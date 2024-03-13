Yeni Rolls-Royce Ghost Prism, çağdaş tasarımdan etkilendi

Kompozisyondaki otomobillerin özelliği, renk tarzlarının farklı tasarım yeniliklerine esin kaynağı olması. ‘’Prism’’ ismi sağlam bir form ile parlak, spektral renkler arasındaki kontrasttan geliyor. Spektral renk, ışığın, prizma ya da başka ayraç tarafından dağıldığı, gökkuşağını oluşturan renkleri ifade ediyor.
Sunulan örnek modelde gri özelinde Gunmetal rengi kullanılmış. Markanın stil kodlarına uygun Ghost Prism'in yan profil işçiliği, zanaatkarlar tarafından elle hazırlandı. Derin parlak siyah kaplama, on adımlı özenli bir süreçten geçti. Dört kat boya uygulandıktan sonra 16 saat boyunca el ile parlatıldı.
Renk paletindeki nüanslı karışımlar, Turchese, Mandarin, Forge Yellow veya Phoenix Red olmak üzere dört dış vurgu seçeneğiyle sergileniyor. Müşteriler, iç mekân takımlarına neredeyse sınırsız sayıda özel renk seçeneği atayabiliyor.
120'nci yıl anısına saygı duruşunda bulunan, sadece yüz yirmi adet üretilecek ‘’Ghost Prism’’ adlı model bugün tanıtıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.