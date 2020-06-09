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    2021 Opel Mokka'nın yeni yüzü böyle görünecek

    Yeni nesil Opel Mokka ile ilgili teaser paylaşımlarına tam gaz devam eden Alman marka, şimdi de crossover'ın ön bölümünü gösteren bir çizim görseli paylaştı.
    4 sa.
    1,1b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Opel Mokka'nın yeni yüzü böyle görünecek
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    Yeni Opel Mokka’dan detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni nesil crossover’ın iç mekanından bir çizim paylaşan Opel, şimdi de aracın ön bölümüne ışık tutan bir görselle karşımızda.

    Yeni Mokka’nın tasarımında GT X Experimental isimli konsept modelden bolca esintiler göreceğimizi zaten biliyorduk. Opel’in paylaştığı yeni teaser görseli de bunu fazlasıyla doğruluyor. Opel logosu, ızgara ve farların tıpkı konsept modeldeki gibi tek bir çerçeve içerisinde bir bütün olarak ele alındığını görüyoruz. Opel tasarımcılarının “vizor” adını verdiği, motosiklet kaskının göz siperini andıran bu tasarım, sadece yeni nesil Mokka’da değil markanın birçok yeni modelinde karşımıza çıkacak.

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    Söz konusu tasarım dahilindeki aydınlatmalardan konuşmak gerekirse, yeni Opel Mokka’nın standart olarak LED aydınlatmalarla, opsiyonel olarak ise Intellinux LED matrix teknolojisiyle donatılmasını bekleyebiliriz. Her iki seçenekte de bu aydınlatmalara genel çerçeveyle oldukça uyumlu görünen, kanat şeklindeki bu LED gündüz sürüş farları eşlik edecek.

    2021 Opel Mokka'nın yeni yüzü böyle görünecek
    Tam Boyutta Gör

    GT X Experimental konsepti

    Bu yeni tasarımı genel olarak ele aldığımızda, yeni nesil Mokka’nın tamamen elektrikli versiyonu için de son derece uygun olduğunu söylemek mümkün. Zira klasik bir ızgaraya ihtiyaç duymayan elektrikli crossover’da bu parçanın yerini doldurmak hiç zor olmayacaktır. Bu arada, elektrikli Opel Mokka-e’nin benzinli ve dizel versiyonlardan sonra yani 2021 yılının başlarında karşımıza çıkacağını da ekleyelim.

    İsminden “X” takısını atan 2021 Opel Mokka’nın CMP olarak da bilinen EMP1 platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Corsa F’in yanı sıra yeni Peugeot 208, 2008 ve DS3 Crossback’in de temelini oluşturan bu platform, yeni Mokka’nın selefine göre 100 kg civarında daha hafif olmasını sağlayacak. Elektrikli Mokka-e modelinde de Corsa-e ve DS3 Crossback E-Tense’teki sistemin kullanılması muhtemel. Her iki model de 100 kW elektrik motoru ve 50 kWh bataryasıyla 330 kilometre menzil sunuyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Armin van Buuren* (Arda Arı) 4 sa. en beğenilen
    B SUVlar (gerçi SUV dememek lazım Suvcik) gereksiz araçlar aslında ancak bayanlar sayesinde satış rekorları kırıyorlar. Türkiye'de de fiyatlar uçtuğu için artık C SUV bakanlar en fazla bunları alabiliyor. Ne içleri geniş ne sürüşleri keyifli, çoğu yüksek bile değil.
    B SUVlar (gerçi SUV dememek lazım Suvcik) gereksiz araçlar aslında ancak bayanlar sayesinde satış rekorları kırıyorlar. Türkiye'de de fiyatlar uçtuğu için artık...
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    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Hemican 3 sa. Armin van Buuren*
    C alan B ye gereksiz der. D alabilen C ye gereksiz der. E alabilen D ye gereksiz der. Boyle gider.
    HErkes parasinin yettigini aliyor napsin.
    Bence buyuk sehirler icin uygunlar bir evde ikinci arac olarak cok uygunlar (fiyat olarak uygun demek istemiyorum.)
    Uzun yol icin imkan varsa bence de C tercih edilir ama B araclarda baya gelisti. Imkan buna musaitse guzel bir B sinifi ile uzun yol bile cok zorlamaz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    hazarRS (hazar RS) 1 sa. Armin van Buuren*
    Hocam B SUVlara gereksiz diyorsunuz da, kamyon kadar boyuta sahip Range Rover'lar, Audi'ler çok mu gerekli? :) Toprağa değmemiş jipler geziyor her yerde. Zaten 22inç jantlarla kaldırıma bile çıkarılmaz o araç.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    musetea 3 sa.
    B segment Polo 208 Yaris vs bir şey alacağıma B segment Opel ya da 2008 alırım net. Neden peki?

    B Suvlardan itibaren araca biniş iniş rahat. Görüş alanı insan yürürken ki gibi rahat. Virajlarda iyi olmasa da bu özellikler kesinlikle tatmin ediyor.

    Abartmıyorum bana dense size Mercedes A vereceğiz 5 sene kullanacaksın bedava. Ya da Opel Mokka vereceğiz deseler Mokka seçerim.

    Suv olayı bu derece önemli benim gibiler için
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    Ibrahim Akca 4 sa.
    Oyuncak gibi görünüyor.
    Yanıtla
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    Armin van Buuren* (Arda Arı) 4 sa. en beğenilen
    B SUVlar (gerçi SUV dememek lazım Suvcik) gereksiz araçlar aslında ancak bayanlar sayesinde satış rekorları kırıyorlar. Türkiye'de de fiyatlar uçtuğu için artık C SUV bakanlar en fazla bunları alabiliyor. Ne içleri geniş ne sürüşleri keyifli, çoğu yüksek bile değil.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Hemican 3 sa. Armin van Buuren*
    C alan B ye gereksiz der. D alabilen C ye gereksiz der. E alabilen D ye gereksiz der. Boyle gider.
    HErkes parasinin yettigini aliyor napsin.
    Bence buyuk sehirler icin uygunlar bir evde ikinci arac olarak cok uygunlar (fiyat olarak uygun demek istemiyorum.)
    Uzun yol icin imkan varsa bence de C tercih edilir ama B araclarda baya gelisti. Imkan buna musaitse guzel bir B sinifi ile uzun yol bile cok zorlamaz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    hazarRS (hazar RS) 1 sa. Armin van Buuren*
    Hocam B SUVlara gereksiz diyorsunuz da, kamyon kadar boyuta sahip Range Rover'lar, Audi'ler çok mu gerekli? :) Toprağa değmemiş jipler geziyor her yerde. Zaten 22inç jantlarla kaldırıma bile çıkarılmaz o araç.
    1 Yanıt Yanıtla
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