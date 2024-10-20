Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzde otomobiller git gide teknolojik hale gelirken, araçların ön konsolundaki ekranların sayısı ve büyüklüğü artıyor. Ancak Hyundai Mobis'in otomobiller için geliştirdiği yeni holografik ekranı, dijital gösterge paneli, bilgi-eğlence sistemi ve ön yolcu ekranının yerini alabilir.

Zeiss ile birlikte geliştirildi

Zeiss ile işbirliği yapan Hyundai Mobis, cama yansıtılan holografik bir ekran geliştirdi. Bu ekran sayesinde sürücüler yoldan gözünü ayırmadan birçok bilgiyi kontrol etme imkanına kavuşuyor. Cama yansıtılan baş üstü ekranlar (head-up display) hali hazırda kullanılsa da, Hyundai'nin sistemi bundan çok daha fazlasını vadediyor.

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Ayrıntılar hala belirsiz olsa da Hyundai Mobis, ekranın yüksek teknolojili bir projektöre ve ön cama uygulanan şeffaf bir filme dayandığını söyledi. Filmin, 100 mikron kalınlığıyla insan saçının kalınlığında olduğu belirtiliyor.

Geliştirme çalışmaları süren ürünün, Hyundai ve Kia tarafından denemelerinin gerçekleştirildiği ve herşey yolunda giderse 2027'de seri üretime gireceği belirtiliyor.

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Hyundai, otomobiller için holografik ekran geliştirdi