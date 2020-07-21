Yeni vaka sayısı 1000'in altında seyrediyor (21 Temmuz)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka tablosunu Twitter hesabından paylaştı. 21 Temmuz tarihli tabloya göre yeni vaka sayısı 928, yeni vefat sayısı 18 olarak belirlendi. Türkiye’de günlük vaka sayısı 14 Temmuz'dan beri 1000’in altında seyrediyor.

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Yeni vaka sayısı 1000'in altına düştü (14 Temmuz)

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda,”Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok.” dedi.

Worldometers.info verilerine göre dünyadaki son duruma baktığımızda toplam vaka sayısının 14 milyon 967 bini, vefat sayısının 616 bini, iyileşen sayısının ise 8 milyon 968 bini aştığını görüyoruz.

Geçmiş vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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