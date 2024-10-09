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    Anlık Bildirim

    Tesla robotaksinin tanıtımına saatler kaldı: Neler bekleniyor?

    Tesla'nın merakla beklenen robotaksisinin (Cybercab) tanıtılmasına saatler kaldı. Otonom olarak hareket edecek olan araç neler sunacak, ne zaman hizmete girecek?
    Tesla robotaksinin tanıtımına saatler kaldı: Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın merakla beklenen robotaksisinin (Cybercab) tanıtılmasına saatler kaldı. Otonom olarak hareket edecek olan araçla ilgili birçok spekülasyon yapıldı. Aracın tasarımından, otonom sürüş yeteneğinin nasıl olacağına kadar birçok bilinmez bulunuyor. Ancak bazı uzmanlar, yarınki tanıtımla ilgili çok fazla heyecanlanmamamız gerektiğini söylüyor.

    "2027'de seri üretime girebilir"

    Analist Ming-Chi Kuo, tedarik zinciri araştırmalarından yararlanarak Tesla'nın robotaksisinin ancak 2027'nin ilk çeyreğinde seri üretime girebileceğini iddia ediyor. Analist ayrıca, Tesla'nın gelişmiş otonom sürüş sisteminin 4. seviyeye ulaşmasının zaman alacağını belirtiyor.

    ARK Invest'te analist olan Cathie Wood ise, Tesla'nın robotaksinin bu seviyeye gelecek yıl ulaşabileceğini iddia ediyor. ARK Invest'ten diğer bir analist Tasha Keeney ise şunları söylüyor: "Tam otonomiye ulaşılmadan önce bile Tesla, rotalar, müşteri davranışları ve operasyonel dinamikler hakkında değerli veriler toplarken, aynı zamanda hizmet altyapısını geliştirerek müşteri tabanını oluşturacak insan odaklı bir yolculuk çağırma hizmeti başlatabilir."

    Dolayısıyla analistler hizmetin başlaması için farklı tarihler öngörüyor. Daima iddialı hedeflere sahip olan Elon Musk, neredeyse on yıldır tam otonom sürüş vadediyor ancak araçlarında sunduğu FSD (Tam Otonom Sürüş) yazılımı henüz bu seviyeden oldukça uzak.

    İlginç bir şekilde Keeney, Tesla'nın kiralık ve envanterden çıkarılanlar da dahil olmak üzere mevcut Model 3 ve Model Y araçlarından oluşan bir filo konuşlandırarak robotaksi hizmetini başlatabileceğini öne sürüyor. Ayrıca, müşterilerin kendilerinin kayıt yaptırmalarıyla da robotaksi filosuna katkıda bulunabileceğini belirtiyor.

    Tesla, özellikle coğrafi sınırlamalara ve uygun bölgelerin çok ayrıntılı, HD haritalamasına ihtiyaç duymadığı için robotaksi hizmetlerini muhtemelen Waymo'dan çok daha hızlı konuşlandırabilecek. Ancak, Kaliforniya DMV verilerine göre, Waymo'nun ortalama olarak her 28 bin km'de bir devre dışı kalma sorunu yaşadığını ve Tesla'nın bu rakama ulaşmasının şu aşamada zor olduğunu belirtelim.

    Robotaksi ile ilgili bilinenler ve iddialar

    Tesla'nın robot taksisin, şirketin Model 2 olarak adlandırılan ucuz aracıyla aynı platformu paylaşması bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan kamuflajlı görüntülere göre, araç boyut olarak küçük bir araç olacak. Bloomberg, robotaksinin kelebek kanatlı kapılara ve sadece iki koltuğa sahip olacağını iddia ediyor.

    Donanım tarafında robotaksi, Tesla'nın HW3 ve HW4'ün halefi olan AI5'i destekleyecek ve HW4'ün yaklaşık 10 katı işlem kapasitesine sahip olacak. Ayrıca bazı kişiler, kamuflajlı robotaksi fotoğrafını analiz ederek AI5'in bir LiDAR sensörüne sahip olabileceğini öne sürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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