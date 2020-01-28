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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Renault Clio hibrit, ÖTV teşviği için onay bekliyor

    Renault MAİS Türkiye Genel Müdürü Berk Çağdaş, Bursa'da üretimine başlanacak hibrit Clio'yu iç pazarda satışa sunmak için teşvik beklediklerini ve bunun için gerekli başvuruları yaptıklarını belirtti.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Renault Clio hibrit, ÖTV teşviği için onay bekliyor
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    Yeni Renault Clio, 12 Şubat’tan itibaren Türkiye’de satışa sunulacak. Geçtiğimiz günlerde Türkiye fiyatları açıklanan yeni nesil Clio, yılın ilk yarısında sadece benzinli ve dizel motorlarla tercih edilebilecek.

    Bursa’da üretilecek hibrit motorlu Renault Clio’nun ise yılın ikinci yarısında satışa sunulması planlanıyor. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, hibrit Clio’nun iç pazara sunulması için teşvik beklediklerini dile getirdi. Bu konudaki taleplerini ilgili kurumlara ilettiklerini ve cevap beklediklerini belirten Çağdaş şunları söyledi:

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    Hibrit motorlar Türkiye için yeni bir seçenek. Sadece bir marka bu konuyla ilgili Türkiye’de faaliyet gösteriyordu. Hibritte başka bir marka ürün sunmadığı için yalnızca bu marka teşvikten yararlanıyordu. Biz tabii ki gerek OYAK Renault olarak, gerekse Renault MAİS olarak gerekli çalışmaları yaptık ve ilgili kamu makamlarına sunduk. Başvurumuza cevap bekliyoruz. Ben hibrit sistemlerde tüm markaları kapsayıcı bir değişikliğin yakın zamanda olacağını düşünüyorum. Diğer marka nasıl alıyorsa bizim de ÖTV anlamında bir teşvik desteği almamız şeklinde olabilir.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Renault Clio Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"

    Yeni Renault Clio’daki hibrit motorun ilerleyen yıllarda diğer modellerde de kullanılabileceği ifade ediliyor. Bursa Oyak Renault tesislerinde üretilen beşinci nesil Clio için 300 milyon euro yatırım yapıldığı, hibrit için de yaklaşık 100 milyon euro ek yatırım yapıldığı gelen bilgiler arasında.



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    faniseyler 27 dk.
    An itibariyle hibrit araçlar mantıklı gözüküyor. Ama gelecek elektrikli otomobillerde. Yerli otomobilimizle inşallah treni kaçırmadan bu pazarda söz sahibi oluruz.
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    edgar1899 56 dk.
    Açıklama biraz garip olmuş, Renault'un çıkaracağı hibrit araçta Toyota ile aynı şekilde vergilendirilecek, ekstra olarak ne istiyorlar ki. Ekstra yapılan işlem herkes için yapılır zaten.



    Toyota bataryaları için gümrük vergisi muafiyeti alıyordu Renault da alır. Ortada Toyotaya özel bir durum yok ki hybrid üretimine özel durum var.
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    bulentcandan 19 dk. edgar1899
    Elektrik motoru 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1,800 cm3'ü geçmeyen binek otomobiller için yüzde 90 olan ÖTV oranı yüzde 45'e, elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2,500 cm3'ü geçmeyen binek otomobiller için yüzde 145 olarak uygulanan ÖTV oranı yüzde 90'a düşürülmüştü. Bu özel durum Toyota, Türkiye'de hibrit C-HR ve hibrit Corolla üretecek diye devletin bir jesti şeklinde olmuştu.



    Renault'un hibrit sistemi 1.6 litre motor içerdiği için ÖTV teşviğinden yararlanamıyor. Anlaşılan o ki, Renault daha rekabetçi bir fiyat için devletle anlaşmak istiyor.



    Eğer yeni bir vergi düzenlemesi gelirse otomobil tercihlerinde değişimler gözlenir. Aynı modelin dizelinden hibritine, Toyota hibritten daha ucuz Renault hibrite...
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    face1tr 1 sa.
    Hibrit = Toyota
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    Erreguay 1 sa.
    Bahsi geçen markanın TOYOTA olduğunu sanırım herkes tahmin ediyor.

    Benim anlamadığım bu mezarcılar bu teşfiği nasıl tek markaya kaptırmışlar. Şimdide ağlıyorlar tabi...
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