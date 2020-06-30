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    Yeni vaka sayısı 1300'ün altına düştü (30 Haziran)

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu paylaştı ve "Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın." dedi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni vaka sayısı 1300'ün altına düştü (30 Haziran)
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran tarihine ilişkin vaka tablosunu paylaştı. Bugünkü yeni vaka sayısı 1293, yeni vefat sayısı ise 16.

    Türkiye’de vaka sayısı Son 7 gündür 1500 ile 1300 arasında gidip geliyor. Bugün Haziran ayının son vaka tablosunu geride bıraktık. Haziran’ın ilk gününde Türkiye’de günlük 827 yeni vaka, 23 yeni vefat vardı. Vaka sayısı bakımından Haziran’a güzel başladık ancak iyi bir kapanış yapamadık.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni vaka sayısında düne göre 125 azalma oldu (18 Haziran)

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli araç bataryalarına gümrük vergisi getirildi"

    Dünyadaki son duruma baktığımızda ise Worldometers.info verilerine göre vaka sayısı 10 milyon 482 bini, vefat sayısı 510 bini aştı. İyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 721 bini geçti. Türkiye, toplam vaka sayısı bakımından 13. sırada yer alıyor.

    Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve geçmişle kıyaslama yapabilirsiniz.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    kucukyenici 16 dk.
    Teste girip, pozitif olduğu farkedilebilen sayısı...

    Teste girmeyen milyonlar içindeki vaka sayısı?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Manhunt Three 6 dk. kucukyenici
    Neredeyse herkese bulaştı. Bir çok bağımsız doktor ve bilim adamına göre olması gereken buydu zaten.
    1 Yanıt Yanıtla
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