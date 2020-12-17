Yeni Seat Leon Autobest 2021 ödülünün sahibi oldu

Bu yılın başında örtüsü kaldırılan yeni Seat Leon, 30 deneyimli gazeteciden oluşan Autobest jürisi tarafından "Avrupa'da 2021 yılının satın alınabilecek en iyi otomobili-Best Buy Car of Europe 2021" ödülüne layık görüldü.

Autobest 2021'de zirveye oturmak için 30'a yakın yeni model arasında yapılan ön oylama ile Citroen C4, Dacia Sandero, Honda Jazz, Peugeot 2008, Seat Leon, Skoda Octavia ve Toyota Yaris, ismini finale yazdıran modeller olarak karşımıza çıkmıştı. Final etabında yapılan değerlendirmeler sonucu adını zirveye yazdıran Seat, 2017 yılında da aynı ödülü Ateca ile kazanmıştı.

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Yapılan puanlamaya baktığımızda yeni Seat Leon'un toplamda 12.685 puanla zirveye oturduğunu görüyoruz. Finaldeki bir başka isim Skoda Octavia ise yalnızca 532 puan farkla ikinci sırada yer alıyor. Yüzde olarak baktığımızda iki model arasındaki fark yalnızca 0.69 olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü sırada ise toplamda 11.636 puan toplayan Peugeot 2008 yer alıyor.

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2001 yılından bu yana her yıl düzenlenen AUTOBEST Ödülü, Avrupa’nın en prestijli ödülleri arasında yer alıyor. Ödülü veren jüride yer alan 31 gazeteci, Kasım başı Avusturya’da gerçekleşen finalde, hibrit versiyon da dahil olmak üzere, SEAT Leon’un kapsamlı bir dizi test sürüşüne tabi tutmuştu.

Yeni SEAT Leon 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.

https://autobest.org/the-new-seat-leon-wins-autobest-2021-best-buy-car-of-europe/

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