Yeni Renault Trucks E-Tech T, tek şarjla 600 km menzil sunuyor

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Tam Boyutta Gör Renault Trucks, 2025’ten itibaren menzili uzatılan yeni versiyon E-Tech T modeli için sipariş almaya başlayacak. Tek bir şarjla 600 km menzile sahip olan bu araç, uzun mesafe taşımacılığının karbon salınımını azaltma konusunda yeni fırsatlar sunuyor.

Taşımacılık profesyonelleri tarafından halihazırda 30 milyon kilometre kullanılan Renault Trucks elektrikli kamyonlar, 29.000 ton CO₂ emisyonundan tasarruf sağladı. Renault Trucks, bu yeni versiyon ile müşterilerinin enerji dönüşümünü desteklemek amacıyla sürdürülebilir taşımacılık çözümleri yelpazesini daha da genişletiyor.

Renault Trucks E-Tech T’nin artan menzili, yeni bir bileşen olan elektrikli aksın entegrasyonuyla sağlanıyor. E-aks teknolojisi, güç aktarma sisteminin tüm bileşenlerinin – elektrik motorları ve şanzıman – aracın arkasında bir araya getirilmesini sağlayarak, yan bileşenler arasında ek batarya paketlerine yer açmak için alan yaratıyor. E-aks ile donatılan Renault Trucks E-Tech T, tek bir şarjla 600 km yol kat edebiliyor.

Renault Trucks Elektromobilite Kıdemli Başkan Yardımcısı Emmanuel Duperray, konuyla ilgili olarak; “Bu elektrikli kamyonun geliştirilmesi, elektrikli mobiliteye geçişi hızlandıracak. Tek bir şarjla 600 km menzil, 2026 yılına kadar özellikle ortak girişimimiz olan Milence aracılığıyla kamusal şarj altyapı ağlarının geliştirilmesiyle birleştiğinde, müşterilerimizin beklediği [dizel teknolojisiyle] operasyonel eşitliği sağlama hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Uzun yol taşımacılığı için tasarlanan Renault Trucks E-Tech T, genişletilmiş menziliyle Renault Trucks’ın mevcut çözümlerini değiştirmeden elektrikli portföyünü geliştiriyor. Renault Trucks, özel kullanımlar için geliştirilen otonom araçlar, konfigürasyonlar ve ekipmanları geniş bir yelpazede sunmaya devam ediyor. Taşımacılık profesyonellerinin ideal çözümleri bulmalarına yardımcı olmak için Renault Trucks, her elektrikli kamyonun müşterilerin özel ihtiyaçlarına göre yapılandırılmasını sağlayan gelişmiş simülasyon araçları da sunuyor.

Bu yeni aracın siparişleri, 2025 yılında alınmaya başlanacak. Üretimi ise 2023 yılı sonundan bu yana Renault Trucks’ın yüksek kaliteli elektrikli modellerini ürettiği Bourg-en-Bresse tesisinde gerçekleştirilecek.

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Yeni Renault Trucks E-Tech T, tek şarjla 600 km menzil sunuyor