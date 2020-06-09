2021 Opel Mokka'nın yeni yüzü böyle görünecek

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Yeni Opel Mokka’dan detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni nesil crossover’ın iç mekanından bir çizim paylaşan Opel, şimdi de aracın ön bölümüne ışık tutan bir görselle karşımızda.

Yeni Mokka’nın tasarımında GT X Experimental isimli konsept modelden bolca esintiler göreceğimizi zaten biliyorduk. Opel’in paylaştığı yeni teaser görseli de bunu fazlasıyla doğruluyor. Opel logosu, ızgara ve farların tıpkı konsept modeldeki gibi tek bir çerçeve içerisinde bir bütün olarak ele alındığını görüyoruz. Opel tasarımcılarının “vizor” adını verdiği, motosiklet kaskının göz siperini andıran bu tasarım, sadece yeni nesil Mokka’da değil markanın birçok yeni modelinde karşımıza çıkacak.

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Söz konusu tasarım dahilindeki aydınlatmalardan konuşmak gerekirse, yeni Opel Mokka’nın standart olarak LED aydınlatmalarla, opsiyonel olarak ise Intellinux LED matrix teknolojisiyle donatılmasını bekleyebiliriz. Her iki seçenekte de bu aydınlatmalara genel çerçeveyle oldukça uyumlu görünen, kanat şeklindeki bu LED gündüz sürüş farları eşlik edecek.

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GT X Experimental konsepti

Bu yeni tasarımı genel olarak ele aldığımızda, yeni nesil Mokka’nın tamamen elektrikli versiyonu için de son derece uygun olduğunu söylemek mümkün. Zira klasik bir ızgaraya ihtiyaç duymayan elektrikli crossover’da bu parçanın yerini doldurmak hiç zor olmayacaktır. Bu arada, elektrikli Opel Mokka-e’nin benzinli ve dizel versiyonlardan sonra yani 2021 yılının başlarında karşımıza çıkacağını da ekleyelim.

İsminden “X” takısını atan 2021 Opel Mokka’nın CMP olarak da bilinen EMP1 platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Corsa F’in yanı sıra yeni Peugeot 208, 2008 ve DS3 Crossback’in de temelini oluşturan bu platform, yeni Mokka’nın selefine göre 100 kg civarında daha hafif olmasını sağlayacak. Elektrikli Mokka-e modelinde de Corsa-e ve DS3 Crossback E-Tense’teki sistemin kullanılması muhtemel. Her iki model de 100 kW elektrik motoru ve 50 kWh bataryasıyla 330 kilometre menzil sunuyor.

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