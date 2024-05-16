En pahalı elektrikli otomobil Rolls-Royce Spectre Türkiye'de

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Rolls-Royce Motor Cars Istanbul showroom’u tamamen yenilenmesinin ardından tekrar kapılarını açtı. Lükste yeni bir standart belirleyen Spectre’ın tanıtımı Boğaz kıyısındaki Rolls-Royce showroom’unda yapıldı.

Spectre artık yola çıkmaya hazır

Tam Boyutta Gör Rolls-Royce Spectre, kapsamlı bir tasarım sürecinden ve 2,5 milyon kilometreyi aşan geliştirme test programından geçirildi. Terazide neredeyse üç ton (2890 kg boş ağırlık) ağırlığa ulaşan Spectre, 5475 mm uzunluğa, 2017 mm genişliğe ve 3210 mm aks mesafesine sahip büyük bir otomobil. Cullinan SUV, Ghost, Phantom gibi diğer mevcut Rolls-Royce’lar ile aynı temel alüminyum uzay kafesi 'Lüks Mimari' şasisini paylaşıyor.

En son teknolojilerle donatılmış bir iç mekan

Rolls-Royce'un tartışmasız en tanınabilir özelliklerinden biri kabin içindeki Starlight Tavan Döşemesi; minik ışık yayan yıldızlarla süslü tavanı kapılara kadar genişletildi. İlk kez bir Rolls-Royce üretiminde 4.796 adet hafifçe aydınlatılmış "yıldız desenleri" içeren Starlight Kapı paneli yer aldı. Gök teması otomobilin aydınlatılmış ön paneliyle devam ediyor. İki yıl boyunca 10.000 saatin üzeri bir sürede geliştirilen sistem, 5.500'den fazla yıldızdan oluşan kümeyle çevrelenmiş Spectre isim plakasıyla tamamlanıyor.

Yeniden tasarlanan Spirit of Ecstasy

Tam Boyutta Gör Hava akışını iyileştirmek amacıyla Rolls-Royce, markanın imzası Spirit of Ecstasy’i Spectre için yeniden tasarladı. Gelecekteki tüm modellerinde yer alacak yeni amblem, neredeyse 20 mm daha alçakta (önceki model 100 mm) 82 mm yükseklikte duruyor. 830 saatlik tasarım modellemesi, rüzgar tüneli testleri sırasında mükemmelleştirilen ikon, daha fazla öne eğilim gösteriyor.

Ünlü ipeksi V12 motorunu terk etmek hiç kolay olmadı. Rolls-Royce, elektrikli yapılandırmayla ideal çözümü bulduğunu düşünüyor. 102 kWh batarya, 22 kW şarj cihazında sıfırdan yüzde 100'e kadar 5 saat 30 dakikada şarj edilebiliyor. Tarihteki en aerodinamik Rolls-Royce 0,25'lik Cd ile 520 km'lik WLTP menzil sunuyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Spectre, 3 tona yakın boş ağırlığa sahip ve bunun sadece 700 kg'ı bataryaya ait. Bu ağırlığına rağmen 585 bg ve toplam 900 Nm sunan iki elektrik motoru (aks başına bir tane) sayesinde otomobil 4,5 saniyede 100 km/saat hıza çıkıyor.

Rolls-Royce Spectre, sipariş üzerine Türkiye'de satılıyor ve fiyatı 800 bin eurodan başlayıp opsiyonlarla birlikte 1 milyon euroya kadar çıkıyor.

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