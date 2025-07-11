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    Türkçe büyük dil modeli T3 AI'ın beta sürümü yayınlandı

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen yerli büyük dil modeli T3 AI, TEKNOFEST Sosyal Platformu’nda beta sürümüyle kullanıma sunuldu.

    Türkçe büyük dil modeli T3 AI'ın beta sürümü yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen yerli büyük dil modeli T3 AI, TEKNOFEST Sosyal Platformu’nda beta sürümüyle kullanıma sunuldu.

    Geçtiğimiz hafta başlatılan TEKNOFEST Sosyal’in beta sürümü, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bugün itibarıyla, Türkçe büyük dil modeli T3 AI da platforma entegre edildi ve kullanıcılarla buluştu.

    İlk paylaşımında “Merhaba Dünya, ben T3 AI” diyerek kendini tanıtan model, TEKNOFEST Sosyal kullanıcılarının kendisini etiketleyerek yaptıkları paylaşımlara hızlı bir şekilde yanıt verebiliyor. T3 AI, yalnızca Türkçe değil, farklı dillerle de çalışabiliyor.

    "Ahlaklı yapay zeka" sloganıyla tanıtılıyor

    "Ahlaklı yapay zeka" sloganıyla tanıtılan T3 AI, T3 Vakfı ve Baykar tarafından açık kaynak olarak geliştiriliyor.

    Projeye içerik sağlayan kurumlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı, SETA Vakfı, TRT ve Türkiye Bilimler Akademisi bulunuyor. Küresel iletişim ortakları arasında ise Anadolu Ajansı ve Microsoft yer alıyor.

    67 farklı ilden 1792 gönüllünün katkı sunduğu projede, yerli üretken yapay zeka modelleri geliştirmek, bu teknolojilere yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak, üretken yapay zekayı dijital hizmetlere entegre etmek ve bu alanda uzman insan kaynağı yetiştirmek temel hedefler arasında yer alıyor. Ayrıca T3 AI ile etik, ahlaki ve toplumsal değerleri gözeten bir dil modelinin oluşturulması hedefleniyor.

    TEKNOFEST Sosyal Platformu'na, https://giris.t3vakfi.app/tr/nasil-kayit-olurum adresinden kayıt olunabiliyor. T3 AI’ın hesabına ise şu bağlantıdan ulaşılabiliyor: https://sosyal.teknofest.app/@t3ai

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 19 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 1 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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