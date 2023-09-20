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    Yeni Renault Clio Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

    Türkiye’de farklı versiyonlarla satışa sunulacak Yeni Clio’nun Equilibre ve Evolution versiyonları, bir önceki jenerasyon Clio ile aynı fiyatlarla müşterilerle buluşacak.
    Yeni Renault Clio Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Beş nesildir pazardaki en sembolik şehir otomobillerinden olan Renault Clio yenilenerek ve Renault markasının en güncel atılımlarını yansıtan bir örnek olarak Türkiye’de yollara çıkıyor. Yeni Renault Clio fiyatı equilibre adı verilen giriş seviyesiyle 826.900 TL'den başlıyor.

    Makyajlı Renault Clio fiyat listesi 💸 (Eylül 2023)
    Versiyon Fiyat
    equilibre 1.0 SCe 65 hp 826.900 TL
    equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp 921.900 TL
    evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 959.900 TL
    techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.023.900 TL
    techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp 1.248.900 TL

    Makyajlı Renault Clio, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Renault Clio, yeni tarzı ile daha çekici ve zarif. İç mekan şık ve seçkin mimarisiyle markanın yeni tasarım dilini ilk kez yorumluyor. Çarpıcı ön yüzü canlı bir görünüm sergiliyor. Far imzası tamamen yeni ve marka kimliğini yansıtıyor. Gergin, kesin ve verimli çizgiler, yeni Clio'ya daha çekici bir karakter kazandırıyor.

    İç tasarımda yeni döşemeler ve biyolojik kaynaklı malzemeler onu güncel bir araç haline getiriyor. Ayrıca kalitesini ve kabindeki deneyimi önemli ölçüde artırıyor. Sportif ve şık Esprit Alpine donanım seviyesi hem iç hem de dış tasarım olarak yeni Clio dönemini en iyi şekilde özetliyor.

    Yeni Clio; Beyaz, Yıldız Siyah, Mineral Gri, Demir Mavi, Alev Kırmızı, Mercan Turuncu ve uzaktan opak, yakından sedefli görünen üç katmanlı Kaya Gri olmak üzere yedi gövde rengiyle yollara çıkıyor. Ebatları 17 inçe kadar ulaşan jant seçenekleri, otomobilin çekiciliğini destekliyor. Farklı donanımlarla kombine edilen ikisi alüminyum alaşımlı olmak üzere dört jant seçeneği bulunuyor.

    Yeni Renault Clio Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Clio'nun yeni ön konsolunda 7 inç dijital ekran yer alıyor. Techno Esprit Alpine donanım seviyesinde ise opsiyon olarak 10 inç dijital ekran seçeneği sunuluyor.  Donanım seviyesine bağlı olarak, radyo ve R&GO veya Renault Easy Link multimedya sistemi devreye giriyor. Direksiyon simidindeki Nouvel'R logosu, kokpite zarif bir dokunuş katıyor.

    Erişilebilirlik ve diz mesafesi açısından oldukça cömert arka yolcu alanı ve 391 litreye kadar bagaj hacmi ile sınıfının en iyi özelliklerini sunuyor. Yeni Clio'nun MULTI-SENSE teknolojisi, ön konsol ve orta konsoldaki aydınlatma ayarlarını düzenleyerek yeni bir deneyim dünyasının kapılarını aralıyor.

    Öne çıkan teknolojiler

    Teknolojisi de güncellenen yeni Renault Clio, hem sürücü hem de yolcular için gelişmiş, nitelikli teknolojilerle kabin içindeki herkese daha fazla rahatlık sunuyor. MULTI-SENSE ayarlarıyla Renault Easy Link multimedya sistemi ve gelişmiş sürüş destek sistemleri, son derece sezgisel bir deneyime katkıda bulunuyor.

    Yeni Clio, sürüşü daha kolay ve güvenli kılan gelişmiş sürüş destek sistemleriyle (ADAS) yollara çıkıyor. Bunlar; Sürüş, Park ve Güvenlik olmak üzere üçe ayrılıyor. Aktif acil fren destek sistemi, trafik işaretlerini tanıma sistemi ve 360° kamera gibi öne çıkan sistemler yeni Clio'yu sınıfının en güvenli otomobillerinden biri yapıyor. 

    Segmentindeki en kapsamlı güç aktarma seçeneği

    Yeni Renault Clio Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Clio, farklı enerji kaynakları kullanan farklı güç aktarma sistemleriyle donatılıyor. İleri teknolojiye sahip 145 hp E-Tech full hybrid bunlardan biri. Şehirlerde elektrikli sürüş keyfini herkesin ulaşabileceği bir noktaya taşıyor ve yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını düşürüyor. Tüm motor seçeneklerinde bir eko-sürüş asistanı, sürücüye yakıttan tasarruf etmenin ve böylece egzoz CO2 emisyonlarını azaltmanın en iyi yollarını öneriyor.

    E-Tech Full Hybrid 145 hp

    Renault, 2020'de Clio da dahil olmak üzere otomobillerinde E-Tech Full Hybrid teknolojisini kullanmaya başladı. Bunun devamı olarak yeni Clio'da 145 hp E-Tech Full Hybrid versiyon da sunuluyor.

    E-Tech Full Hybrid teknolojisi, 150’nin üzerinde patent ve Renault'nun Formula 1 deneyimlerini içeriyor. Enerji geri-kazanım işlevi bunlardan biri. Yeni Clio'yu daha dinamik ve daha verimli hale getiriyor. Sistem; iki elektromotor (bir 36 kW motor ve bir 18 KW yüksek voltajlı marş jeneratörü) ile 4 silindirli, 1,6 litre 69 kW (94 hp) içten yanmalı motor, akıllı multi-mode debriyajsız vites kutusu ve 1,2 kWsa bataryadan oluşuyor.

    İçten yanmalı motorun şanzımanı dört ve ana elektrik motorun şanzımanı iki orana sahip. E-Tech Full Hybrid güç-aktarma sistemi, enerji verimliliğini optimize etmek için içten yanmalı motor ve elektrik motoru 14’e kadar farklı modda kombine edebiliyor.

    Otomobil, çalıştırıldığı ilk anda her zaman elektromotordan güç alıyor ve şehir içi sürüş seyrinde %80'e kadar elektromotoru kullanabiliyor. Geleneksel bir benzinli motora kıyasla tüketimi %40'a kadar azaltıyor. Yeni Clio, hibrit şehir otomobili segmentindeki en yüksek batarya kapasitesine sahip. Verimli güç-aktarma sistemi sayesinde CO2 emisyonları 93 gr/km'den başlıyor. Böylece sessiz bir elektrikli otomobil keyfini batarya şarj gereksinimi olmadan yaşatabiliyor. 

    Yeni Renault Clio Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    • TCe 90: 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor 90 hp güç ve 160 Nm tork üretiyor. Motor 6 vitesli manuel şanzıman veya otomatik vites ile kombine ediliyor. Otomatik şanzıman sayesinde pürüzsüz vites geçişleri ve keyifli sürüş deneyimi sağlıyor.
    • SCe 65: Ekonomik bir şehir içi otomobili arayan sürücüler için atmosferik 3 silindirli 1.0 SCe motor doğru çözüm olarak öne çıkıyor. 65 hp güç ve 95 Nm tork üretiyor. Beş vitesli manuel şanzımanla kombine ediliyor. Bu nedenle şehir içinde ve çevresinde yumuşak ve akıcı bir sürüş sağlıyor.
    • TCe 100 LPG: TCe 100 LPG üç silindirli turbo motor yeni Clio'da da görev yapıyor. Bu çift yakıtlı sistem, tüketimi azaltıp CO2 emisyonlarını düşürürken performansı artırıyor. Eşdeğer sadece benzinli motora göre %8 daha az CO2 yayıyor. Aynı zamanda güzel bir performans sergiliyor. 170 Nm maksimum tork üretiyor. İki deposu da dolu olduğunda toplam 1.000 km'nin üzerinde yol kat edebiliyor. Bu sistem denenmiş ve test edilmiş, aynı zamanda kullanımı kolay ve ekonomik bir sistem. Kullanım anında para tasarrufu da sağlıyor. LPG sistemi fabrikada monte ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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