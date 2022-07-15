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    Merakla beklenen God of War Ragnarok ön siparişe açıldı: Türkiye fiyatı açıklandı

    PlayStation'ın en çok merak edilen oyunlarından biri olan God of War Ragnarok ön siparişe açıldı ve bu sayede Türkiye fiyatı da belli oldu.                       
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    God of War Ragnarok ön siparişe açıldı
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    Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio'nun yaptığı yeni God of War oyunu God of War Ragnarok ön siparişe açıldı.

    Türkiye Fiyatı

    Fiyatlara baktığımızda son dönemde çıkan PlayStation oyunlarıyla aynı fiyata sahip olduğunu göçrebiliyoruz. Umuyoruz ki yükselen döviz kuru sebebiyle fiyatlara sonrasında bir zam yapılmaz. Mağaza sayfasına buradan ulaşabiliriniz. Aşağıda da fiyatları bulabilirsiniz.

    God of War Ragnarok PS5 - 699,00 TL

    God of War Ragnarok PS4 - 599,00 TL

    God of War PS5 Digital Deluxe Sürüm - 789,00 TL

    God of War Ragnarok, 9 Kasım 2022'de PlayStation 5 ve PlayStation 4 için Türkçe altyazı desteği ile çıkışını yapacak. God of War Ragnarok şüphesiz bu yılın en çok merak edilen oyunlarından birisi. Umuyoruz ki beklentileri karşılayan bir oyun olur.

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    juanmata09 1 gün önce

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