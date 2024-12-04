Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Renault Trucks E-Tech T, tek şarjla 600 km menzil sunuyor

    Güç aktarma bileşenlerinin daha kompakt bir yapıda toplandığı e-aks sayesinde ekstra batarya desteği alan modelin satışına 2025'ten itibaren başlanacak.         
    Yeni Renault Trucks E-Tech T, tek şarjla 600 km menzil sunuyor Tam Boyutta Gör
    Renault Trucks, 2025’ten itibaren menzili uzatılan yeni versiyon E-Tech T modeli için sipariş almaya başlayacak. Tek bir şarjla 600 km menzile sahip olan bu araç, uzun mesafe taşımacılığının karbon salınımını azaltma konusunda yeni fırsatlar sunuyor.

    Taşımacılık profesyonelleri tarafından halihazırda 30 milyon kilometre kullanılan Renault Trucks elektrikli kamyonlar, 29.000 ton CO₂ emisyonundan tasarruf sağladı. Renault Trucks, bu yeni versiyon ile müşterilerinin enerji dönüşümünü desteklemek amacıyla sürdürülebilir taşımacılık çözümleri yelpazesini daha da genişletiyor.

    Renault Trucks E-Tech T’nin artan menzili, yeni bir bileşen olan elektrikli aksın entegrasyonuyla sağlanıyor. E-aks teknolojisi, güç aktarma sisteminin tüm bileşenlerinin – elektrik motorları ve şanzıman – aracın arkasında bir araya getirilmesini sağlayarak, yan bileşenler arasında ek batarya paketlerine yer açmak için alan yaratıyor. E-aks ile donatılan Renault Trucks E-Tech T, tek bir şarjla 600 km yol kat edebiliyor.

    Yeni Renault Trucks E-Tech T, tek şarjla 600 km menzil sunuyor
    Renault Trucks Elektromobilite Kıdemli Başkan Yardımcısı Emmanuel Duperray, konuyla ilgili olarak; “Bu elektrikli kamyonun geliştirilmesi, elektrikli mobiliteye geçişi hızlandıracak. Tek bir şarjla 600 km menzil, 2026 yılına kadar özellikle ortak girişimimiz olan Milence aracılığıyla kamusal şarj altyapı ağlarının geliştirilmesiyle birleştiğinde, müşterilerimizin beklediği [dizel teknolojisiyle] operasyonel eşitliği sağlama hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

    Uzun yol taşımacılığı için tasarlanan Renault Trucks E-Tech T, genişletilmiş menziliyle Renault Trucks’ın mevcut çözümlerini değiştirmeden elektrikli portföyünü geliştiriyor. Renault Trucks, özel kullanımlar için geliştirilen otonom araçlar, konfigürasyonlar ve ekipmanları geniş bir yelpazede sunmaya devam ediyor. Taşımacılık profesyonellerinin ideal çözümleri bulmalarına yardımcı olmak için Renault Trucks, her elektrikli kamyonun müşterilerin özel ihtiyaçlarına göre yapılandırılmasını sağlayan gelişmiş simülasyon araçları da sunuyor.

    Bu yeni aracın siparişleri, 2025 yılında alınmaya başlanacak. Üretimi ise 2023 yılı sonundan bu yana Renault Trucks’ın yüksek kaliteli elektrikli modellerini ürettiği Bourg-en-Bresse tesisinde gerçekleştirilecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İstenmeyen çağrılara çözüm: Yapay zekalı nine

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.4 tfsi motor motor sıcakken yağ eklenir mi lambalar çalışıyor prizler çalışmıyor buji yağlanması nasıl önlenir dodex yan etkileri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 20
    Tecno Spark 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız