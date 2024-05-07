Rolls-Royce Cullinan II ve Black Badge Cullinan II serileri tanıtıldı

SUV'ların Rolls-Royce'u’ olarak adlandırılan Cullinan'ın yeni ifadesi Cullinan II ve asi alter egosu Black Badge Cullinan II tanıtıldı.
Modern Etkileyici Tasarım
Cullinan Seri II'nin dış görünümü, yenilenen modern bir estetik sunuyor. Dikeylik teması, özellikle yeni far tasarımında belirginleşiyor. Ön kısımda temiz hatlar, belirgin keskin kenarların iddialı boyutlarıyla, aracın varlığının gücünü vurgulayan monolitik yüzeylere odaklanıyor. Yeni hava girişleri, otomobile önden bakıldığında aşağı doğru görünüm kazanmasını sağlayarak aracın estetiğine katkıda bulunuyor.
İleri Teknoloji ve Lüks
Ecstasy Ruhu'nun iç mekana dahil edilmesi dört yıllık geliştirme sürecinin ve iddialı bir işbirliğinin hikayesi. Yolcuları Rolls-Royce'un "mekanik" işlevinden uzaklaştırmak için büyük çaba sarf edilirken, burada uzmanlar olağanüstü konforu, cesur estetiği, gelişmiş malzemeleri ve hassas, titiz işçiliği kusursuz şekilde harmanlayarak Black Badge'in teknik içeriğini nazikçe sansasyonel hale getirdi.
Taban kumaşı için müşteriler 51 farklı iplik rengi arasından seçim yapabiliyor. Cullinan Seri II, yeni çağdaş zanaat tekniği " Placed Perforation’’ı iç mekana entegre ediyor. Teknik, iç mekanın belirli bölgelerine özel olarak yerleştirilen deliklerin kullanılmasıyla gerçekleştiriliyor.
Daha agresif daha güçlü
Alçakgönüllü bir tavırla talepkar müşterilerin zevklerini tanımlayan özel yapım otomobil, sadece estetik işlemle değil, bunu desteklemek için otantik mühendislik özüyle tanımlanıyor. İlk Black Badge Cullinan'ın, gövde yuvarlanmasını hafifletmek için daha yüksek kapasiteli hava yayları ve daha büyük güç rezervlerinin eklenmesi gibi karakterize ettiği özellikler, bu seri için korundu. İkiz turbolu 6,75 litrelik V12 motor toplamda 600 PS ve 900 Nm tork üretiyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.