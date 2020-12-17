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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Seat Leon Autobest 2021 ödülünün sahibi oldu

    2001 yılından bu yana her yıl fiyat-performans oranı gözetilerek Avrupa'da satın alınması en mantıklı otomobili belirleyen Autobest bu yıl zirveye yeni Seat Leon'u oturttu. Octavia ikinci sırada.
    4 gün
    8,7b
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Seat Leon Autobest 2021 ödülünün sahibi oldu

    Bu yılın başında örtüsü kaldırılan yeni Seat Leon, 30 deneyimli gazeteciden oluşan Autobest jürisi tarafından "Avrupa'da 2021 yılının satın alınabilecek en iyi otomobili-Best Buy Car of Europe 2021" ödülüne layık görüldü.

    Autobest 2021'de zirveye oturmak için 30'a yakın yeni model arasında yapılan ön oylama ile Citroen C4, Dacia Sandero, Honda Jazz, Peugeot 2008, Seat Leon, Skoda Octavia ve Toyota Yaris, ismini finale yazdıran modeller olarak karşımıza çıkmıştı. Final etabında yapılan değerlendirmeler sonucu adını zirveye yazdıran Seat, 2017 yılında da aynı ödülü Ateca ile kazanmıştı.

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    Yapılan puanlamaya baktığımızda yeni Seat Leon'un toplamda 12.685 puanla zirveye oturduğunu görüyoruz. Finaldeki bir başka isim Skoda Octavia ise yalnızca 532 puan farkla ikinci sırada yer alıyor. Yüzde olarak baktığımızda iki model arasındaki fark yalnızca 0.69 olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü sırada ise toplamda 11.636 puan toplayan Peugeot 2008 yer alıyor.

    Yeni Seat Leon Autobest 2021 ödülünün sahibi oldu
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    2001 yılından bu yana her yıl düzenlenen AUTOBEST Ödülü, Avrupa’nın en prestijli ödülleri arasında yer alıyor. Ödülü veren jüride yer alan 31 gazeteci, Kasım başı Avusturya’da gerçekleşen finalde, hibrit versiyon da dahil olmak üzere, SEAT Leon’un kapsamlı bir dizi test sürüşüne tabi tutmuştu.

    Yeni SEAT Leon 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.



    https://autobest.org/the-new-seat-leon-wins-autobest-2021-best-buy-car-of-europe/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    balcis 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bir önceki arabayla anlayışı çok değiştirmişler. fr spor görünüm, xcellence donanım, style her yönden "uygun"du. şimdi hepsinde spor tampon, fr pakete sunroof dahil değil. jantlar ise birkaç tanesi hariç (özellikle standart olanlar) öncekine göre epey kötü. içerdeki dijital ekran büyük ancak şu ana kadar kullanım konusundaki tüm incelemelerde genelde olumsuz yorumlandı. fiziksel (klima dahil) doğru düzgün tuş yok. yola bakmadan ayarlamak vs mümkün değil. 4-5 senelik leon sahibiyim; sonuçta yeni model, olumlu özellikleri çok ancak bir türlü ısınamadım. o resimlerdeki kırmızı arabaya da kanmayın hayatı opsiyon o arabanın :)
    bir önceki arabayla anlayışı çok değiştirmişler. fr spor görünüm, xcellence donanım, style her yönden "uygun"du. şimdi hepsinde spor tampon, fr pakete sunroof d...
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    büdünün kaşı 4 gün ( Mesaj Silindi )
    tip süper ama fazlasıyla yeni mazda 3 e benzetmişler. yeni mazda3 hb çok iyi
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    yeni tasarımı bir ben beğenmedim zannediyordum kimse beğenmemiş.
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    Marty.McFLY 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bugün tırın üstünde arkası çok benzeyen 2 araç gördüm ama tam seçemedim. Doğuşa gidiyordu.
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    Axenfeld-Rieger (abcd abcd) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bazı jüri üyeleri sanderoya çok acımasız davranmış.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İsmi bile güzel leon’un ama ancak haberlerini okuyabiliyoruz.
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    derfgt (serkan mutlu) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Citroën C4 de ne ola ki.
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    Master_Evil 4 gün ( Mesaj Silindi ) derfgt
    1 aydır avrupada yollarda, ama buraya gelmesine en az 6 ay var
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    BOLDVIPER 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    dış tasarımı gerçekten eski leona göre berbat olsada.. f/p acısından segment hb araçlar açısından en iyisi leon rakipsiz bence kesinlikle en boşunda bile
    led farlar ( led halojen )
    anahtarsız giriş
    ecall sistemi
    7 hava yastığı
    otomatik dijital klima
    ön arka fren asistani ( bu donanımı özellikle test ettim harika çalışıyor gerçekten 2-3 kez başka araca vurmaktan araç kendi kendine kurtardı beni )
    şeritten ayrılma sistemi gibi donanımlar sunuluyor en baz paketinde bile ve fiyatıda 15.900 avro

    1.0 tsi 90bg-110bg 2.0 (dizel) 150 bg-115bg 1.5tsi 130bg 1.0 e-hibrit 110bg 1.5 e-tsi 150bg (favorim[color=#0f0f0f] 1.4 e-HYBRID (204 BG ) [color=#0f0f0f] gibi çook geniş motor ve donanım yelpazesiyle satılıyor tabii bizde değil
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    balcis 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bir önceki arabayla anlayışı çok değiştirmişler. fr spor görünüm, xcellence donanım, style her yönden "uygun"du. şimdi hepsinde spor tampon, fr pakete sunroof dahil değil. jantlar ise birkaç tanesi hariç (özellikle standart olanlar) öncekine göre epey kötü. içerdeki dijital ekran büyük ancak şu ana kadar kullanım konusundaki tüm incelemelerde genelde olumsuz yorumlandı. fiziksel (klima dahil) doğru düzgün tuş yok. yola bakmadan ayarlamak vs mümkün değil. 4-5 senelik leon sahibiyim; sonuçta yeni model, olumlu özellikleri çok ancak bir türlü ısınamadım. o resimlerdeki kırmızı arabaya da kanmayın hayatı opsiyon o arabanın :)
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Uza -00- (berkay eraslan) 4 gün ( Mesaj Silindi ) balcis
    Hayatı opsiyon olan araçta bile sunroof yok püh Bakalım ülkemize hangi özellikleri kırpılarak sokulacak
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    Polestar191 (Burak ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni leonun tasarımını herhalde bir ben beğendim😂
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    Gesetzlosen (Furkan Xx) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    TR piyasasına sürüldükten sonra piyasaya girince basık fotoğraflar ve çöp jantlar meydana çıkacaktır. Hayırlı olsun..
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    8732 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, autobest 2021 ve
    3 etiket daha seat leon yeni leon Bilim ve Teknoloji
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