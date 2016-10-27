Fiat Egea HB, Euro NCAP’te hayal kırıklığı yarattı





Tofaş’ın fabrikalarında 1 milyar dolara yakın bir yatırımla üretimine başlanan Fiat Egea ve Fiat Egea HB (Tipo) 2023 yılına kadar 1 milyon adetin üzerinde üretilecek ve ülke ekonomisine 10 milyar doların üzerinde bir ihracat girdisi yaratacak. Ülkemizde ise uygun fiyatıyla kısa sürede önemli satış rakamlarına ulaşan aracın Euro NCAP güvenlik testlerinde ise sınıfta kalması hayal kırıklığı yarattı.

Baz Model 3 Yıldız Aldı

50 bin ile 75 bin arasında değişen bir fiyat aralığında satılan Fiat Egea’nın Euro NCAP’e gönderilen TIPO modeli testlerde 3 yıldız alabildi. Standart donanıma sahip aracın çarpışma testlerinde elde ettiği bu değer, güvenlik donanımlı pakette ise bir yıldız daha yükseliyor ve 4 yıldız olarak gerçekleşiyor.

Standart donanıma sahip model yetişkin yolcu korumasında %82, çocuk yolcu korumasında %60, yaya korumasında ise %62 ile derecelendirilmiş. Güvenlik paketinin bulunduğu versiyonda ise aynı rakamlara ek olarak güvenlik yardımcısı kriterindeki %25’den %57’ye yükselme araca bir yıldız daha kazandırmış.

Fiat Egea HB’in Euro NCAP derecelerine ilişkin detaylar için galerimizdeki görsellere göz atabilirsiniz: