Yeni Renault Clio hibrit, ÖTV teşviği için onay bekliyor

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Yeni Renault Clio, 12 Şubat’tan itibaren Türkiye’de satışa sunulacak. Geçtiğimiz günlerde Türkiye fiyatları açıklanan yeni nesil Clio, yılın ilk yarısında sadece benzinli ve dizel motorlarla tercih edilebilecek.

Bursa’da üretilecek hibrit motorlu Renault Clio’nun ise yılın ikinci yarısında satışa sunulması planlanıyor. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, hibrit Clio’nun iç pazara sunulması için teşvik beklediklerini dile getirdi. Bu konudaki taleplerini ilgili kurumlara ilettiklerini ve cevap beklediklerini belirten Çağdaş şunları söyledi:

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“Hibrit motorlar Türkiye için yeni bir seçenek. Sadece bir marka bu konuyla ilgili Türkiye’de faaliyet gösteriyordu. Hibritte başka bir marka ürün sunmadığı için yalnızca bu marka teşvikten yararlanıyordu. Biz tabii ki gerek OYAK Renault olarak, gerekse Renault MAİS olarak gerekli çalışmaları yaptık ve ilgili kamu makamlarına sunduk. Başvurumuza cevap bekliyoruz. Ben hibrit sistemlerde tüm markaları kapsayıcı bir değişikliğin yakın zamanda olacağını düşünüyorum. Diğer marka nasıl alıyorsa bizim de ÖTV anlamında bir teşvik desteği almamız şeklinde olabilir.”

Ayrıca Bkz. "Yeni Renault Clio Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"

Yeni Renault Clio’daki hibrit motorun ilerleyen yıllarda diğer modellerde de kullanılabileceği ifade ediliyor. Bursa Oyak Renault tesislerinde üretilen beşinci nesil Clio için 300 milyon euro yatırım yapıldığı, hibrit için de yaklaşık 100 milyon euro ek yatırım yapıldığı gelen bilgiler arasında.

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