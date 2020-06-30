Yeni vaka sayısı 1300'ün altına düştü (30 Haziran)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran tarihine ilişkin vaka tablosunu paylaştı. Bugünkü yeni vaka sayısı 1293, yeni vefat sayısı ise 16.

Türkiye’de vaka sayısı Son 7 gündür 1500 ile 1300 arasında gidip geliyor. Bugün Haziran ayının son vaka tablosunu geride bıraktık. Haziran’ın ilk gününde Türkiye’de günlük 827 yeni vaka, 23 yeni vefat vardı. Vaka sayısı bakımından Haziran’a güzel başladık ancak iyi bir kapanış yapamadık.

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Dünyadaki son duruma baktığımızda ise Worldometers.info verilerine göre vaka sayısı 10 milyon 482 bini, vefat sayısı 510 bini aştı. İyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 721 bini geçti. Türkiye, toplam vaka sayısı bakımından 13. sırada yer alıyor.

Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve geçmişle kıyaslama yapabilirsiniz.

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