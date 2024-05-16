En pahalı elektrikli otomobil Rolls-Royce Spectre Türkiye'de

- Spectre artık yola çıkmaya hazır
- En son teknolojilerle donatılmış bir iç mekan
- Yeniden tasarlanan Spirit of Ecstasy
- Yorumlar
Rolls-Royce Motor Cars Istanbul showroom’u tamamen yenilenmesinin ardından tekrar kapılarını açtı. Lükste yeni bir standart belirleyen Spectre’ın tanıtımı Boğaz kıyısındaki Rolls-Royce showroom’unda yapıldı.
Spectre artık yola çıkmaya hazır
En son teknolojilerle donatılmış bir iç mekan
Rolls-Royce'un tartışmasız en tanınabilir özelliklerinden biri kabin içindeki Starlight Tavan Döşemesi; minik ışık yayan yıldızlarla süslü tavanı kapılara kadar genişletildi. İlk kez bir Rolls-Royce üretiminde 4.796 adet hafifçe aydınlatılmış "yıldız desenleri" içeren Starlight Kapı paneli yer aldı. Gök teması otomobilin aydınlatılmış ön paneliyle devam ediyor. İki yıl boyunca 10.000 saatin üzeri bir sürede geliştirilen sistem, 5.500'den fazla yıldızdan oluşan kümeyle çevrelenmiş Spectre isim plakasıyla tamamlanıyor.
Yeniden tasarlanan Spirit of Ecstasy
Ünlü ipeksi V12 motorunu terk etmek hiç kolay olmadı. Rolls-Royce, elektrikli yapılandırmayla ideal çözümü bulduğunu düşünüyor. 102 kWh batarya, 22 kW şarj cihazında sıfırdan yüzde 100'e kadar 5 saat 30 dakikada şarj edilebiliyor. Tarihteki en aerodinamik Rolls-Royce 0,25'lik Cd ile 520 km'lik WLTP menzil sunuyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Spectre, 3 tona yakın boş ağırlığa sahip ve bunun sadece 700 kg'ı bataryaya ait. Bu ağırlığına rağmen 585 bg ve toplam 900 Nm sunan iki elektrik motoru (aks başına bir tane) sayesinde otomobil 4,5 saniyede 100 km/saat hıza çıkıyor.
Rolls-Royce Spectre, sipariş üzerine Türkiye'de satılıyor ve fiyatı 800 bin eurodan başlayıp opsiyonlarla birlikte 1 milyon euroya kadar çıkıyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.