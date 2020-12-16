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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei HiCar akıllı araç ekranı ortaya çıktı

    Huawei HiCar akıllı araç ekranı HarmonyOS 2.0 ile araç içerisinde bir tablet deneyimi yaşatacak. Mekanizmalı kamera ve Huawei HiLink ile oldukça fonksiyonel bir yapıya sahip.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei HiCar akıllı araç ekranı ortaya çıktı
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    Huawei’nin ağır ambargolar sonrasında geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemi ilk kez yönlendiricilerde kullanılmıştı. Yavaş yavaş Huawei’nin tüm ekosisteminde yerini alması beklenen platform bir araç içi bilgi ekranında ortaya çıktı.

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    Huawei HiCar nedir?

    Huawei HiCar firmanın HarmonyOS 2.0 yüklü ilk araç içi akıllı ekranı olma özelliğine sahip. 21:9 görüntü oranı olan ekranda bir de mekanizmalı ön kamera yer alıyor. Arka kısımda ise bir hoparlör mevcut. Hali hazırdaki araç içi sistemlerin aksine HiCar araç ekranı bir tablet tarzında kullanım tecrübesi sunuyor.

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    Henüz Huawei HiCar ne tür teknik detaylar sunuyor ve araç içi montajı nasıl olacak resmi olarak açıklanmış değil. Bununla birlikte ilk olarak Çin’de üretilen araç modellerinde kullanılacağını tahmin etmek yanlış olmaz.

    Ülkedeki geniş otomotiv sektörü ortaklıkları ile Huawei’nin hızlı bir şekilde benimseneceği tahmin ediliyor. Elbette mevcut durumda bir işlemci üretim sıkıntısı da var ancak bu tür cihazlarda 14nm veya 22nm gibi daha olgun üretim süreçleri pek sorun olmuyor. Bu bakımdan Huawei biraz daha rahat hareket edebilir.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/14/huawei-hicar-smart-screen-leaked-harmonyos/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xtrud (Harun Yahya) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Asla kullanmam Amerikan malı olması lazım
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    khytr89 (Hakan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Android auto ve apple car play desteklemediği sürece global pazarda şansı yok ama umarım samsung da bu tarz bir araç ekranı çıkartır , çünkü baya şık duruyor..
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    ceo-tr (Ceo Tr) 5 gün ( Mesaj Silindi ) khytr89
    bunda da huawei cihazlar için harmony auto play diye bir şey yapabilirler.
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    cand. 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Asla kullanmam
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