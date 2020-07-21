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    Yeni vaka sayısı 1000'in altında seyrediyor (21 Temmuz)

    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Temmuz tarihili vaka tablosunu paylaştı. Bugünkü vaka sayısı 1000'in altında.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni vaka sayısı 1000'in altında seyrediyor (21 Temmuz)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka tablosunu Twitter hesabından paylaştı. 21 Temmuz tarihli tabloya göre yeni vaka sayısı 928, yeni vefat sayısı 18 olarak belirlendi. Türkiye’de günlük vaka sayısı 14 Temmuz'dan beri 1000’in altında seyrediyor.

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    Bakan Koca, yaptığı paylaşımda,”Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok.” dedi.

    Worldometers.info verilerine göre dünyadaki son duruma baktığımızda toplam vaka sayısının 14 milyon 967 bini, vefat sayısının 616 bini, iyileşen sayısının ise 8 milyon 968 bini aştığını görüyoruz.

    Geçmiş vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ScriptKidie (M. Dorukhan ALEV) 4 sa. en beğenilen
    Bunlara inanan da artık ne bilim.
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    Davul Kafa (Davul Kafa) 4 sa.
    Kadın cinayetleri günlük covid'den ölenlerden daha fazla. Umarım kadın cinayetlerine de aynı özenle tedbir alırsınız hükümet olarak Sayın Bakanım.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. Davul Kafa
    Aynen, Aynı zamanda HDP Milletvekili Tecavüzcü pisliğinde dokunulmazlığı kaldırılmalı, ibret olsun diye en ağır ceza ne ise o verilmeli.
    Yanıtla +3
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    _turbo_ (kemal reis) 1 sa.
    Sabit Vaka uygulamasina gecilmistir.
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    dndd 2 sa.
    Bu 1000 de nasıl bir psikolojik sınırsa 1001 olunca panik panik 999 olunca dans
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    HayatınıYaşayamayanAdam 2 sa.
    gerçekten böyleyse selalar işe yaradı demektir
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    volkie (volkan Karşıyakalı) 3 sa.
    enflasyon gibi bunu da +-1000 civarına sabitlediler
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    Portraitclub 3 sa.
    Haberler artık haberini bile yapmıyor.
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    DelNaja 3 sa.
    1100 olunca öldük bittik mahvolduk 900 olunca bunlara inan da ne biliyimkomiksiniz valla
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    Davul Kafa (Davul Kafa) 4 sa.
    Kadın cinayetleri günlük covid'den ölenlerden daha fazla. Umarım kadın cinayetlerine de aynı özenle tedbir alırsınız hükümet olarak Sayın Bakanım.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. Davul Kafa
    Aynen, Aynı zamanda HDP Milletvekili Tecavüzcü pisliğinde dokunulmazlığı kaldırılmalı, ibret olsun diye en ağır ceza ne ise o verilmeli.
    Yanıtla +3
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    ScriptKidie (M. Dorukhan ALEV) 4 sa. en beğenilen
    Bunlara inanan da artık ne bilim.
    2 Yanıt Yanıtla +10
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