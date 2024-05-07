Rolls-Royce Cullinan II ve Black Badge Cullinan II serileri tanıtıldı

SUV'ların Rolls-Royce'u’ olarak adlandırılan Cullinan'ın yeni ifadesi Cullinan II ve asi alter egosu Black Badge Cullinan II tanıtıldı.

Modern Etkileyici Tasarım

Cullinan Seri II'nin dış görünümü, yenilenen modern bir estetik sunuyor. Dikeylik teması, özellikle yeni far tasarımında belirginleşiyor. Ön kısımda temiz hatlar, belirgin keskin kenarların iddialı boyutlarıyla, aracın varlığının gücünü vurgulayan monolitik yüzeylere odaklanıyor. Yeni hava girişleri, otomobile önden bakıldığında aşağı doğru görünüm kazanmasını sağlayarak aracın estetiğine katkıda bulunuyor.

İleri Teknoloji ve Lüks

Tam Boyutta Gör İç mekanda ileri teknoloji, lüks detaylarla buluşuyor. Yenilikçi SPIRIT işletim sistemi, Whispers uygulaması gibi gelişmiş dijital platformlar, sürüş deneyimini ileriye taşıyor. Müşteriler, otomobillerini uzaktan kilitleme, yolculuklarına yönlendirme işlevlerini Rolls-Royce kullanıcılarına özel olan Whispers uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

Ecstasy Ruhu'nun iç mekana dahil edilmesi dört yıllık geliştirme sürecinin ve iddialı bir işbirliğinin hikayesi. Yolcuları Rolls-Royce'un "mekanik" işlevinden uzaklaştırmak için büyük çaba sarf edilirken, burada uzmanlar olağanüstü konforu, cesur estetiği, gelişmiş malzemeleri ve hassas, titiz işçiliği kusursuz şekilde harmanlayarak Black Badge'in teknik içeriğini nazikçe sansasyonel hale getirdi.

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Taban kumaşı için müşteriler 51 farklı iplik rengi arasından seçim yapabiliyor. Cullinan Seri II, yeni çağdaş zanaat tekniği " Placed Perforation’’ı iç mekana entegre ediyor. Teknik, iç mekanın belirli bölgelerine özel olarak yerleştirilen deliklerin kullanılmasıyla gerçekleştiriliyor.

Daha agresif daha güçlü

Tam Boyutta Gör Black Badge Cullinan Seri II, Rolls-Royce deneyimine daha güçlü yorum arayanlar için tasarlandı. Koyu, asli öğeleri, Black Badge karakterinin vurgulandığı dramatik gövde işçiliğiyle daha da artırıldı. Karanlık iç detaylar, özel dış renk seçenekler, zarafet ve gücü bir araya getiren çizgiler sayesinde serinin cesur kararlı tutumu öne çıkıyor.

Alçakgönüllü bir tavırla talepkar müşterilerin zevklerini tanımlayan özel yapım otomobil, sadece estetik işlemle değil, bunu desteklemek için otantik mühendislik özüyle tanımlanıyor. İlk Black Badge Cullinan'ın, gövde yuvarlanmasını hafifletmek için daha yüksek kapasiteli hava yayları ve daha büyük güç rezervlerinin eklenmesi gibi karakterize ettiği özellikler, bu seri için korundu. İkiz turbolu 6,75 litrelik V12 motor toplamda 600 PS ve 900 Nm tork üretiyor.

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Rolls-Royce Cullinan II ve Black Badge Cullinan II tanıtıldı