için benzersiz bir buhar odası tasarımı ve çift fan sistemi kullanılmış. Performansa göre soğutma sistemi de dinamik olarak değişiyor ve sessiz bir çalışma mümkün oluyor.

    UHS-III SD kart yuvası, Thunderbolt 3 destekli USB Tip-C girişi ve HDMI 2.0b portlarının yanı sıra 2.5GbE portu ve WiFi 6 standardı da unutulmamış. HD web kamerasına bir kızılötesi sensör de entegre ve etkili yüz tanıma yapabiliyor.

    Oyunculara yönelik olarak optimize edilen klavye Razer Chroma RGB aydınlatmasına sahip. Yeni Razer Blade Pro 17 için 2600$ başlangıç fiyatı belirlenmiş.



    https://www.techpowerup.com/267487/razer-announces-the-blade-pro-17 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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