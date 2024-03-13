Yeni Ghost Prism'deki sanat, moda ve tasarım alanlarındaki trendleri belirleyen etkili figürlerin talepleriyle harekete geçirilen temalar sadeliği benimsiyor. Cesur renk darbelerinin birleşimi aracın dış kaplamasında zamansız bir ifade izlenimi yaratıyor. Yeni model, Gunmetal dış boya, Burnout ve siyah parlak işlemelerin olduğu dört tonlu renklerle şekilleniyor.

Tam Boyutta Gör Kusursuz döşeme ve elle çizilmiş dış kenarları hatırlatan kombinasyon, birkaç dokunuşla yolcu kabinine kadar uzanıyor. Her biri deri kaplamaya tek tek yerleştirilen 1.040 adet renkli yıldızı barındıran tavan, kabin içini narin ışıkla dolduruyor. Model, Ghost'un lüks sektöründe kendini ifade etme zarafetini vurgulayan en saf tuval olduğunu onaylıyor.

Kompozisyondaki otomobillerin özelliği, renk tarzlarının farklı tasarım yeniliklerine esin kaynağı olması. ‘’Prism’’ ismi sağlam bir form ile parlak, spektral renkler arasındaki kontrasttan geliyor. Spektral renk, ışığın, prizma ya da başka ayraç tarafından dağıldığı, gökkuşağını oluşturan renkleri ifade ediyor.

Sunulan örnek modelde gri özelinde Gunmetal rengi kullanılmış. Markanın stil kodlarına uygun Ghost Prism'in yan profil işçiliği, zanaatkarlar tarafından elle hazırlandı. Derin parlak siyah kaplama, on adımlı özenli bir süreçten geçti. Dört kat boya uygulandıktan sonra 16 saat boyunca el ile parlatıldı.

Hollandalı Carver, Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte fiyatlar 2 gün önce eklendi

Renk paletindeki nüanslı karışımlar, Turchese, Mandarin, Forge Yellow veya Phoenix Red olmak üzere dört dış vurgu seçeneğiyle sergileniyor. Müşteriler, iç mekân takımlarına neredeyse sınırsız sayıda özel renk seçeneği atayabiliyor.

120'nci yıl anısına saygı duruşunda bulunan, sadece yüz yirmi adet üretilecek ‘’Ghost Prism’’ adlı model bugün tanıtıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Rolls-Royce Ghost Prism, çağdaş tasarımdan etkilendi