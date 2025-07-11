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    Grok'un tartışmalı sorularda Elon Musk'ın fikirlerini referans aldığı ortaya çıktı

    xAI'ın sohbet botu Grok'un, tartışmalı konulardaki sorulara cevap verirken çoğunlukla Musk'ın görüşlerini referans aldığı tespit edildi.                         

    Grok, tartışmalı sorularda Musk'ın fikirlerini referans alıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk tarafından "maksimum düzeyde gerçeği arayan” bir yapay zeka olarak tanımlanan Grok’un en yeni versiyonu (Grok 4), özellikle tartışmalı konularla ilgili sorulara yanıt verirken önce Musk’ın bu konularda ne söylediğini araştırıyor.

    Çok sayıda rapor, Grok’un İsrail-Filistin çatışması, ABD'deki göçmen politikaları ve kürtaj gibi hassas meselelerde Musk’ın internet üzerindeki görüşlerine ve sosyal medya paylaşımlarına öncelik verdiğini gösteriyor. Ancak bu eğilimin kasıtlı mı yoksa sistemden mi kaynaklandığı henüz belli değil.

    64 referansın 54'ü doğrudan Musk ile bağlantılı

    Veri bilimci Jeremy Howard’ın paylaştığı bir ekran görüntüsüne göre Grok, İsrail ve Filistin hakkında fikirleri sorulduğunda Elon Musk’ın görüşlerini dikkate aldığını açıkça ifade ediyor. Howard, yapay zekanın verdiği 64 referansın 54’ünün doğrudan Musk ile bağlantılı olduğunu söylüyor. TechCrunch da benzer şekilde, kürtaj ve ABD göç politikaları hakkında soru sorulduğunda Grok’un yanıtlarının büyük ölçüde Musk’ın açıklamalarına dayandığını aktarıyor.

    Bu referanslar Grok’un “düşünce zinciri” olarak bilinen süreçte kullanılıyor. Bu süreçte yapay zeka, karmaşık konuları aşamalara ayırarak ve çeşitli kaynakları bir araya getirerek adım adım bir yanıt oluşturuyor. Normalde Grok, sıradan konulara yanıt verirken çok sayıda farklı kaynağa dayanıyor. Ancak tartışmalı başlıklarda Grok’un, Elon Musk’ın kişisel fikirleriyle örtüşen bir yaklaşım sergilediği görülüyor.

    Kasıtlı olmayabilir

    Yazılım geliştiricisi Simon Willison, bu durumun Grok’a kasıtlı olarak programlanmış olmayabileceğini söylüyor. Willison’ın incelediği Grok 4 sistem yönergelerinde, tartışmalı bir soruyla karşılaştığında yapay zekaya tüm tarafları temsil eden çeşitli kaynaklardan bilgi araması talimatı veriliyor. Ayrıca modelin, medya kaynaklarından gelen yorumların önyargılı olabileceği varsayımını dikkate alması isteniyor. Bu da, Grok’un neden bazı medya içeriklerinden uzak durduğunu açıklayabilir.

    Willison, blog yazısında şunları söylüyor: “Tahminimce Grok, kendisinin xAI tarafından geliştirildiğini ve xAI’nin de Elon Musk’a ait olduğunu biliyor. Bu yüzden bir konu hakkında fikri sorulduğunda, muhakeme süreci genellikle Musk’ın bu konuda ne düşündüğünü kontrol etmeye yöneliyor.”

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    turkelvis 17 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 23 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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