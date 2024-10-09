Tesla robotaksinin tanıtımına saatler kaldı: Neler bekleniyor?

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Tam Boyutta Gör Tesla'nın merakla beklenen robotaksisinin (Cybercab) tanıtılmasına saatler kaldı. Otonom olarak hareket edecek olan araçla ilgili birçok spekülasyon yapıldı. Aracın tasarımından, otonom sürüş yeteneğinin nasıl olacağına kadar birçok bilinmez bulunuyor. Ancak bazı uzmanlar, yarınki tanıtımla ilgili çok fazla heyecanlanmamamız gerektiğini söylüyor.

"2027'de seri üretime girebilir"

Analist Ming-Chi Kuo, tedarik zinciri araştırmalarından yararlanarak Tesla'nın robotaksisinin ancak 2027'nin ilk çeyreğinde seri üretime girebileceğini iddia ediyor. Analist ayrıca, Tesla'nın gelişmiş otonom sürüş sisteminin 4. seviyeye ulaşmasının zaman alacağını belirtiyor.

ARK Invest'te analist olan Cathie Wood ise, Tesla'nın robotaksinin bu seviyeye gelecek yıl ulaşabileceğini iddia ediyor. ARK Invest'ten diğer bir analist Tasha Keeney ise şunları söylüyor: "Tam otonomiye ulaşılmadan önce bile Tesla, rotalar, müşteri davranışları ve operasyonel dinamikler hakkında değerli veriler toplarken, aynı zamanda hizmet altyapısını geliştirerek müşteri tabanını oluşturacak insan odaklı bir yolculuk çağırma hizmeti başlatabilir."

Dolayısıyla analistler hizmetin başlaması için farklı tarihler öngörüyor. Daima iddialı hedeflere sahip olan Elon Musk, neredeyse on yıldır tam otonom sürüş vadediyor ancak araçlarında sunduğu FSD (Tam Otonom Sürüş) yazılımı henüz bu seviyeden oldukça uzak.

İlginç bir şekilde Keeney, Tesla'nın kiralık ve envanterden çıkarılanlar da dahil olmak üzere mevcut Model 3 ve Model Y araçlarından oluşan bir filo konuşlandırarak robotaksi hizmetini başlatabileceğini öne sürüyor. Ayrıca, müşterilerin kendilerinin kayıt yaptırmalarıyla da robotaksi filosuna katkıda bulunabileceğini belirtiyor.

Tesla, özellikle coğrafi sınırlamalara ve uygun bölgelerin çok ayrıntılı, HD haritalamasına ihtiyaç duymadığı için robotaksi hizmetlerini muhtemelen Waymo'dan çok daha hızlı konuşlandırabilecek. Ancak, Kaliforniya DMV verilerine göre, Waymo'nun ortalama olarak her 28 bin km'de bir devre dışı kalma sorunu yaşadığını ve Tesla'nın bu rakama ulaşmasının şu aşamada zor olduğunu belirtelim.

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Robotaksi ile ilgili bilinenler ve iddialar

Tesla'nın robot taksisin, şirketin Model 2 olarak adlandırılan ucuz aracıyla aynı platformu paylaşması bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan kamuflajlı görüntülere göre, araç boyut olarak küçük bir araç olacak. Bloomberg, robotaksinin kelebek kanatlı kapılara ve sadece iki koltuğa sahip olacağını iddia ediyor.

Donanım tarafında robotaksi, Tesla'nın HW3 ve HW4'ün halefi olan AI5'i destekleyecek ve HW4'ün yaklaşık 10 katı işlem kapasitesine sahip olacak. Ayrıca bazı kişiler, kamuflajlı robotaksi fotoğrafını analiz ederek AI5'in bir LiDAR sensörüne sahip olabileceğini öne sürüyor.

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Tesla robotaksinin tanıtımına saatler kaldı: Neler bekleniyor?