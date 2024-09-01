Yeni Riddick filminin çekimlerine başlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bilim-kurgu ve aksiyon türlerini başarıyla harmanlayan Riddick serisi, yıllar sonra yeni bir filmle geri dönüyor. 2000 yılında Pitch Black ile başlayan Riddick serisi, 2004 yılında The Chronicles of Riddick ile devam etmiş, ondan dokuz yıl sonra ise Riddick gelmişti. O günden beri dördüncü bir filmle devam etmesi gündemde olan seri, artık buna bir adım daha yaklaştı. Uzun süredir hazırlık aşamasında olan Riddick: Furya'nın çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı.

Son yıllarda daha çok Hızlı ve Öfkeli filmleriyle adından söz ettiren Vin Diesel, Riddick rolüyle geri dönüyor. Serinin dördüncü filmi için geri dönen bir diğer isim de David Twohy. İlk üç filmi yazıp yöneten David Twohy, bu yeni filmin de yönetmen koltuğunda oturuyor.

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Riddick: Furya, 2025'te Gösterime Girebilir

Serinin dördüncü filminde Riddick, yıllardır görmediği ana yurduna, Furya gezegenine dönüyor; Burada yeni bir düşmana karşı gezegeni korumaya çalışan diğer Furyalılarla karşılaşıyor.

Furya'nın çekimlerine başlanmış olsa da henüz Vin Diesel dışında oyuncu kadrosunda yer alacak isimler netlik kazanmış değil. Ancak artık prodüksiyon başladığı için bu detaylar kısa süre içinde ortaya çıkacaktır.

Çekimleri ekim ayına kadar devam edecek olan film için henüz bir vizyon tarihi açıklanmadı. Ancak filmin 2025'te çıkma ihtimali yüksek görünüyor.

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