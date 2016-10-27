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Fiat Egea HB, Euro NCAP’te hayal kırıklığı yarattı

Ülkemizde üretilip tüm dünyaya satılan Fiat Egea, Euro NCAP güvenlik testlerinde sınıfta kaldı. Uygun fiyatı ile yoğun ilgi gören otomobilin test sonuçları yazımızda.
2 yıl
40,2b
1
94
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tofaş’ın fabrikalarında 1 milyar dolara yakın bir  yatırımla üretimine başlanan Fiat Egea ve Fiat Egea HB (Tipo) 2023 yılına kadar 1 milyon adetin üzerinde üretilecek ve ülke ekonomisine 10 milyar doların üzerinde bir ihracat girdisi yaratacak. Ülkemizde ise uygun fiyatıyla kısa sürede önemli satış rakamlarına ulaşan aracın Euro NCAP güvenlik testlerinde ise sınıfta kalması hayal kırıklığı yarattı.
Fiat Egea HB, Euro NCAP’te hayal kırıklığı yarattı

Baz Model 3 Yıldız Aldı

50 bin ile 75 bin arasında değişen bir fiyat aralığında satılan Fiat Egea’nın Euro NCAP’e gönderilen TIPO modeli testlerde 3 yıldız alabildi. Standart donanıma sahip aracın çarpışma testlerinde elde ettiği bu değer, güvenlik donanımlı pakette ise bir yıldız daha yükseliyor ve 4 yıldız olarak gerçekleşiyor.

Standart donanıma sahip model yetişkin yolcu korumasında %82, çocuk yolcu korumasında %60, yaya korumasında ise %62 ile derecelendirilmiş. Güvenlik paketinin bulunduğu versiyonda ise aynı rakamlara ek olarak güvenlik yardımcısı kriterindeki %25’den %57’ye yükselme araca bir yıldız daha kazandırmış.

Fiat Egea HB’in Euro NCAP derecelerine ilişkin detaylar için galerimizdeki görsellere göz atabilirsiniz:

 

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TIME 2 yıl en beğenilen
Ezberleri bozdular harbiden:)
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Aslanhan. 2 yıl
Hiç şaşırmadım, kalitelerini Doğan, Şahin, Kartal zamanından biliyoruz.
Demek üzerine pek bir şey katamamışlar, bunca yıla ve bu kadar ilerlemiş teknolojiye rağmen.
On binlerce insan Tofaşın ürettiği araba kazalarında can verdi bu ülkede.
Yazık.
Hiç şaşırmadım, kalitelerini Doğan, Şahin, Kartal zamanından biliyoruz.Demek üzerine pek bir şey katamamışlar, bunca yıla ve bu kadar ilerlemiş teknolojiye ...
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tarlabasi 2 yıl
Domates kasasına 4 teker takıp araba diye piyasaya sürdükleri Symbol,Albea ve Linea gibi bir çok araç yıllarca yok sattı.Bu yüzden bizim milletimiz için bunun çokta bir önemi yok.
Domates kasasına 4 teker takıp araba diye piyasaya sürdükleri Symbol,Albea ve Linea gibi bir çok araç yıllarca yok sattı.Bu yüzden bizim milletimiz için bunun ç...
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1 Yanıt Yanıtla +39
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A.B.D(azimBora) 1 yıl
R.I.P egea.
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mert96961 1 yıl
burda kimse egeaya çamur atmasın , şuana kadar izlediginiz hangi euro ncap testinde far cam saglamlıgı normal cam saglamlıgı kaporta esnekliğini izlediniz ? egea yeni teste tabi tutuldu adamlar otomatik frenine kadar koymuslar daha ne multijet motorun uzun ömürlülüğü zaten tartışılmaz , admın gibi eminim eski teste tabi tutulsaydı 5 yıldızı hak ederi , kasası cidden sağlam araba , bi başka modellerle kıyaslayın kasayı kaza esnasında bakın
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DH Misafiri 2 yıl
Nesi sinifta kalmis ben anlamadim? Guvenlik paketi olan 4 yildiz almis. Aracin saside bi sikinti yok zaten 5 yildiz almamasinin sebebide o degil. 4 yildiz alan arac sinifta kalmissa o cok begendiginiz markalarin 3 yildizli araclari var. He ama fiat ya hemen kotuleyelim. Ya biraz arastirma yapin oyle yorum yazin
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axelfoly 2 yıl
nede olsa fiat şaşılacak bişey değil
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aabidinnakka 2 yıl axelfoly
axelfoly
nede olsa fiat şaşılacak bişey değil


HOcam son yazılanlar volvo için yazıldı fiat için değil...
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Lumibrite 2 yıl
Normal donanım :


euroncap.com/...


Güvenlik donanım :



euroncap.com/...



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mehmet0303531 2 yıl
veee egea hb merakıda burada son bulmuş oldu...
bende yerli malı severim ama bu NCAP testinden sonra kimse kusura bakmasın gider ibiza, i20 gibi küçük araç
alırım ama egea cık mümkün değil... egea savunucuları siz burdan devam edin, çünkü bu saatten sonra
kendiniz çalar kendiniz oynarsınız...
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yaran 2 yıl
youtube.com/...
Egea ile yapılmış bir kaza . 45.saniyeyede arabanın aldığı hale dikkat !!!!
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corpixx 2 yıl

Bence türkiyede arabaların daha güvenlikli yapmaktan ziyade halkın insanların eğitim yoluyla
daha küçüklükten itibaren bu konularda bilinçlendirilmesi gerekiyor bence en büyük sorunumuz bu.
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Bluflame 2 yıl
Fiat ve italyan malları genelde çok adi, kalitesiz oluyor.
Otomobilde en kaliteli ülke sıralaması:
japonya>abd>kore>ab
2 Yanıt Yanıtla +1
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aabidinnakka 2 yıl Bluflame
Bluflame
Fiat ve italyan malları genelde çok adi, kalitesiz oluyor.
Otomobilde en kaliteli ülke sıralaması:
japonya>abd>kore>ab

Hocam abd konusunda tekrar düşünmeni öneririm. Zira evet abd arabaları güçlü geniştir ama kaliteli değildir. Orda araba bizdeki gibi 15 - 20 yıl kullanılmaz. Kullanılır ve yenisi alınırken çoğu preslenir. Dolayısıyla onların kalite anlayışı dayanıklılık üzerine kurulu değil konfor üzereine kurulu. Yanılgı olmasın.
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spacenet 2 yıl Bluflame
Bluflame
Fiat ve italyan malları genelde çok adi, kalitesiz oluyor.
Otomobilde en kaliteli ülke sıralaması:
japonya>abd>kore>ab

İsveş ilk sırada yer alır Volvo kadar sağlam araba tanımıyorum.
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cipro06 2 yıl
Ne iç iskelesinden bahsediyorsun alayı sac.bana sanki çelik konstrüksiyon.50 ile çarptığında şase kayıyor.bu detaylı bir konu iki kelimeyle anlatılacak birşey değil.şu açık birseydir.ne kadar para verirsen %95 daha koruyucu araca sahip olursun.90 la çarparsan her araçla ölme riskin yüksek.sana dacia ile başarılar :)
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