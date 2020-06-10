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    Yeni Skoda Octavia Scout tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Artırılan yerden yüksekliği ve kendine özgü tasarım detaylarıyla dikkat çeken Skoda Octavia Scout, yeni jenerasyonla birlikte artık önden çekişli olarak da satın alınabilecek.
    4 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Skoda Octavia Scout tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Dördüncü nesil Skoda Octavia ailesi yeni üyeler kazanarak genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda performanslı RS versiyonlarını tanıtan Çekyalı marka şimdi de yeni Skoda Octavia Scout ile karşınızda.

    Octavia’nın Combi yani station wagon gövde tipinde sunulan Scout versiyonu, standart modele göre 15 mm kadar artırılan yerden yüksekliği, dört tekerlekten çekiş sistemi ve kendine özgü tasarım detaylarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi demişken, Skoda Octavia Scout’un artık önden çekişli olarak tercih edilebileceğini de söylemeden geçmeyelim.

    Yeni platforma geçişle birlikte Skoda Octavia Scout’un ölçüleri selefine kıyasla büyümüş. 4703 mm uzunluğa ve 1829 mm genişliğe sahip olan araç, bir önceki modelden 16 mm daha uzun ve 15 mm daha geniş. Böylelikle daha cömert bir yaşan alanına kavuşan yeni Octavia Scout’un bagaj kapasitesi de 30 litre artırılarak 640 litreye yükseltilmiş.

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    Doğa tutkunu aileleri hedef alan yeni Skoda Octavia Scout, gövdesinde de bu yönünü öne çıkaran dokunuşlara sahip. Opsiyonel olarak full LED matrix farlarla satın alınabilen Scout’un altını hasar almaktan koruyan Rough-Road paketi, ön ve arka koruma plakaları, çamurluk ve eteklerdeki siyah plastik eklentileri bu detaylar arasında gösterebiliriz. Yeni Octavia Scout’un bu görünümü 18 inç gümüş renkli Braga alaşım jantlarla desteklenirken, 19 inç çaplı Manaslu jantlar da opsiyon listesine eklenmiş.

    Yeni Skoda Octavia Scout tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Yeni Skoda Octavia Scout’un modele özel tasarım detayları iç mekanda da devam ediyor. Konsolda ve kapı içlerinde bolca krom detayla süslenen iç mekanda, Scout versiyonlarına özgü ahşap görünümlü trim parçası da yerini almış. Scout logosuna sahip ThermoFlux koltuklarla birlikte bu koltuklarda, direksiyonda ve konsolda karşımıza çıkan kahverengi dikişler de yeni Skoda Octavia Scout’u standart versiyondan ayıran detaylar arasında.

    Yeni Skoda Octavia Scout motor seçenekleri

    Yeni Skoda Octavia Scout’u önden çekişli olarak satın almak isteyenler 115 beygirlik 2.0 litre TDI dizel veya 150 beygirlik 1.5 litre TSI benzinli üniteyi tercih edebiliyor. Her iki ünite de üretilen güç ve torku 6 ileri manuel şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere iletiyor. Söz konusu benzinli motor ayrıca E-Tec adı verilen hafif hibrit desteği ve 7 ileri DSG kombinasyonuyla da tercih edilebiliyor.

    Yeni Skoda Octavia Scout’u daha güçlü dizel ve benzinli motorlarla satın almak isteyenlerin önünde 190 beygirlik 2.0 litre TSI veya 150 beygirlik 2.0 litre TDI seçenekleri bulunuyor. Tüm bunların yanı sıra, model tarihindeki en güçlü dizel seçenek olan, 200 beygir ve 400 Nm tork üreten 2.0 TDI’da yeni Octavia Scout’un motor seçenekleri arasında. Tüm bu seçenekler dört tekerlekten çekiş sistemi ve 7 ileri DSG ile kombine edilmiş.

    Dört tekerlekten çekişli versiyonda karavan ve bot römorku çekebilen yeni Skoda Octavia Scout, 200 beygirlik dizel motorla tercih edildiğinde 2000 kg’lık frenli römork çekebilecek kapasiteye ulaşıyor. Yeni Skoda Octavia Scout ile ilgili diğer detaylar Temmuz ayında paylaşılacak. Gelişmeleri siz değerli olurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



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    rCoder (Tunay T.) 4 sa. en beğenilen
    ya doritos reklamından bıktık, yeter artık
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    retarget 22 dk. yeni yorumcu
    Bu arabayı anca Mesut Çevik alabilir.

    Gideyim de ekmeğin içine makarna koyayım.
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    turkeril (İlker Türker) 1 sa.
    Evet klasik alman SW'si çok yakışıklı.
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    Greatwarrior (GREAT WARRİOR) 1 sa. yeni yorumcu
    Çok iddialı değil ama beğendim
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    özgürbarıs 1 sa. yeni yorumcu
    iyi hoş güzel de çok pahalı sanki
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    eko33 (erkan murat) 1 sa.
    34.000 euro style octavia, 34.000 euro elite superb

    elite superb 260.000 sifiri octavia da 260.000e gelecek. bu paket 300 310 olur 2.0 dizeli 470 480 olur
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    Leipold (U D) 1 sa.
    Ulan milletin ekmek alacak parasi yok Skoda Octavia yi neresinr ne yapsin?
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    1453since (kıvanç çiftçi) 1 sa. Leipold
    Kiminde ekmek alacak para yok kiminde de deste deste var ne yazık ki adeletli bir dünya değil
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    deboern94 1 sa. yeni yorumcu
    Amerika kiskaniyor partisi destekcileri bunu beyendi.
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    MrKattchup 2 sa.
    Avrupalılar bu sw işinde cidden başarılı özellikle vag grubu sw modellerin bence üstüne normalden daha çok düşüyor, keşke ülkemizde de ilgi görse.
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    M3BKT 3 sa.
    Çok güzel ya. Ama çok pahalı olacak.
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    3011 kez okundu.
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