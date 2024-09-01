Yeni Riddick filminin çekimlerine başlandı

Son yıllarda daha çok Hızlı ve Öfkeli filmleriyle adından söz ettiren Vin Diesel, Riddick rolüyle geri dönüyor. Serinin dördüncü filmi için geri dönen bir diğer isim de David Twohy. İlk üç filmi yazıp yöneten David Twohy, bu yeni filmin de yönetmen koltuğunda oturuyor.
Riddick: Furya, 2025'te Gösterime Girebilir
Serinin dördüncü filminde Riddick, yıllardır görmediği ana yurduna, Furya gezegenine dönüyor; Burada yeni bir düşmana karşı gezegeni korumaya çalışan diğer Furyalılarla karşılaşıyor.
Furya'nın çekimlerine başlanmış olsa da henüz Vin Diesel dışında oyuncu kadrosunda yer alacak isimler netlik kazanmış değil. Ancak artık prodüksiyon başladığı için bu detaylar kısa süre içinde ortaya çıkacaktır.
Çekimleri ekim ayına kadar devam edecek olan film için henüz bir vizyon tarihi açıklanmadı. Ancak filmin 2025'te çıkma ihtimali yüksek görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.