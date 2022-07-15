Yeni Skate oyunundan detaylar geldi: Oyun ücretsiz olacak

EA’nin Skate serisi, 10 yılı aşkın sürenin ardından geri dönüyor. Bir süre Skate 4 olarak anılan oyunun ismi “Skate” olarak açıklandı, ayrıca oyun hakkında yeni detaylar da paylaşıldı.

Yeni Skate oyunu ücretsiz olacak

EA, yeni Skate oyununun Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 ve PC için ücretsiz olarak çıkacağını belirtti. Oyun, platformlar arası oynamaya ve kaydetme özelliğine sahip olacak. Skate, ücretsiz olsa da oyun içi satışlara sahip olacak. Oyunun satın alma sisteminin Apex Legends gibi olacağı ve satılan eşyaların genel anlamda kozmetik olacağı belirtildi.

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EA, yeni Skate’i ek oyun özellikleri, oyun içi denge değişikleri, daha fazla içerik ve sezonluk etkinliklere uzun yıllar desteklemeyi planlıyor. Bu doğrultuda Skate, Fortnite ve Destinty gibi “canlı hizmet” olarak değerlendirilecek. EA’nin Vancouver’da kurduğu Full Circle stüdyosu, Skate’in mobil oyununu da geliştirmeye başladı. Skate’in ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.

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Yeni Skate oyunu ücretsiz olacak